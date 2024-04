Wyciekł projekt ustawy o bonie energetycznym? 300 zł, 400 zł, 500 zł, 600 zł? Kiedy podwojenie tych kwot? Jakie kryteria dochodowe?

Posłowie PIS opublikowali …. projekt ustawy o bonie energetycznym, który za kilka tygodni będzie rozpatrywał rząd Donalda Tuska. Na Twitterze poseł Waldemar Buda upublicznił skany pierwszych stron tego projektu. Nie wiemy, czy dokument, który wyciekł będzie rzeczywiście przedmiotem prac rządu, a potem parlamentu. Ale przyjrzyjmy się mu.

Dokument znajduje się tu:

Co z niego wynika?

Kwota dodatku energetycznego - 300 zł, 400 zł, 500 zł, 600 zł?

Według dokumentu opublikowanego przez posła PIS bon energetyczny wyniesie:

300 zł (gospodarstwo domowe jednoosobowe), 400 zł (gospodarstwo domowe składającego się z 2 do 3 osób), 500 zł ( gospodarstwo domowe składającego się z 4 do 5 osób), 600 zł (gospodarstwo domowe składającego się z co najmniej 6 osób).

W przypadku mieszkań i domów ogrzewanych prądem kwoty dodatku zostają podwojone. Np. dla osoby samotnej z 300 zł do 600 zł.

UWAGA! Bon energetyczny to świadczenie jednorazowe. Wypłata do 31 grudnia 2024 r. To nie będzie stałe wsparcie dla osób wykluczonych energetycznie.

Jakie kryteria dochodowe?

W ujawnionym dokumencie są podwójne kwoty limitów dochodowych. Bon energetyczny w pełnej wysokości otrzyma:

osoba samotna o dochodach do 2100 zł/2500 zł 1500 zł/1700 zł dochód na osobę w rodzinie.

Być może autorzy projektu nie dokonali wyboru, co do poziomu limitów dochodów. Stąd mamy dwa warianty np dla samotnej osoby 2100 zł lub wyższy 2500 zł. Im wyższy próg dochodu, tym więcej osób otrzyma bon energetyczny.