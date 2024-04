Majówkowa noc w lesie. Czy to legalne?

Tegoroczna majówka jest wyjątkowo długa i… wyjątkowo ciepła. To może być pierwsza dobra okazja do przenocowania na zewnątrz, czyli na przykład w lesie. A czy to jest w ogóle legalne? Sprawdzamy.

Bezpieczeństwo w lesie Czy można nocować w lesie? Nocowanie w lesie to fantastyczna przygoda i często niepowtarzalna okazja do zobaczenia rozgwieżdżonego nieba. Spokój, odgłosy lasu, brak szumu ulicy, świeże powietrze i ciemność. Dla jednych brzmi jak coś mało interesującego, inni zacierają ręce, czekając na okazję do spędzenia nocy na łonie natury. Czy zatem w każdym lesie można nocować? Można, ale nie w każdym. Już spieszymy z wyjaśnieniem. REKLAMA W Polsce w ramach projektu Lasów Państwowych" Zanocuj w lesie" wyznaczonych jest około 600 000 ha powierzchni, na których można bez żadnych przeszkód zorganizować nocleg pod chmurką. Mapa lasów, w których można nocować REKLAMA Przed decyzją o noclegu pod gołym niebem warto sprawdzić, czy w okolicy, w której planowana jest taka przygoda jest wyznaczone miejsce na legalne biwakowanie. Dokładne mapy z nadleśnictwami biorącymi udział w programie znajdują się na stronie lasów państwowych w Banku Danych o Lasach (BDL). Jak to zrobić? W menu na dole strony wybrać przycisk Mapy BDL i następnie Mapa zagospodarowania turystycznego. Aby sprawdzić, gdzie znajdują się tereny programu „Zanocuj w lesie” należy odhaczyć warstwy Infrastruktura turystyczna i Ścieżki dydaktyczne. W lesie często jest problem z zasięgiem, dlatego, aby uniknąć ewentualnych problemów ze znalezieniem miejsca warto pobrać mobilną aplikację mBDL, która działa również offline. Czy majówka to nie jest za wcześnie na nocleg w lesie? Czy jest jakaś data graniczna, od której można nocować w lesie? Np. pierwszy dzień lata? Na szczęście nie. Ogranicza nas tylko tolerancja dla niskich temperatur, w lesie bowiem można nocować przez cały rok. Czasem pewne obszary mogą mieć czasowy zakaz wstępu do lasu, np. z powodu zagrożenia pożarowego lub innej ważnej przyczyny. Wszystkie informacje o dostępności danego obszaru powinny się znajdować na stronie BDL. Dalszy ciąg materiału pod wideo Nocowanie w lesie - przydatne informacje Czy trzeba zgłaszać pobyt w lesie z zamiarem nocowania? Nie trzeba, chyba, że: grupa nocujących liczy więcej niż dziewięć osób

pobyt jest dłuższy niż dwie noce REKLAMA Taki pobyt wymaga zgody nadleśnictwa. Aby ją uzyskać trzeba wysłać mailowo formularz zgłoszenia (dostępny na stronie nadleśnictwa) nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym noclegiem. Po potwierdzeniu przez nadleśnictwo, można legalnie nocować. Warto wiedzieć, że nie ma czegoś takiego jak "miejsca wyznaczone do biwakowania". Na obszarach programu nie ma również takich udogodnień jak ławki, wiaty, czy kosze na śmieci (trzeba je zabrać ze sobą). Nie ma również znaków prowadzących na obszar do biwakowania, są to dzikie tereny leśne i aby na nie trafić, należy posłużyć się mapą. Ważne Do lasu samochodem można wjechać tylko tam, gdzie pozwalają na to znaki drogowe. Nie można biwakować w samochodzie czy kamperze na obszarach wyznaczonych do nocowania na dziko. Najlepszy będzie tarp, hamak lub namiot. Ognisko można rozpalać w miejscach wyznaczonych przez nadleśniczego (ale nie można zbierać leśnego drzewa czy chrustu). W sytuacji chęci zabrania kuchenki turystycznej i przyrządzenia sobie na niej posiłku również należy sprawdzić w nadleśnictwie, czy jest to dozwolone. Jedzenie powinno być oczywiście szczelnie zabezpieczone, w przeciwnym razie może zwabić dzikie zwierzęta. Bezpieczeństwo w lesie Rozpoczęcie biwakowania należy rozpocząć od zorientowania się, gdzie znajduje się jakiś charakterystyczny punkt lub najbliższy słupek oddziałowy i zanotować jego numery. Ważne Ogólnoeuropejski numer alarmowy to 112. Zobacz również: QUIZ Jaką masz orientację w terenie? Sprawdź, czy się nie zgubisz!

