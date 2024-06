Abonament RTV w 2025 roku. Ile zapłacimy za telewizor i radio?

Po co głosować w wyborach do europarlamentu? Czy warto? Jaką władzę mają europosłowie?

Po co głosować w wyborach do europarlamentu? To bardzo dobre pytanie. Pierwsza, najbardziej banalna odpowiedź brzmi: żeby wybrać posłów do Parlamentu Europejskiego. Żeby mieć wpływ na to, jakie w tym Parlamencie zapadają uchwały. Ale czy europosłowie mają realną władzę? Żeby na to pytanie odpowiedzieć, trzeba wiedzieć jakie kompetencje ma sam europarlament.