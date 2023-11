Dziś wieczorem prezydent wskaże kandydata na premiera. "Decyzja jest ostateczna"

"Babciowe" to sztandarowa propozycja wyborcza Koalicji Obywatelskiej, czyli ugrupowania, które dąży do przejęcia władzy w Polsce. Czy znajdzie się w umowie koalicyjnej? Co tak naprawdę oznacza "babciowe", do kogo jest skierowane, w jakiej wysokości? Czy skorzystają babcie czy mamy?