Młodzież po ukończenia 13 roku życia może założyć konto mieszkaniowe. Okres oszczędzania na nowym koncie mieszkaniowym wynosi od 3 do 10 lat.

Zgromadzone na koncie mieszkaniowym pieniądze można przeznaczyć nie tylko na zakup mieszkania czy domu, ale również na wkład finansowy w inwestycję, np. w ramach spółdzielni mieszkaniowej.

Konto mieszkaniowe od 13 lat - kto może założyć

(…) Zgodnie z przepisami, konto mieszkaniowe mogą założyć osoby, które ukończyły 13 lat i mają nie więcej niż 45 lat. Okres oszczędzania na koncie wynosi od 3 do 10 lat. Zgromadzone środki wraz z premią można będzie wydać na zakup pierwszego mieszkania, domu lub wkład finansowy w inwestycję, np. w ramach spółdzielni mieszkaniowej.

Konto mieszkaniowe od 13 lat - jaka wpłata

Aby konto było aktywne, należy co miesiąc odkładać na nie kwoty od 500 zł do 2000 zł. W ciągu roku kalendarzowego można ominąć jedną wpłatę. Oszczędności będą oprocentowane zgodnie z ofertą banku, a odsetki będą zwolnione z tzw. podatku Belki.

Systematyczne wpłaty (czyli co najmniej 11 wpłat rocznie) będą gwarantować dodatkową premię mieszkaniową z budżetu państwa. Premia będzie równa rocznemu wskaźnikowi inflacji albo wskaźnikowi zmiany wartości ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. W każdym roku wybierany będzie wskaźnik korzystniejszy dla oszczędzającego.

Kto nie może założyć konta mieszkaniowego od lat 13

Konto jest skierowane do osób, które nie mają i w przeszłości nie miały mieszkania lub domu. Od tej zasady obowiązują wyjątki. Konto będzie można otworzyć posiadając mieszkanie lub dom, jeśli mieszka się w nim z co najmniej dwojgiem dzieci (w przypadku dwójki dzieci powierzchnia użytkowa mieszkania nie może przekraczać 50 m kw., przy trójce dzieci - do 70 m kw., przy czwórce dzieci - do 90 m kw., przy co najmniej piątce dzieci nie ma ograniczenia metrażu).

