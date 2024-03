240 zł dla uczestników PPK. Wypłaty do 15 kwietnia 2024 r. Jest to dopłata roczna za 2023 r.

Wypłaty 240 zł do 15 kwietnia 2024 r.

Mamy kolejny rekord, zarówno jeśli chodzi o liczbę uprawnionych do dopłaty rocznej, jak i kwotę, która zostanie przekazana na ten cel - przekazał PAP prezes PFR Portal PPK Robert Zapotoczny. Do 15 kwietnia br. 2,07 mln uczestników PPK dostanie dopłatę roczną za 2023 r.

Polski Fundusz Rozwoju do 15 kwietnia br. przekaże instytucjom finansowym zarządzającym PPK ponad 497,25 mln zł z tytułu dopłaty rocznej za 2023 rok. Do 15 kwietnia br. zostaną one zaewidencjonowane na rachunkach 2,07 mln uczestników PPK.

Dopłata roczna 240 zł

Dopłata roczna 240 zł za ubiegły rok przysługuje tym uczestnikom PPK, którzy w 2023 roku zgromadzili na swoim rachunku lub rachunkach PPK wpłaty w wysokości co najmniej 732,90 zł. Jeżeli w 2023 roku uczestnik skorzystał z obniżenia swojej wpłaty podstawowej, wystarczyły wpłaty w wysokości co najmniej 183,23 zł.

Dopłata roczna 240 zł - uprawnieni

"Mamy kolejny rekord zarówno jeśli chodzi o liczbę uprawnionych do dopłaty rocznej, jak i kwotę, która zostanie przekazana na ten cel" - powiedział PAP Robert Zapotoczny, prezes PFR Portal PPK, spółki odpowiedzialnej za upowszechnianie wiedzy na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Zaznaczył, że łącznie będzie to już ponad 1,56 mld złotych, które uczestnicy PPK pozyskają w ramach dopłat rocznych od państwa.

"Może jednostkowo nie są to znaczne kwoty, ale pamiętajmy, że PPK jest programem oszczędzania długoterminowego. W miarę upływu lat, dopłaty od państwa będą stanowić znaczne wzmocnienie oszczędności uczestnika programu" – dodał Zapotoczny.

PPK - co to

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program, w którym do prywatnych oszczędności pracownika dokłada się jego pracodawca i państwo. Od państwa uczestnik PPK może otrzymać wpłatę powitalną (250 zł "na start") oraz dopłaty roczne (w wysokości 240 zł za dany rok kalendarzowy). Kwoty te są stałe i jednakowe dla wszystkich uczestników PPK, którzy nabyli do nich prawo.(PAP)

Autorka: Iga Leszczyńska