Turnus rehabilitacyjny z dofinansowaniem PFRON. Jakie kryteria w 2026 r.?
Turnus rehabilitacyjny jest ważną formą wsparcia osób z niepełnosprawnościami. To nie tylko ćwiczenia, ale też wypoczynek i forma nabywania umiejętności społecznych. Przepisy przewidują możliwość dofinansowania takiego pobytu. Ile ono wynosi? Jakie kryteria będą obowiązywały na początku 2026 roku?
- Czym jest turnus rehabilitacyjny?
- Jaki dochód uprawnia do dofinansowania turnusu z PFRON?
- Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego z PFRON [KWOTY 2026]
- Gdzie składać wniosek o dofinasowanie z PFRON do turnusu rehabilitacyjnego?
Czym jest turnus rehabilitacyjny?
Turnus rehabilitacyjny zaliczany jest do podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Celem takiego wyjazdu jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników. Dzieje się to między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.
Turnusy co do zasady mogą być prowadzone jedynie w ośrodkach, które uzyskały wpis do rejestru prowadzonego przez wojewodę. Takie miejsca powinny zapewnić osobom z niepełnosprawnościami odpowiednie warunki pobytu, dostosowane do rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczestników turnusu.
Czas trwania turnusu to co najmniej 14 dni. Turnusy organizuje się wyłącznie na terenie kraju, w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników.
Turnusy można prowadzić zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej.
Co ważne, na organizatorach turnusów spoczywa szereg obowiązków takich jak:
• zabezpieczenie turnusu od strony organizacyjnej, technicznej i kadrowej w sposób gwarantujący osobom niepełnosprawnym bezpieczne warunki uczestnictwa w turnusie;
• opracowanie i realizacja programu turnusu;
• udostępnianie właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia działalności powiatowego centrum pomocy rodzinie wymaganych informacji.
Jaki dochód uprawnia do dofinansowania turnusu z PFRON?
Najważniejszą informacją dla osób niepełnosprawnych i opiekunów jest to, że do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym można otrzymać dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jakie kryteria trzeba spełnić? Otóż w takich sprawach ważny jest dochód.
Przeciętny miesięczny dochód (w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych) podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
- 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
- 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
W grudniu 2025 r., styczniu i lutym 2026 r. kryteria te wynoszą:
- 4 385,85 zł na osobę w rodzinie;
- 5 701,60 zł dla osoby samotnej.
Do obliczeń bierze się po uwagę przeciętny miesięczny dochód obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.
Pani Wanda składa wniosek o dofinansowanie w styczniu 2026 r. W takiej sytuacji dla obliczenia przychodu uwzględnia się czwarty kwartał 2025 r. (październik, listopad, grudzień).
Jeśli dochód zostanie przekroczony, to zastosowanie znajdzie mechanizm „złotówka za złotówkę”.
Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego z PFRON [KWOTY 2026]
Kwota dofinansowania w turnusie uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności i przeciętnego wynagrodzenia.
Aktualnie (od grudnia 2025 do lutego 2026 r.) dofinansowanie wynosi:
- 2 631,00 zł – dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dziecka do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności;
- 2 368,00 zł – dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
- 2 192,00 zł – dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności.
W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej można zwiększyć dofinansowanie można podwyższyć do kwoty 40% przeciętnego wynagrodzenia.
Ponadto, osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dofinansowanie dla opiekuna. Wynosi ono obecnie 1754,00 zł.
Gdzie składać wniosek o dofinasowanie z PFRON do turnusu rehabilitacyjnego?
Wnioski o dofinasowanie uczestnictwa w turnusie przyjmują Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR).
PCPR rozpatruje wnioski w terminie 30 dni od złożenia kompletnego wniosku. Pierwszeństwo dofinansowania mają osoby, posiadające orzeczenia o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne oraz osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące, bez względu na stopień niepełnosprawności.
Po uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu turnusu, uczestnik samodzielnie wybiera organizatora i miejsce turnusu, biorąc pod uwagę własne potrzeby wynikające z niepełnosprawności. W razie potrzeby pomocy w wyborze mogą udzielić pracownicy PCPR.
Osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą skorzystać z urlopu na turnus. Taki urlop wynosi do 21 dni.
Kwota dofinansowania turnusu jest przekazywana na rachunek bankowy organizatora.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j. t. Dz. U. z 2025 r., poz. 913; ost. zm. Dz. U. z 2023 r., poz. 1234)
