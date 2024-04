We wtorek zbierze się rząd. W planach m.in. rewizja KPO i przedłużenie ochrony tymczasowej dla Ukraińców

Rząd będzie pracował we wtorek, 30 kwietnia, nad rewizją KPO, przedłużeniem ochrony tymczasowej dla Ukraińców uciekających przed wojną i Wieloletnim Planem Finansowym Państwa.

Rewizja KPO - przesunięcie terminów realizacji, zmiany opisów kamieni milowych

We wtorek rząd zajmie się m.in. projektem uchwały ws. rewizji Krajowego Planu Odbudowy, która ma objąć 11 z 55 reform oraz 22 z 56 inwestycji, projektem przedłużającym ochronę tymczasową dla Ukraińców oraz projektem uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego na lata 2024–2027. W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów wskazano, że dotychczasowa realizacja KPO „z uwagi na obiektywne okoliczności” napotkała na „poważne trudności”. Spowodowało to m.in. odsunięcie w czasie realizacji niektórych, wcześniej zaplanowanych reform i inwestycji. Głównym celem projektu uchwały w sprawie zmiany KPO ma być zapewnienie możliwości „dalszej, efektywnej realizacji celów” poprzez „dostosowanie zobowiązań w zakresie realizacji wskaźników i kamieni milowych do realnych możliwości wdrożeniowych”. „Założeniem dla rewizji KPO jest jej ograniczenie do absolutnie niezbędnych zmian oraz, co do zasady, zachowanie reform i inwestycji szczególnie ważnych rozwojowo i społecznie” - podkreślono w uzasadnieniu projektu.

Rewizją zostało objętych 11 z 55 reform (8 z części grantowej i 3 z części pożyczkowej) oraz 22 z 56 inwestycji (14 z części grantowej i 8 z części pożyczkowej KPO). Zmiany polegają m.in. na przesunięciach terminów realizacji, zmianach opisów kamieni milowych, inwestycji i wskaźników do nich przypisanych oraz zmianach wartości docelowych wskaźników.

W ramach KPO Polska ma otrzymać 59,8 mld euro (268 mld zł), w tym 25,27 mld euro (113,28 mld zł) w postaci dotacji i 34,54 mld euro (154,81 mld zł) w formie preferencyjnych pożyczek. 15 kwietnia do Polski trafiło 6,3 mld euro, czyli ok. 27 mld zł, w ramach pierwszej transzy z Krajowego Planu Odbudowy. Zgodnie z deklaracjami rządu, pieniądze te mają zostać przeznaczone na walkę z zanieczyszczeniami powietrza, internet, transport, rolnictwo.

Przedłużenie ochrony tymczasowej dla Ukraińców uciekających przed wojną

We wtorek ministrowie mają także zająć się projektem nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Projektowane przepisy przedłużają ochronę tymczasową dla Ukraińców uciekających przed wojną oraz przesądzają, że pobyt tych osób, którym nadano numer PESEL UKR, będzie legalny do 30 września 2025 roku. Jednocześnie od przyszłego roku będzie możliwa zmiana statusu pobytu z obecnej ochrony tymczasowej na pobyt czasowy na okres trzech lat.

Propozycja zakłada również m.in., że zmiana statusu na pobyt czasowy będzie możliwa dla obywateli Ukrainy po spełnieniu następujących warunków: uzupełnienia i zaktualizowania wszystkich niezbędnych danych w bazie PESEL UKR w organie gminy; złożeniu elektronicznego wniosku do wojewody; posiadania aktywnego statusu UKR w dniu 4 marca 2024 r. i w dniu składania wniosku; oraz pod warunkiem, że służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, nie wniosą sprzeciwu w sprawie zmiany statusu pobytowego. Po pozytywnym przejściu procedury obywatel Ukrainy otrzyma kartę pobytu z adnotacją „poprzednio posiadał ochronę czasową”.

Wieloletni Plan Finansowy Państwa

W harmonogramie wtorkowego posiedzenia rządu figuruje również projekt uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2024–2027, który będzie stanowić podstawę przygotowania założeń projektu budżetu państwa oraz projektu ustawy budżetowej na rok 2025, oraz Krajowy Program Reform na lata 2024/2025, który będzie zawierał zwięzłą charakterystykę zawartości KPO (koncentracja na działaniach do zrealizowania w 2024 r. i na początku 2025 r.). Przygotowanie Krajowych Programów Reform wynika z cyklu zarządzania politykami gospodarczymi i społecznymi w Unii Europejskiej zwanego Semestrem europejskim.(PAP)