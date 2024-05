MRPiPS: dłuższy urlop rodzicielski dla niektórych rodziców. Dziemianowicz-Bąk: Tydzień hospitalizacji to tydzień dłuższego urlopu macierzyńskiego

Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zapowiedziała 21 maja 2024 r., że w najbliższy piątek zaprezentuje projekt ustawy, która wydłuża urlopy dla rodziców wcześniaków i dzieci hospitalizowanych po narodzinach.

Dłuższy urlop dla rodziców wcześniaków

Jest to rozwiązanie dla matek (ale i ojców) wcześniaków i dzieci hospitalizowanych z innych powodów niż przedwczesne urodzenie. Obecnie ich urlopy macierzyńskie działają na ogólnych zasadach. Zaczynają się w momencie urodzenia dziecka, niezależnie od tego, jak długo musi ono zostać w szpitalu. "Ten czas urlopowy jest wytracany, jak mówią mamy wcześniaków" - podkreśliła szefowa MRPiPS w porannej rozmowie w Trójce Polskiego Radia.

REKLAMA

Zasada "tydzień za tydzień"

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk powiedziała, że przygotowany w jej resorcie projekt zakłada wprowadzenie zasady "tydzień za tydzień".



"Oznacza to, że tydzień hospitalizacji to tydzień dłuższego urlopu macierzyńskiego, czy to (rodziców - PAP) dzieci za wcześnie urodzonych, czy też dla tych, które z jakichś powodów medycznych musiały pozostać w szpitalu" - wyjaśniła.

Ministra przypomniała, że resort rozpoczął prace nad przepisami w wyniku spotkania z przedstawicielami rodzin wcześniaków.

"Kiedy na początku naszej kadencji przyszły do mnie takie matki, zwróciły moja uwagę, że muszą szybciej wracać do pracy niż rodzice dzieci, które urodziły się zdrowe i w terminie" - powiedziała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Rodzice argumentowali, że przez to brakuje im czasu na nawiązanie więzi i na opiekę.

Dłuższy urlop nie tylko dla matek

REKLAMA

Prace nad projektem ustawy trwały od lutego br. W marcu Agnieszka Dziemianowicz-Bąk poinformowała, że według założeń urlop nie byłby zarezerwowany tylko dla matek, ale także dla ojców, prawnych opiekunów, rodziców adopcyjnych i rodziców zastępczych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

O zmianę przepisów zabiegała działająca w imieniu rodziców wcześniaków Fundacja Koalicja dla wcześniaka oraz osiem organizacji współtworzących Ogólnopolskie Porozumienie Razem dla wcześniaków, a także Fundacji Serce Dziecka i Fundacji Najdroższa Blizna, przy poparciu krajowej konsultant w dziedzinie neonatologii prof. Ewy Helwich, prezesa Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego i prezesa Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, rzeczniczki praw dziecka i rzecznika praw pacjenta.

Pod petycją przygotowaną przez tę grupę podpisało się ponad 15 tys. osób. Według Głównego Urzędu Statystycznego w 2022 roku urodziło się 22,5 tys. wcześniaków na 306 tys. wszystkich urodzeń.(PAP)

Autorka: Anita Karwowska

akar/ mark/