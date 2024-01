Prof. T. Kowalski z KRRIT: Likwidacja abonamentu rtv i abolicja dla niepłacących. Już w 2024 roku? Nowa składka audiowizualna płacona przez podatników PIT, CIT i ubezpieczonych w KRUS

W dniu 5 stycznia 2024 r. w rozmowie z Polską Agencją Prasową, prof. Tadeusz Kowalski, członek KRRiT wskazał, że media publiczne (TVP, Polskie Radio, czy PAP) powinny być finansowane z powszechnej składki audiowizualnej, która byłaby płacona wyłącznie przez podatników PIT, CIT i ubezpieczonych w KRUS. Natomiast dziś funkcjonujący abonament RTV - zdaniem profesora Kowalskiego - powinien zostać zlikwidowany.

Abonament rtv 2024 - stawki

W 2024 roku obowiązują takie same stawki abonamentu RTV jak w 2023 roku. Tak wynika z rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 10 maja 2023 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2024 r., opublikowanego w Dzienniku Ustaw z 18 maja 2023 r., poz. 943. Rozporządzenie to weszło w życie 2 czerwca 2023 r.



Zgodnie z tym rozporządzeniem opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w roku kalendarzowym 2024 zostały ustalone w wysokości:

1) za używanie odbiornika radiofonicznego – 8,70 zł za jeden miesiąc;

2) za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego – 27,30 zł za jeden miesiąc.



Zniżki za uiszczenie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w roku kalendarzowym 2024 wynoszą:

1) za używanie odbiornika radiofonicznego:

a) 3,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry,

b) 4,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry,

c) 5,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy z góry,

d) 10,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za rok kalendarzowy z góry;



2) za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego:

a) 3,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry,

b) 4,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry,

c) 5,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy z góry,

d) 10,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za rok kalendarzowy z góry.



Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w roku kalendarzowym 2024, po uwzględnieniu zniżek, o których mowa w § 2, wynosi:

1) za używanie odbiornika radiofonicznego:

a) 16,90 zł za dwa miesiące,

b) 25,10 zł za trzy miesiące,

c) 49,60 zł za sześć miesięcy,

d) 94,00 zł za rok kalendarzowy;



2) za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego:

a) 53,00 zł za dwa miesiące,

b) 78,70 zł za trzy miesiące,

c) 155,70 zł za sześć miesięcy,

d) 294,90 zł za rok kalendarzowy.

Prof. T. Kowalski z KRRIT: abonament RTV należy zastąpić powszechną składką audiowizualną

Profesor Kowalski w Studiu PAP pytany był m.in. o współtworzone przez niego założenia projektu przyszłej dużej ustawy medialnej w kontekście sposobu finansowania mediów publicznych.

"To propozycja tak zwanej powszechnej składki audiowizualnej. To jest składka, która byłaby uiszczana niezależnie od jakiegokolwiek urządzenia, które obywatele posiadają, czy to jest telewizor, laptop, komputer, telefon, cokolwiek. (...) To w ogóle nie ma związku z ilością tych urządzeń. Jest po prostu opłatą za dostęp do twórczości audiowizualnej" - powiedział prof. Kowalski.



Opłata ta miałaby być uiszczana wyłączenie przez osoby płacące podatki PIT, CIT lub KRUS. Podkreślił, że propozycja ta została przygotowana w 2015 r. przez ówczesną Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, i w tamtym momencie zakładała ona opłatę na poziomie 8,30 zł miesięcznie. "Według tamtych wyliczeń tym sposobem udałoby się zgromadzić nieco ponad 2 miliardy zł na finansowanie mediów publicznych" - poinformował prof. Kowalski.

Model brytyjski finansowania mediów publicznych

"To jest taki element, który jest powszechnie stosowany w większości krajów europejskich i polega na tym, że obywatele składają się na funkcjonowanie mediów publicznych, w związku z czym mają tytuł do kontroli i nadzoru nad tymi instytucjami. Nie dzieje się to za pośrednictwem budżetu państwa, gdzie politycy co roku podejmują decyzje, tylko obywatel czuje się współwłaścicielem. Zdecydowanie byśmy szli w stronę modelu brytyjskiego" - powiedział.

Ograniczenia w emisji reklam

Prof. Kowalski zaznaczył, że mogłoby się to wiązać z pewnym ograniczeniem możliwości emisji reklam "na niektórych kanałach". Powołał się przy tym na przykłady Litwy, Łotwy i Estonii, gdzie "jest zakaz reklam w mediach publicznych" a dopuszczone są jedynie reklamy społeczne oraz związane z wydarzeniami sportowymi.

Likwidacja abonamentu rtv i abolicja dla niepłacących składek

Wprowadzenie powszechnej składki audiowizualnej wiązałoby się z likwidacją dotychczasowego abonamentu RTV, a sama składka, zdaniem członka KRRiT, "nie generowałaby dużych kosztów, dlatego, że to jest w zasadzie jedna rubryka więcej w sprawozdaniu PIT". Profesor Kowalski wskazał też, że likwidacja abonamentu RTV będzie połączona z abolicją dla osób, które miały zaległości w jego płaceniu.

