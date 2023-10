Najnowszy sondaż: Trzecia Droga poza Sejmem. Nie będzie koalicji „anty—PIS”? [IBRiS dla Polsat News]

Wybory 2023. Do spisu wyborców za granicą można dopisać się tylko do wtorku 10 października

Wyborcy przebywający poza Polską, aby oddać głos, do wtorku 10 października muszą zgłosić się do właściwego terytorialnie konsula o ujęcie w spisie wyborców. W wyborach do Sejmu wybiorą kandydatów z okręgu nr 19 (Warszawa), a w wyborach do Senatu – kandydatów z okręgu nr 44 (Warszawa – Białołęka, Bielany, Śródmieście, Żoliborz).