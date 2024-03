Bon energetyczny to jednorazowe świadczenie. Co jak ktoś będzie miał problemy z prądem za pół roku?

W środę do konsultacjach publicznych skierowany został projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Dotyczy on leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego. Ministerstwo Zdrowia ma zamiar wprowadzić także modyfikacje w obszarze gwarantowanych usług stomatologicznych. Projekt zmian zakłada rozszerzenie listy gwarantowanych usług, między innymi o realizację co najmniej dwóch wizyt adaptacyjnych w trzecim roku życia dla dzieci, które doświadczają lęku dentystycznego.