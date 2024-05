9 czerwca 2024 r. to data wyborów do Parlamentu UE. Najważniejsze informacje, wynagrodzenie, kandydaci

9 czerwca 2024 r. między godziną 7:00 a 21:00 odbędzie się głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Na kogo będzie można oddać głos? Ile wynosi dieta poselska?

Wybory do Parlamentu Europejskiego - najważniejsze informacje

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbywają się co 5 lat. Poprzednie wybory były w maju 2019 roku. Łącznie wybieranych będzie 720 posłów (w Polsce 53).

REKLAMA

Głosować w wyborach do PE może każda pełnoletnia osoba (ukończone 18 lat najpóźniej w dniu wyborów), która nie została pozbawiona prawa do głosowania, np. prawomocnym orzeczeniem sądu. Obywatel Unii Europejskiej może oddać głos w kraju pochodzenia, z zagranicy lub w kraju członkowskim, w którym mieszka. Warunkiem oddania głosu za granicą jest wystąpienie do właściwego terytorialnie konsula o ujęcie w spisie wyborców. Wnioski można składać do 4 czerwca 2024 r. na trzy sposoby: poprzez złożenie wniosku przy użyciu usługi e-Wybory (najszybciej i najłatwiej), osobiście lub listownie w postaci papierowej, na adres elektroniczny konsula (należy załączyć skan podpisanego wniosku). Do 6 czerwca można złożyć do konsula wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Każdy kraj organizuje wybory na swoich zasadach, ale musi dopilnować pewnych kwestii:

wybory muszą odbyć się w ciągu czterech dni, od czwartku do niedzieli.

liczba posłów i posłanek do PE wybranych z danej partii politycznej jest proporcjonalna do liczby otrzymanych przez nią głosów.

obywatele UE mieszkający w innym kraju Unii mogą tam głosować i kandydować w wyborach.

każdy obywatel może oddać tylko jeden głos.

Liczba posłów wybieranych w każdym kraju jest różna. Największą liczbę posłów wybierają Niemcy - 96, dalej Francja - 81, Włochy - 76, w Polsce wybiera się 53 posłów, w Czechach - 21, w Chorwacji -12, a w Estonii - 7. Minimalna liczba jaka może wystartować z danego kraju to 6 osób, maksymalna 96.

Minimalna liczba posłów i posłanek do PE z dowolnego kraju to sześcioro, a maksymalna to 96.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak należy głosować

W wyborach do PE Polska podzielona jest na 13 okręgów wyborczych. Sposób głosowania w eurowyborach nie różni się od sposobu głosowania w wyborach parlamentarnych czy samorządowych. Aby głos był ważny należy postawić znak X w kratce przy nazwisku tylko jednego kandydata na wybranej liście. Przypomnijmy, że X to co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki. Tylko wówczas głos jest ważny.

Na głosowanie należy zabrać ze sobą dokument tożsamości.

Ile zarabia europoseł

REKLAMA

Na jakie miesięczne wynagrodzenie może liczyć europoseł? Wynosi ono 38,5% podstawowego wynagrodzenia sędziego TSUE, jest to 10 075,42 euro brutto. Odliczając podatki UE i składkę ubezpieczeniową pensja wynosi ok. 7854 euro netto. Licząc po kursie z 28 maja 2024 r. (1 euro to 4,2592 zł) to około 33 370 zł. Środki pochodzą z budżetu UE. Ostateczne dane netto zależą od systemu podatkowego kraju pochodzenia posła UE, ponieważ państwa członkowskie mogą nakładać dodatkowe opłaty krajowe.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym, posłowie mają jeszcze prawo do dodatków na pokrycie wydatków związanych z wykonywaniem obowiązków parlamentarnych. Będzie to dieta z tytułu kosztów ogólnych i dieta dzienna. Ta pierwsza to 4950 euro miesięcznie pozwalająca na pokrycie wydatków związanych z wynajmem biura, sprzętem, akcesoriami biurowymi, abonamentami, wypłacana jest ryczałtowo. Dieta dzienna (350 euro dziennie) ma pokryć koszty zakwaterowania, posiłków i codziennych wydatków podczas pobytu posła w PE w celach służbowych. Ponadto PE pokrywa koszty podróży z i do Parlamentu, na podstawie przedłożonych rachunków.

Europarlamentarzyści uprawnieni są również do otrzymywania zwrotu dwóch trzecich poniesionych przez nich kosztów medycznych. Po zakończeniu kadencji mogą liczyć na dodatek w formie odprawy przejściowej.

Kandydaci do Parlamentu Europejskiego

W wyborach do PE liczy się każdy głos, a posłowie mają realny wpływ na wiele decyzji dotyczących infrastruktury, polityki społecznej, gospodarki, klimaty, migracji. Uczestnictwo w wyborach to przywilej każdego obywatela. Warto dobrze rozważyć na kogo oddać swój głos.

Poniżej przedstawiamy kandydatów z każdego okręgu.

Okręg wyborczy Nr 1 - województwo pomorskie

Okręg wyborczy Nr 2 - województwo kujawsko‑pomorskie

Okręg wyborczy Nr 3 - województwo podlaskie i województwo warmińsko‑mazurskie

Okręg wyborczy Nr 4 - część województwa mazowieckiego:

m. st. Warszawa

powiaty: grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni, wołomiński

zagranica oraz statki

Okręg wyborczy Nr 5 - część województwa mazowieckiego:

powiaty: ciechanowski, gostyniński, mławski, płocki, płoński, przasnyski, sierpecki, sochaczewski, żuromiński, żyrardowski, białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński, garwoliński, łosicki, makowski, miński, ostrołęcki, ostrowski, pułtuski, siedlecki, sokołowski, węgrowski, wyszkowski

miasta na prawach powiatu: Płock, Radom, Ostrołęka, Siedlce



Okręg wyborczy Nr 6 - województwo łódzkie

Okręg wyborczy Nr 7 - województwo wielkopolskie

Okręg wyborczy Nr 8 - województwo lubelskie

Okręg wyborczy Nr 9 - województwo podkarpackie

Okręg wyborczy Nr 10 - województwo małopolskie i województwo świętokrzyskie

Okręg wyborczy Nr 11 - województwo śląskie

Okręg wyborczy Nr 12 - województwo dolnośląskie i województwo opolskie

Okręg wyborczy Nr 13 - województwo lubuskie i województwo zachodniopomorskie

Podstawa prawna Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U., poz. . 344) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r., poz. 2408)

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Infor.pl