Nowy standard nadawania kanałów TVP od połowy grudnia 2023 r. [dwa terminy zmian]. Sprawdź telewizor czy będziesz mógł odbierać te kanały!

Jak zapowiada Telewizja PolskaS.A. zmiana standardu nadawania nastąpi w dwóch etapach:



Etap I (noc z 14 na 15 grudnia 2023 r.) - nastąpi zmiana standardu nadawania w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, dolnośląskim, opolskim i śląskim.



Etap II (noc z 18 na 19 grudnia 2023 r.) - - nastąpi zmiana standardu nadawania w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim, małopolskim i podkarpackim.

Na czym polega zmiana?

Modyfikacja sposobu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej, polegająca na zamianie dotychczasowego systemu DVB-T/MPEG-4 na DVB-T2/HEVC jest związana z uwolnieniem częstotliwości z zakresu 700 MHz na potrzeby sieci telefonii komórkowej. Pozostałe multipleksy naziemnej telewizji cyfrowej MUX-1 i MUX-2 nadawane są w nowym standardzie od I połowy 2022 roku.

Nie wszystkie telewizory będą odbierać te programy

Efektem zmiany standardu telewizji naziemnej do DVB-T2/HEVC jest przede wszystkim możliwość podniesienia jakości obrazu ze względu na bardziej efektywne wykorzystanie dostępnych częstotliwości radiowych, a także rozbudowa obecnej oferty programowej w przyszłości.



Ministerstwo Cyfryzacji informuje, że dla części gospodarstw domowych zmiana standardu wiąże się jednak z koniecznością wymiany odbiornika telewizyjnego (dekoder albo telewizor) na nowszy, przystosowany do zmiany standardu model lub doposażenia obecnie użytkowanego odbiornika telewizyjnego w odpowiedni dekoder.

Jak sprawdzić telewizor?

Najprostszym sposobem sprawdzenia czy nasz sprzęt umożliwia odbiór naziemnej telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T2/HEVC jest sprawdzenie czy telewizor umożliwia odbieranie obrazu i dźwięku programów nadawanych na MUX-1 i MUX-2, którymi są np.: TV Trwam HD i Stopklatka HD dla MUX-1 oraz Polsat HD i TVN HD dla MUX-2.



W przypadku braku prawidłowego odbioru programów nadawanych w standardzie DVB-T2/HEVC, dla dalszego odbioru programów Telewizji Polskiej S.A. nadawanych na MUX-3 konieczna będzie dokonana we własnym zakresie wymiana telewizora lub zakup dekodera telewizyjnego umożliwiającego odbiór telewizji w nowym standardzie.

Wszystkie sprzedawane aktualnie w Polsce nowe dekodery telewizji naziemnej i telewizory muszą umożliwiać odbiór telewizji naziemnej w standardzie DVB-T2/HEVC.



Weryfikację odbiornika można również przeprowadzić korzystając z wyszukiwarki dostępnej na stronie https://telewizjanaziemna.pl/ .

Do kiedy TVP będzie emitowała programy w starym standardzie?

Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji, w celu zapewnienia widzom dodatkowego czasu na dostrojenie odbiorników, Telewizja Polska S.A. będzie realizowała równoległą emisję wybranych programów zarówno na MUX-3, jak i na MUX-6. Będzie to dotyczyło:

– TVP1, TVP2, TVP Info w okresie od 15 grudnia 2023 r. do 12 stycznia 2024 r.

– TVP ABC i TVP Kultura w okresie od 19 grudnia 2023 r. do 12 stycznia 2024 r.