1000 zł świadczenia na dziecko już od 1 października 2024 r. Także dla pełnoletnich dzieci, które się uczą. Sprawdź zasady.

Rodzice mają powody do radości – po raz pierwszy od 2008 r. wzrośnie wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Nie da się ukryć, że powinno to mieć miejsce już dawno temu. Nikt nie ma chyba wątpliwości co do tego, że koszty utrzymania dziecka w ostatnich latach gwałtownie wzrosły. Tymczasem wysokość świadczenia alimentacyjnego, które z założenia trafia do najbardziej potrzebujących wciąż stała w miejscu i wynosiło ono od 16 lat jedynie 500 zł.

Przypomnijmy, że celem funduszu jest udzielenie wsparcia osobom, które są uprawnione do alimentów, ale z różnych względów nie otrzymują ich od osób zobowiązanych do ich płacenia. Świadczenie mogą jednak otrzymać tylko te osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 1993).

Kto może starać się o przyznanie świadczenia alimentacyjnego z funduszu?

Podstawowym kryterium, które musi być spełnione, by można było starać się o przyznanie świadczenia alimentacyjnego z funduszu, jest kryterium dochodowe. Przysługuje ono tylko w sytuacji, gdy dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1209 zł.

Ponadto, świadczenie to może być pobierane jedynie do ukończenia przez osobę uprawnioną 18 roku życia, a w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia. Analogicznie, jak w przypadku innych świadczeń, wyjątkiem są osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, które mają prawo do świadczenia alimentacyjnego bezterminowo.

Kiedy egzekucję uważa się za bezskuteczną?

Aby otrzymać świadczenie z funduszu alimentacyjnego, nie wystarczy być osobą uprawnioną do alimentów. Do świadczenia tego mają prawo tylko te osoby uprawnione do alimentów od rodzica, w przypadku których egzekucja świadczenia na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd okazała się bezskuteczna. Ma to miejsce w sytuacji, gdy w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych, albo postępowania upadłościowego, w toku którego w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie otrzymano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

a) braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,

b) braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

W jakiej wysokości przysługuje świadczenie alimentacyjne?

Zasadą jest, że świadczenie z funduszu przysługuje w wysokości ustalonych alimentów, jednak nie może być wyższe niż 500 zł miesięcznie. Jak już wspomniano, kwota ta nie ulegał zmianie od 16 lat i już od dawna ma ona charakter raczej symboliczny. W ostatnich latach nawet świadczenie 500+, które nie jest przecież w założeniu świadczeniem skierowanym do najbardziej potrzebujących, zmieniło się w 800+. Na szczęście w końcu dostrzeżono potrzebę jej zmiany i toczą się prace nad dostosowaniem wysokości świadczenia alimentacyjnego do obecnych realiów. MRPiPS pracuje nad podwyższeniem kwoty o 500 zł miesięcznie, a więc do wysokości 1000 zł miesięcznie. Zgodnie z zapowiedziami, takie świadczenie miałoby przysługiwać od 1 października 2024 r.