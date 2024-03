46.000.000,00 zł i 1100 zadań. Rozpoczęły się kolejne edycje budżetów obywatelskich. Pomysłów do realizacji nie brakuje. Są też pieniądze.

Budżety obywatelskie na stałe wpisały się w codzienną działalność samorządów. Tworzą je nie tylko te z nich, które mają taki obowiązek. Budżet obywatelski to szczególna forma konsultacji społecznych. Dzięki niemu mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują corocznie o części wydatków budżetu.

46.000.000 zł – taki jest tegoroczny budżet krakowskiego budżetu obywatelskiego

Jak poinformował krakowski magistrat, tegoroczny budżet obywatelski Krakowa został podzielony, jak w latach ubiegłych na dwie części – o charakterze dzielnicowym i ogólnomiejskim. 36,8 mln przeznaczono w nim na projekty dzielnicowe, natomiast 9,2 mln zł na wnioski ogólnomiejskie, co daje łącznie 46 mln zł. Podział środków, które przypadają na poszczególne dzielnice, znajduje się na stronie budzet.krakow.pl

Zgłoszono 1100 projektów

Z 1100 zgłoszonych projektów, 872 wnioski dotyczą zadań w dzielnicach, natomiast 228 to projekty ogólnomiejskie.

Aby projekt był ważny, wnioskodawcy w ciągu 10 dni od dnia złożenia go muszą dostarczyć listę poparcia dla swojego pomysłu. Wymagane jest 15 podpisów od mieszkańców dzielnicy – w przypadku projektów dzielnicowych, a także 15 podpisów mieszkańców Krakowa – w przypadku projektów ogólnomiejskich.

Wnioski czeka także weryfikacja formalno-merytoryczna, która potrwa do 14 czerwca. Natomiast lista projektów dopuszczonych do głosowania zostanie ogłoszona do 16 lipca. Mieszkańcy będą mogli oddawać głosy od 13 do 26 września.

W tym roku budżet jest o 8.000.000 zł większy

W zeszłym roku krakowianie w ramach budżetu obywatelskiego wybrali do realizacji 144 projekty, wśród których dziewięć stanowiły inicjatywy ogólnomiejskie, a 135 dzielnicowe. Na ich wykonanie przeznaczono 38 mln złotych