Od 1 lipca 2024 r. nie założysz zbiórki charytatywnej na Facebooku i Instagramie. Jak sobie poradzić?

Od 1 lipca 2024 r. Facebook i Instagram przestaną umożliwiać zakładanie zbiórek charytatywnych. Będą za to kierowały użytkowników do zewnętrznych serwisów ze zbiórkami. W praktyce oznacza, że organizacje powinny obecnie przenosić swoje zrzutki na serwisy crowdfundingowe takie jak Pomagam.pl. W tym wyzwaniu jest ogromna szansa dla organizacji pozarządowych na rozwój profesjonalnych działań crowdfundingowych. Sprawdź, jak przygotować się na nadchodzące zmiany.

Z Facebooka i Instagrama znikają zbiórki

Do 30 czerwca 2024 r. darczyńcy będą mogli wspierać organizacje charytatywne za pośrednictwem Facebooka i Instagrama. Po tej dacie, możliwość ta zniknie. W praktyce oznacza to, że organizacje pozarządowe będą przenosić swoje zbiórki na zewnętrzne strony takie jak serwisy crowdfundingowe np. Pomagam.pl.



Facebook czy Instagram pozostaną platformami do komunikacji z darczyńcami, na których NGO będą mogły informować o swoich zbiórkach, ale użytkownicy będą przekierowywani na zewnętrzne strony, gdzie będą dokonywać wpłaty na daną zbiórkę. Meta jednak podkreśla, że nadal będzie wspierać III sektor. Testuje obecnie przycisk „Przekaż datek” w postach, aby kierował darczyńców do strony organizacji lub serwisu ze zbiórkami. Gigant sprawdza również zwiększenie atrakcyjności linków do zbiórek z zewnętrznych serwisów publikowanych u siebie.



Meta m.in. testuje przycisk “Przekaż datek”. Źródło: https://www.facebook.com/government-nonprofits/blog/2024-eea-updates

Wokół końca zbiórek na Facebooku i Instagramie pojawił się szum, jednak nasz polski rynek crowdfundingu jest jednym z najbardziej rozwiniętych w Europie. Warto podkreślić, że serwisy takie jak Pomagam.pl oferują darmowe zbiórki dla organizacji porzarządowych i mają dla nich dedykowana ofertę. Jako Pomagam.pl od lat współpracujemy z tysiącami organizacji, które dzięki nam zbierają fundusze. Widzimy ogromną szansę w tej zmianie, która wielu organizacjom umożliwi poznanie naszej platformy i korzystanie z jej benefitów takich jak eksperckie wsparcie i szkolenia, kontakt z darczyńcami, możliwość prowadzenia akcji specjalnych na dedykowanej stronie, czy bezprowizyjna wypłata zebranych środków - podkreśla Dobrosława Gogłoza, dyrektor zarządzająca Pomagam.pl.

Dalsze kroki - jak przygotować się na nadchodzące zmiany?

Zmiana nastąpi za tydzień. Jest to ostatni moment, by przygotować się na nadchodzące zmiany. Co zatem warto zrobić, prowadząc organizację pozarządową w Polsce? Oto kilka wskazówek od Pomagam.pl.

1. Migracja zbiórek: Organizacje pozarządowe powinny jak najszybciej przenieść wszystkie swoje zbiórki prowadzone w Meta na inne platformy crowdfundingowe, aby uniknąć przerw w pozyskiwaniu funduszy. Kluczem jest to, aby postawić na duże i znane platformy crowdfundingowe takie jak Pomagam.pl, które mają zasięgi i cieszą się zaufaniem ludzi. Warto również wybrać serwisy darmowe, by 100% zebranej kwoty trafiało na wskazany cel.

2. Komunikacja z darczyńcami: Kluczowe jest, aby organizacje poinformowały swoich darczyńców o nadchodzących zmianach i nowych metodach wsparcia. Jasna i przejrzysta komunikacja pomoże zachować zaufanie i zaangażowanie darczyńców. Może to być w formie posta w mediach społecznościowych lub newslettera do darczyńców.

3. Poznanie nowych narzędzi: To doskonała okazja dla organizacji pozarządowych, by zapoznać się z aktualną ofertą platform crowdfundingowych. Serwisy takie jak Pomagam.pl mają dedykowaną ofertę dla NGO i dostarczają korzyści w postaci skutecznej promocji zbiórki, dotarcia do nowych darczyńców czy wsparcia ekspertów od fundraisingu.

Zmiany wprowadzane na platformach Meta mogą początkowo wydawać się wyzwaniem dla organizacji dobroczynnych, jednak dzięki serwisom crowdfundingowym takim jak Pomagam.pl możliwe jest kontynuowanie skutecznych kampanii zbiórkowych.

Przeniesienie zbiórek charytatywnych na tego typu platformy oraz wykorzystanie nowych narzędzi dostępnych na Facebooku pozwala na dalsze zbieranie funduszy w sposób efektywny i zgodny z nowymi regulacjami. Prowadzisz organizację pozarządową i chcesz dowiedzieć się więcej lub masz pytania? Napisz do nas: wspolpraca@pomagam.pl