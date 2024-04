Dofinansowanie wymiany okien. Tak działa Program Rewitalizacji Akustycznej. Dostaniesz pieniądze, ale sam zapłacisz podatek.

Właściciele nieruchomości mogą otrzymać dofinansowanie poprawy izolacyjności akustycznej przegród budowlanych nieruchomości mieszkalnych. Trzeba spełniać określone warunki.

Właściciele nieruchomości mogą starać się o dofinansowanie na wymianę okien

Osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości mieszkalnych zlokalizowanych w pobliżu Portu Lotniczego Gdańsk, w obszarach narażonych na hałas lotniczy, które dotychczas nie otrzymały odszkodowania z tytułu wprowadzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego Gdańsk, mogą złożyć dofinansowanie w ramach Programu Rewitalizacji Akustycznej. Dofinansowanie przysługuje na nakłady ponoszone na podniesienie izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych nieruchomości mieszkalnych. Choć konkretne kategorie kosztów wskaże rzeczoznawca budowlany po przeprowadzeniu oceny stanu nieruchomości, to jednak głównym celem programu jest dofinansowanie kosztu wymiany stolarki okiennej w pomieszczeniach mieszkalnych.

REKLAMA

Jak starać się o dofinansowanie wymiany okien?

Wnioski należy składać mailowo lub osobiście w sekretariacie Portu Lotniczego Gdańsk. Termin ich składania rozpoczął się 8 kwietnia 2024 r., a zakończy się 7 czerwca 2024 r. W przypadku nieruchomości będących przedmiotem współwłasności mogą one zostać zgłoszone do udziału w programie wyłącznie za pisemną zgodą wszystkich współwłaścicieli.

Po złożeniu wniosku zostanie on poddany ocenie formalnej, której dokonuje powołana w tym celu komisja. Następnie przeprowadzana jest ocena merytoryczna polegająca na przeprowadzeniu oceny technicznej pomieszczeń pod kątem istniejącej izolacyjności akustycznej przegród budowlanych. Termin jej przeprowadzenia jest uzgadniany z uczestnikiem programu. Ocenę przeprowadza rzeczoznawca budowlany. Na tej podstawie zostaje sporządzony przedmiar robót koniecznych dla rewitalizacji akustycznej nieruchomości wraz z kosztorysem budowlanym sporządzanym na podstawie powszechnie dostępnych cenników.

Zakres prac remontowych (przedmiar robót) wraz z kosztorysem zostaje udostępniony uczestnikowi, który może w terminie 14 dni podpisać oświadczenie o akceptacji lub przekazać komisji programu udokumentowane uwagi i zastrzeżenia. O ich zasadności rozstrzyga komisja po przeprowadzeniu konsultacji z uczestnikiem programu i rzeczoznawcą budowlanym. Decyzja komisji w tym zakresie jest ostateczna.

Kolejnym krokiem jest zawarcie pisemnej umowy, a następnie uczestnik przeprowadza we własnym zakresie i na własny koszt prace objęte oceną techniczną, a po ich zakończeniu składa wniosek o wypłatę dofinansowania. W ciągu 14 dni od jego złożenia rzeczoznawca budowlany ponownie przeprowadza wizję lokalną i sporządza sprawozdanie z przeprowadzonych prac. Wypłata dofinansowania następuje w terminie 30 dni od uzyskania przez komisję kompletu dokumentów.

Trzeba pamiętać o tym, że wypłacona kwota będzie stanowiła przychód uczestnika programu i będzie on w tym zakresie zobowiązany do dokonania rozliczeń we własnym zakresie.