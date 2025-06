W czerwcu 2025 r. ważne zmiany dla osób z niepełnosprawnościami [LISTA]

Wielkie zmiany w orzekaniu o niepełnosprawności od 11 czerwca 2025 r.

Warto zacząć od przepisów, które wchodzą w życie dziś, czyli 11 czerwca 2025 r. Dotyczą one procedury orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności. Co się zmienia? Otóż po zmianach orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w przypadku potwierdzenia rzadkiej choroby genetycznej o jednorodnym i niezmiennym przebiegu lub zespołu Downa wydaje się na okres nie krótszy niż 7 lat. W przypadku dziecka minimalny okres, na jaki może zostać wydane orzeczenie wynosi 3 lata. W przypadku potwierdzenia u dziecka rzadkiej choroby genetycznej o jednorodnym i niezmiennym przebiegu lub zespołu Downa orzeczenia powinno zostać wydane na maksymalny okresy, czyli do ukończenia 16 roku życia.

Wydłużony okres ważności zaświadczeń od 18 czerwca 2025 r.

Jeszcze w tym miesiącu zacznie obowiązywać kolejna nowelizacja rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Polega ona na wydłużeniu z 30 dni do 3 miesięcy okresu ważności zaświadczenia o stanie zdrowia. Dokument taki załącza się do wniosku o wydanie orzeczenia.

Po wcześniejszych zmianach przepisów pojawiły się rozbieżności w tym zakresie. Teraz zarówno przepisy ustawy o rehabilitacji, jak i rozporządzenia wykonawczego powinny być w tym zakresie spójne.

Zasiłek po utracie pracy przez rok dla osób z niepełnosprawnościami od 1 czerwca 2025 r.

1 czerwca 2025 r. weszły w życie przepisy nowej ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Ważną zmianą dla osób z niepełnosprawnościami jest wydłużenie podstawowego okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych niepełnosprawnych ze 180 do 365 dni. Przepisy te mają zatem zastosowanie do osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, a także do osób legitymujących się orzeczeniem o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy.

Nowe przepisy są również korzystniejsze dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Po zmianach do wymaganych 365 dni, od których zależy nabycie prawa do zasiłku dla bezrobotnych, zalicza się bowiem okres pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna.

Polski Akt o Dostępności od 28 czerwca 2025 r.

„Polski Akt o Dostępności” to ustawa z dnia z dnia 26 kwietnia 2024 r. o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze. To ważne przepisy, które tym razem wymagania w zakresie dostępności nakładają na sektor prywatny. Nowe przepisy będą miały zastosowanie m.in. do takich produktów jak sprzęt komputerowy, terminale płatnicze, bankomaty, automaty biletowe, czytniki książek elektronicznych. Dotyczą też przykładowo usług telekomunikacyjnych czy oferowanych za pomocą aplikacji mobilnych.

Ustawa szczegółowo określa wymagania dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz surowe kary za ich niespełnianie. Nowe przepisy zaczną obowiązywać już 28 czerwca 2025 r. Przez dwa lata podmioty, które im podlegają będą jednak mogły oferować lub świadczyć usługi przy wykorzystaniu produktów niespełniających wymagań dostępności, które wykorzystywali przed 28 czerwca 2025 r.