Renta wdowia: od kiedy i dla kogo 2024, czy będzie działała wstecz

W piątek, 26 lipca komisja rozpatrzyła poprawki zgłoszone w drugim czytaniu do obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Chodzi o wprowadzenie tzw. renty wdowiej.

Założenia obywatelskiego projektu

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia renty wdowiej - wniesiony do Sejmu RP 20 listopada 2023 r. zakłada dwa rozwiązania. Aby owdowiała osoba mogła zachować swoje świadczenie i powiększyć je o 50 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku, bądź pobierać rentę rodzinną po zmarłym małżonku oraz 50 proc. swojego świadczenia.

Model kroczący zaproponowany przez autorów projektu zakłada, by na początku dodatkowe świadczenie było wypłacane w wysokości 15 proc. od dnia 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., a następnie w wysokości 20 proc. od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2026 r., by docelowo dojść do pułapu 50 proc.

Renta wdowia - czy będzie działać wstecz?

Przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Renta Wdowia Arkadiusz Iwaniak zapewniał, że w ustawie zostały wprowadzone zapisy, by wszyscy, którzy zostali wdową lub wdowcem przed wejściem w życie tej ustawy, mogli skorzystać z tych rozwiązań. Art. 15 projektu stanowi, że prawo do renty wdowiej ma przysługiwać od dnia nabycia prawa tych świadczeń, że nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie ustawy, a także nie wcześniej niż od dnia złożenia wniosku o ustalenie prawa do tych świadczeń.

Ważne Należy pamiętać, że obecnie w przypadku zbiegu prawa do kilku świadczeń emerytalno-rentowych obowiązuje zasada wypłaty jednego świadczenia.

Poprawki zaproponowane przez rząd

We wtorek, 23 lipca rząd przyjął stanowisko ws. renty wdowiej. Rząd chce, by projekt wprowadzający rentę wdowią wszedł w życie od 1 stycznia 2025 r. Wypłaty z tego tytułu rozpoczęłyby się 1 lipca 2025 r. Rada Ministrów w opublikowanym komunikacie wskazała, że chodzi o czas, by Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a także inne organy emerytalno-rentowe mogły przygotować się odpowiednio do wykonywania swoich zadań z tego zakresu. Model kroczący zaproponowany przez stronę rządową zakłada wypłatę drugiego świadczenia w wysokości 15 proc. od 1 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2026 r., oraz wypłatę drugiego świadczenia w wysokości 25 proc. od 1 stycznia 2027 r. Wskaźnik wysokości świadczeń wg. propozycji rządowej ma zostać poddany weryfikacji w 2028 r., by móc go poddać cenie oraz podwyższeniu (maksymalnie do 50 proc.)

Negatywna opinia sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny

Obradująca w piątek sejmowa Komisji Polityki Społecznej i Rodziny negatywnie zaopiniowała poprawki rządu do projektu ustawy. Komisja nie poparła również poprawek PiS zakładających m.in. podniesienie do 60 proc. kwoty drugiego świadczenia.

