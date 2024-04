Emerytura to prawo a nie obowiązek. ZUS: można sporo zyskać przechodząc na emeryturę później: Ulga podatkowa i wyższa emerytura

Jak wiadomo nie każdy senior przechodzi od razu na emeryturę po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn). Wiele osób ma tego świadomość i - jeżeli tylko rodzaj pracy i zdrowie na to pozwalają - przechodzą na emeryturę później wiedząc, że dłuższa aktywność zawodowa i dłuższy okres płacenia składek przekładają się na wyższą emeryturę. ZUS wskazuje, że są też i dodatkowe korzyści z dłuższej pracy w postaci ulgi zwalniającej z podatku.

Emerytura to prawo i przywilej, a nie obowiązek

ZUS informuje, że żaden przepis prawa nie nakazuje przechodzenia na emeryturę po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego.

Ulga podatkowa dla pracujących seniorów

Kobiety, które po ukończeniu 60. roku życia i mężczyźni po ukończeniu 65. roku życia nie pobierają emerytury, a nadal pracują, mogą skorzystać z ulgi dla pracujących seniorów i nie płacić podatku od przychodów do kwoty 85 528 zł brutto, a rozliczający się według skali podatkowej do 115 528 zł brutto- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.



Aby skorzystać z ulgi i nie płacić podatku dochodowego, trzeba też podlegać ubezpieczeniom społecznym np. z tytułu pracy na etacie, umowy zlecenia, czy z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali, stawką liniową oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Zwolnienie z podatku dotyczy także przychodów z tytułu zasiłku macierzyńskiego.



Ulga zwalniająca z podatku dotyczy zarówno seniorów, którzy nie mają jeszcze ustalonego prawa do emerytury lub renty rodzinnej, a osiągnęli powszechny wiek emerytalny, jak i również tych, którzy mają ustalone prawo do tych świadczeń, lecz ich nie pobierają. Z ulgi nie skorzystają osoby, które po ukończeniu 60 /65 lat pobierają emeryturę i dorabiają.



Seniorzy, niepobierający emerytury i rozliczający się według skali podatkowej będą płacić podatek od przychodów z tytułu umowy o pracę, zlecenia lub działalności gospodarczej dopiero po przekroczeniu 115 528 zł brutto, ponieważ do dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej ponad limit 85 528 zł brutto ma zastosowanie kwota wolna od podatku w wysokości 30 tys. zł rocznie.

Konieczne złożenie zaświadczenia do pracodawcy lub zleceniodawcy

Aby móc skorzystać z preferencji podatkowej, seniorzy, którzy pracują na umowę o pracę, umowę zlecenia muszą złożyć odpowiednie oświadczenie do swojego pracodawcy lub zleceniodawcy. Co ważne, jeśli zaczną pobierać emeryturę czy rentę rodzinną, to mają obowiązek poinformować o tym swojego pracodawcę lub zleceniodawcę. Po otrzymaniu takiej informacji przestanie on stosować ulgę najpóźniej od następnego miesiąca.

Dłuższa praca to wyższa emerytura

Dłuższa aktywność zawodowa przekłada się na wyższą emeryturę. Pracując dłużej, możemy liczyć na wyższe świadczenie. Wynika to z opłacenia dodatkowych składek, ich waloryzacji oraz mniejszej liczby miesięcy życia na emeryturze przyjętej do obliczeń.

Przekonała się o tym emerytka z naszego województwa, która na emeryturę przeszła w wieku 81 lat i 6 m-cy, mając ponad 61 lat stażu pracy. Dziś otrzymuje najwyższą emeryturę wypłacaną dla kobiety w Polsce, która wynosi 37,4 tys. zł.



Przed podjęciem decyzji, kiedy najlepiej przejść na świadczenie, warto udać się do doradcy emerytalnego, który w kalkulatorze emerytalnym pokażą różne warianty, jak opóźnienie zakończenia aktywności zawodowej o rok, dwa czy pięć lat wpłynie na wysokość emerytury.