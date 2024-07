Emerytury stażowe w lipcu? OPZZ informuje co się dzieje z projektem

Na piątek, 26 lipca 2024 r. na godzinę 12:15 zaplanowane jest posiedzenie sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, która zajmie się kwestią emerytur stażowych. Jest to odpowiedź na wniosek OPZZ przypominający o projekcie ustawy OPZZ i Lewicy dotyczący emerytur stażowych.

W piątek, 26 lipca posłowie zapoznają się ze stanowiskiem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 27) i poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia emerytury stażowej (druk nr 187).

OPZZ przypomina o projekcie ustawy ws. emerytur stażowych

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ Renata Górna przypomniała, że sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny na posiedzeniu 11 lipca br., przyjmując plan pracy do końca bieżącego roku, nie uwzględniła inicjatywy dotyczącej emerytur stażowych. "Przypomnijmy, że pierwsze czytanie projektu OPZZ i Lewicy (poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia emerytury stażowej – druk nr 187) miało miejsce 8 lutego br. Projekt, wraz z podobną inicjatywą obywatelską NSZZ ,,S’’ został skierowany do prac w komisji, ale od lutego br. nie zostały podjęte nad nim prace. Stąd OPZZ ponownie przypomniało o tym postulacie" - powiedziała.

W odpowiedzi na wniosek OPZZ, przewodnicząca komisji posłanka Katarzyna Ueberhan zwróciła uwagę, że ,”(…) nie jest tak, że nic się nie dzieje w sprawie emerytur stażowych. Sekretariat komisji dysponuje obszerną korespondencją i zakresem dokumentacji w tej sprawie i cały czas trwają prace nad tym projektem, by mogły one ruszyć z miejsca. Nie ma też potrzeby uzupełniania planu pracy komisji, bo ma on charakter ramowy; w pierwszej kolejności priorytet tematyki komisji wynika z prac Sejmu - a to jest projekt ustawy, który przeszedł przez pierwsze czytanie i został do komisji już skierowany. Został także zaplanowany do dalszych prac na koniec lipca br. w ramach komisji. W komisji zaczniemy prace prawdopodobnie od renty socjalnej przy następnym posiedzeniu Sejmu; emerytury stażowe zaplanowane zostały na koniec tego posiedzenia Sejmu. Zaproszenia zostaną przesłane w najbliższym czasie, będą też umieszczone na stronie komisji przy planowanych pracach komisji (...)’’ /skrótowa wypowiedź przewodniczącej.

Pierwsze czytania projektów dot. emerytur stażowych

W lutym Sejm przeprowadził pierwsze czytania dwóch projektów dotyczących emerytur stażowych. Jeden jest projektem obywatelskim, drugi przygotowała Lewica. Obie regulacje dotyczą wprowadzenia do polskiego systemu prawnego emerytury stażowej dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r., czyli osób objętych nowym systemem emerytalnym, które osiągnęły okres składkowy i nieskładkowy wynoszący 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn. Zdaniem autorów projektów jest to rozwiązanie zgodne z oczekiwaniami osób, które ze względu na utratę sił będącą konsekwencją długiego okresu wykonywania pracy zarobkowej nie są w stanie kontynuować jej wykonywania aż do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego.