Klauzula wyjścia ze stosowania reguły wydatkowej. Zmianami w budżecie 2025 r. 19 czerwca zajmie się Rada Ministrów

Zmieniona zostanie klauzula wyjścia ze stosowania reguły wydatkowej. Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy dotyczącej budżetu państwa na 2025 r., którym 19 czerwca zajmie się Rada Ministrów. Pojawią się także inne zmiany.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów opublikowała informację o planowanym porządku obrad posiedzenia rządu w dniu 19 czerwca br. Podano w niej, że rząd zajmie się wówczas m.in. projektem ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, autorstwa Ministerstwa Finansów. Nowe przepisy będą miały zastosowanie do budżetu na 2025 r. Projektowana nowelizacja ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, poza niektórymi przepisami, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2025 r.

Zmiany w stabilizującej regule wydatkowej, rozszerzenie zakresu reguły wydatkowej o jednostki sektora finansów publicznych

Z uzasadnienia projektu, zamieszczonego na stronie Rządowego Centrum Legislacji, wynika, że celem proponowanej przez resort finansów nowelizacji są zmiany w stabilizującej regule wydatkowej. W projekcie zapisano m.in. rozszerzenie zakresu reguły wydatkowej o jednostki sektora finansów publicznych, których plany są załącznikami do ustawy budżetowej. Chodzi o agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz państwowe osoby prawne. Jak wyjaśniono w uzasadnieniu, w warunkach ustawy budżetowej na rok 2024 oznacza to objęcie regułą wydatkową łącznie ok. 90 jednostek.

Wśród innych zmian, proponowanych w projekcie, znalazły się m.in. zastąpienie w formule reguły wydatkowej średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) deflatorem produktu krajowego brutto czy wprowadzenie mechanizmu korekty błędu prognozy realnej dynamiki wzrostu PKB. W projektowanych regulacjach znalazła się także zmiana dotycząca traktowania na potrzeby reguły wydatkowej skarbowych papierów wartościowych (spw), przekazywanych jednostkom sektora instytucji rządowych i samorządowych. W uzasadnieniu zwrócono uwagę, że „przekazywanie spw stosowane często jako ominięcie limitu wydatków powoduje obniżenie wielkości wydatków budżetu państwa lub wykreowanie przestrzeni na dodatkowe wydatki”.

Zmieniona zostanie klauzula wyjścia ze stosowania reguły wydatkowej

Zmieniona zostanie także tzw. klauzula wyjścia ze stosowania reguły wydatkowej. Obecnie, aby skorzystać z tej klauzuli konieczne jest wprowadzenie jednego ze stanów nadzwyczajnych w połączeniu ze znacznym spowolnieniem gospodarczym. Po zmianie, „zawieszenie stosowania SRW będzie możliwe w momencie wprowadzenia jednego ze stanów nadzwyczajnych lub w przypadku znacznego spowolnienia gospodarczego”.

W uzasadnieniu wskazano, że „znaczne spowolnienie gospodarcze będzie nadal oznaczać”, że prognozowana na rok budżetowy roczna dynamika wartości PKB w cenach stałych jest „mniejsza o więcej niż dwa punkty procentowe od wskaźnika średniookresowej wartości PKB w cenach stałych określonego w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na rok poprzedzający zawieszenie stosowania SRW”.

