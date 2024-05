Sejm na żywo 7 maja 2024 r. Komisja śledcza ds. wyborów kopertowych. Adam Bielan [Transmisja ONLINE]

Od stycznia 2022 r. do końca kwietnia 2024 r., ZUS wypłacił świadczenia rodzinne na łączną kwotę przekraczającą 100 mld zł, jak wynika z najnowszego raportu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Najwięcej środków, ponad 90,4 mld zł, przeznaczono na realizację programu "Rodzina 800 plus" (poprzednio "500 plus").