Od 1 czerwca 2024 r. wysokość zasiłku dla bezrobotnych wyniesie:

1662,00 zł (brutto) – w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku;

(brutto) – w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku; 1305,20 zł (brutto) – w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku.

Obecnie (od 1 czerwca 2023 r.) kwoty te wynoszą odpowiednio 1491,90 zł i 1171,60 zł.

Ważne W praktyce oznacza to, iż w okresie pierwszych 90 dni bezrobotny, który ma staż pracy od 5 do 20 lat otrzyma 1512,42 zasiłku netto, a po tym czasie świadczenie "na rękę" wyniesie 1187,73 zł.

Osobom bezrobotnym, które mają mniej niż 5 lat stażu pracy przysługuje zasiłek obniżony do 80 procent. Od 1 czerwca 2024 r. będzie to zatem 1329,60 zł brutto (1209,94 zł netto) w okresie pierwszych trzech miesięcy, zaś w kolejnych - 1044,16 zł brutto (czyli 950,22 zł netto).

Gdy okres uprawniający do zasiłku wynosi co najmniej 20 lat, to bezrobotny otrzymuje zasiłek podwyższony do 120%. Po tegorocznej waloryzacji kwoty te wyniosą 1994,40 zł brutto (1814,90 zł netto) w pierwszych 90 dniach pobierania zasiłku i 1566,24 zł brutto (1425,33 zł netto) w ciągu kolejnych dni.

Kto może otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych przez rok?

Zgodnie z przepisami bezrobotny może otrzymywać zasiłek przez okres 180 lub 365 dni.

Okres 180 dni przewidziano dla osób bezrobotnych zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju.

Zasiłek przez 365 dni wypłaca się bezrobotnym:

zamieszkałym w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju lub

powyżej 50 roku życia oraz posiadającym jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku, lub

którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego, lub

samotnie wychowującym co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat.