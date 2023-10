Mniejszość niemiecka traci reprezentację w polskim Sejmie po 33 latach

Przewodniczący PKW: mam nadzieję, że we wtorek koło południa wyniki wyborów zostaną ogłoszone

Przewodniczący PKW Sylwester Marciniak powiedział: Cały czas mam nadzieję, że we wtorek koło południa wyniki wyborów parlamentarnych zostaną ogłoszone; chodzi o to, by te wyniki były rzetelne i sprawdzone.