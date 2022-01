Spoofing telefoniczny - ZUS ostrzega

ZUS ostrzega przed oszustami wykorzystującymi tzw. spoofing. Na czym polegają? Czego nie powinniśmy robić?

SN o naruszeniu wolności w przepisach ws. stanu wyjątkowego

W przepisach ws. stanu wyjątkowego doszło do nieproporcjonalnego wkroczenia w wolność przemieszczania się oraz wyboru miejsca pobytu, co doprowadziło do naruszenia konstytucji - uznał Sąd Najwyższy, uniewinniając dziennikarzy ukaranych za pobyt w strefie stanu wyjątkowego, przy granicy polsko-białoruskiej.

Polski Ład a emerytury rolnicze - jakie zmiany?

Jakie zmiany w zakresie emerytur rolniczych zakłada Polski Ład? Co z przekazywaniem gospodarstwa?

Zasiłek rodzinny w 2022 roku

Zasiłek rodzinny w 2022 roku stanowi jedną z form wsparcia rodziców. Jakie są dodatki do zasiłku? Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Rękojmia i gwarancja konsumencka – zmiany w 2022 roku

Już wkrótce ulegną zmianie przepisy dotyczące rękojmi i gwarancji konsumenckiej. Zawarte w Kodeksie Cywilnym przepisy dotyczące rękojmi za wady przestaną mieć zastosowanie do konsumentów w przypadku sprzedaży rzeczy ruchomych. W tym zakresie zasady rękojmi przy sprzedaży konsumenckiej zostaną wprowadzone do ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (dalej: „u.p.k.”). Projektowane przepisy zmieniają zakres uprawnień przysługujących konsumentom, ale nie wszystkie wprowadzane przez ustawodawcę zmiany będą dla nich korzystne.

Wcześniejsza spłata kredytu? Bank musi oddać klientowi prowizję

Skarga nadzwyczajna Rzecznika Finansowego została uwzględniona przez Sąd Najwyższy. Rozstrzygnięcie jest ważne dla wszystkich, którym bank lub firma pożyczkowa odmówiły zgodnego z prawem rozliczenia wcześniej spłaconego kredytu.

Zerowy VAT na żywność - czy wpłynie na spadek cen?

Eksperci prognozują, iż zerowy VAT na żywność może wpłynie na wyhamowanie wzrostu cen, ale nie na ich spadek. Czy później konsumentów czekają podwyżki?

Wiedza finansowa prezentem na Dzień Babci i Dziadka

Jak chronić się przed oszustami, którzy czyhają na pieniądze seniorów? Praktyczna wiedza finansowa może okazać się najlepszym prezentem na Dzień Babci i Dziadka.

COVID-19: Weryfikacja covidowa w zakładach pracy coraz bliżej uchwalenia

Rząd we wtorek ocenił pozytywnie poselski projekt ustawy o weryfikacji covidowej. Wskazał, że "zapewni bezpieczne warunki w zakładach pracy". Zasugerował też, aby go uzupełnić o przepis, że finasowanie testów diagnostycznych – ok. 1 mld zł rocznie – pochodzić będzie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Zakaz konkurencji w umowach najmu komercyjnego

W umowach najmu komercyjnego spotykamy się czasem z klauzulami zakazującymi działalności konkurencyjnej, wprowadzanymi zarówno przez wynajmujących jak i najemców. Warto jednak pamiętać, iż ramy ich stosowania są ograniczone z uwagi na możliwość uznania ich przez UOKiK za klauzule niedozwolone.

Wypadek na stoku narciarskim – kto ponosi odpowiedzialność?

Wbrew pozorom, wypadek na stoku może się przydarzyć nawet wytrawnym narciarzom. Wina nie musi leżeć po naszej stronie - niezakłóconemu szusowaniu może przeszkodzić lekkomyślność i brawura innej osoby. Kto zatem i na jakich zasadach odpowiada za spowodowanie wypadku na stoku narciarskim?

Ważna uchwała SN dla poszkodowanych w wypadkach pojazdów wielofunkcyjnych

Sąd Najwyższy wydał korzystną dla poszkodowanych uchwałę dotyczącą zakresu odpowiedzialności z umowy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody wyrządzone w wyniku ruchu pojazdów wielofunkcyjnych.

Włoski Sąd Najwyższy: głośna spłuczka w WC narusza prawa człowieka

Włoski Sąd Najwyższy orzekł, iż głośna spłuczka w WC narusza prawa człowieka i zakłóca spokój. W wydanym wyroku nakazał wypłatę odszkodowania sąsiadom, którzy słyszą hałas przez ścianę.

Ferie na stoku i nie tylko - jak nie przepłacić za ubezpieczenie?

Ferie to szczyt sezonu sportów zimowych, dlatego ruszając na stoki oprócz polisy turystycznej, warto mieć także ubezpieczenie bagażu. Jaki jest koszt polisy? Co w przypadku wyjazdu do ciepłych krajów np. do Chorwacji?

Rodzaje najmu mieszkań - różnice. Co trzeba wiedzieć?

Aktualnie polskie przepisy przewiduje cztery różne rodzaje najmu lokali mieszkalnych. Są to: najem tradycyjny, najem okazjonalny, najem instytucjonalny bez dojścia do własności i najem instytucjonalny z dojściem do własności. Czym te rodzaje najmu różnią w praktyce? Pierwsze trzy rodzaje najmu są obecnie powszechnie wykorzystywane. Czwarty wariant (najem instytucjonalny z dojściem do własności) został pomyślany jako rozwiązanie między innymi na potrzeby programu Mieszkanie Plus. Zarówno najem okazjonalny, jak i najem instytucjonalny zapewnia swobodę dotyczącą np. zasad podwyższania czynszu. W ramach tych rodzajów najmu, nie można jednak swobodnie wypowiedzieć umowy. Osoby godzące się na inny wariant najmu niż tradycyjny, muszą pamiętać, że nie przysługuje im mieszkanie socjalne oraz pomieszczenie tymczasowe.

Gdzie znaleźć pomoc medyczną podczas ferii zimowych?

W ferie zimowe może dojść do niespodziewanego wypadku czy choroby. Jak i gdzie skorzystać z pomocy medycznej w sytuacji nagłego pogorszenia zdrowia?

Emerytura rolnicza bez przekazania gospodarstwa?

Projekt ustawy dotyczący przejścia na emeryturę rolniczą bez konieczności przekazania gospodarstwa ma trafić do Sejmu do końca marca 2022 r.

Wniosek o RKO - jak złożyć i jakie dokumenty dołączyć?

Wniosek o RKO, czyli rodzinny kapitał opiekuńczy jest niezbędny, aby otrzymać świadczenie. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej podpowiada jakie dokumenty należy dołączyć i gdzie szukać pomocy.

RKO - gdzie szukać informacji o przyznaniu świadczenia?

ZUS przyznając rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) nie będzie wydawał decyzji. W jaki sposób rodzic może uzyskać informację w tej sprawie?

Kiedy jest Dzień Babci i Dziadka?

Kiedy jest obchodzony Dzień Babci i Dziadka w Polsce i w innych krajach? Skąd wzięła się ta tradycja? Jakie są ważne prawa dziadków?

Podział majątku a prawa autorskie

W dzisiejszym świecie wiele osób zajmuje się szeroko rozumianą działalnością twórczą, której rezultatem są różnego rodzaju utwory, chronione przez prawo autorskie. Jeżeli zatem jesteś grafikiem komputerowym czy fotografem, albo to Twój małżonek/małżonka jest architektem bądź muzykiem, warto zapoznać się z najważniejszymi zagadnieniami związanymi z prawem autorskim, które są niezwykle istotne również w sytuacji rozstania.

Wspólność ustawowa małżeńska

Większość małżeństw w Polsce związana jest wspólnością ustawową. W założeniu jest to najkorzystniejszy ustrój majątkowy, dlatego też jest preferowany przez polskie prawo. Jeżeli nie zdecydujesz inaczej, wspólność powstanie automatycznie w dniu zawarcia ślubu. Warto wiedzieć, jakie są konsekwencje wspólności majątkowej, która łączy Ciebie i Twojego małżonka. W tym artykule dowiesz się najważniejszych rzeczy, które są związane ze wspólnością ustawową. Co to jest wspólność ustawowa? Kiedy przestaje istnieć? Co należy do majątku wspólnego, a co do majątku osobistego? Skutki prawne wspólności majątkowej małżeńskiej są kluczowe zwłaszcza w sytuacji rozstania.

Ustawa dot. wsparcia psychologicznego dzieci ma jeszcze w styczniu trafić do Sejmu

Rząd chce zwiększyć prawie o 100 proc. liczbę psychologów i pedagogów w szkołach ogólnodostępnych

Wyjazd na narty - o jakim ubezpieczeniu warto pamiętać?

Wybierając się w ferie na narty do Włoch, trzeba pamiętać o nowym obowiązku posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Co z kartą EKUZ?

Krąg spadkobierców ustawowych – planowane zmiany

Krąg spadkobierców ustawowych będzie zawężony. Tak wynika z planowanej nowelizacji Kodeksu cywilnego. Efektem zmian ma być usprawnienie postępowań.