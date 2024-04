Za 1,5 promila alkoholu we krwi utracisz auto? Bodnar: Decyzje będą należały do sądów

Minister sprawiedliwości, Adam Bodnar, podkreślił, że decyzje o ewentualnej konfiskacie aut nietrzeźwych kierowców będą w większym stopniu należeć do sądów. Szef MS przypomniał, że projekt nowelizacji, przewidujący zniesienie obligatoryjności orzekania, trafił do prac legislacyjnych rządu.

Bodnar wyjaśnił, że ideą tych przepisów jest stworzenie większych możliwości decyzyjnych dla sądów. Sądy będą miały prawo podjąć decyzje, żeby w niektórych sytuacjach nie orzekać przepadku, bądź zamiast przepadku orzec możliwość wypłacenia nawiązki na rzecz Funduszu Sprawiedliwości.

Konfiskata samochodów pijanych kierowców

Szef MS zaznaczył, że resort, który przygotowuje zmianę przepisów w tej sprawie, nie rezygnuje z konfiskaty samochodów nietrzeźwych kierowców. Przeciwdziałanie temu, żeby kierowcy nie prowadzili pojazdów pod wpływem alkoholu, jest bardzo ważnym interesem publicznym.

Nowelizacja Kodeksu karnego

Przepisy o konfiskacie aut nietrzeźwych kierowców weszły w życie 14 marca br. Nowelizacja Kodeksu karnego zakłada, że kierowca, który ma co najmniej 1,5 promila alkoholu we krwi, musi się liczyć z utratą samochodu i to niezależnie od tego, czy spowodował wypadek drogowy.

Projekt nowelizacji m.in. Kodeksu karnego

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się przygotowany w MS projekt nowelizacji m.in. Kodeksu karnego. Zgodnie z nim, ma zostać wyłączona możliwość orzeczenia przepadku pojazdu mechanicznego, gdy jest to niemożliwe lub niecelowe z uwagi na jego zbycie, utratę, zniszczenie lub znaczne uszkodzenie albo jeżeli pojazd w czasie popełnienia przestępstwa nie stanowił wyłącznej własności sprawcy.