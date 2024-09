Mój Prąd 6.0: Do 28 tys. zł dofinansowania na mikroinstalacje fotowoltaiczne, magazyny energii oraz magazyny ciepła. Wnioski do 20 grudnia lub do wyczerpania pieniędzy

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało założenia programu Mój Prąd 6.0. Dofinansowanie otrzymają tylko takie mikroinstalacje fotowoltaiczne (PV), zgłaszane do przyłączenia do sieci po 1 sierpnia 2024 r., które będą współdziałać z magazynem energii i będą rozliczane w systemie net-billing. Nabór wniosków rozpoczął się 2 września 2024 r.

Program Mój Prąd 6.0: dofinansowanie mikroinstalacji PV przyłączonej po 1 sierpnia tylko z magazynem energii

Na dofinansowania w 6. edycji programu „Mój Prąd” przeznaczono 400 mln zł, a nabór wniosków będzie prowadzony między 2 września a 20 grudnia 2024 r. lub do wyczerpania środków. Dofinansowaniem nie zostały w tej edycji objęte pompy ciepła, kolektory słoneczne czy systemy do zarządzania energią (HEMS/EMS).



Warto też zwrócić uwagę na różnice w zasadach dopłat. Będą one uzależnione od daty złożenia wniosku o przyłączenie instalacji do sieci.

W przypadku instalacji zgłoszonych do przyłączenia do 31 lipca 2024 r. można uzyskać maksymalnie 6 tys. zł na fotowoltaikę, do 16 tys. zł na magazyn energii oraz do 5 tys. zł na magazyn ciepła.



Zgodnie z opublikowanym przez MKiŚ dokumentem, wymogiem obligatoryjnym dla dofinansowania z programu Mój Prąd 6.0 mikroinstalacji fotowoltaicznych zgłoszonych do przyłączenia do sieci po 1 sierpnia 2024 r. będzie dołączenie do PV magazynu energii jako elementu dodatkowego.

W takim wypadku dofinansowanie wyniesie 7 tys. zł dla mikroinstalacji o mocy od 2 do 20 kW oraz 16 tys. zł, jeżeli elementem dodatkowym jest magazyn energii elektrycznej, a 5 tys. zł - jeśli jest nim magazyn ciepła.

Pojemność magazynu energii zgłoszonego do dofinansowania powinna wynosić co najmniej półtorakrotność mocy na 1 wat mocy szczytowej fotowoltaiki.

Warunek konieczny: rozliczanie mikroinstalacji w systemie net-billing

Koniecznym warunkiem dofinansowania będzie rozliczanie mikroinstalacji w systemie net-billing. Dla mikroinstalacji przyłączonych w okresie obowiązywania wcześniejszego systemu net metering, czyli przez 1 kwietnia 2022 r., warunkiem uzyskania dofinansowania do urządzenia dodatkowego, czyli magazynu ciepła lub energii elektrycznej, będzie przejście na system net-billing - wynika z dokumentu.



– Zarówno całkowity budżet, jak i kwoty możliwego dofinansowania są na podobnym poziomie wobec poprzednich edycji programu „Mój Prąd” i odpowiadają potrzebom rynkowym. Warto mieć na uwadze, że ostatnio obserwowaliśmy spadek cen komponentów do fotowoltaiki oraz magazynów energii. Wynikały one z niższego popytu na mikroinstalacje słoneczne po wejściu w życie systemu net-billing oraz spadku cen baterii. Biorąc pod uwagę fakt, że branża wyczekiwała na start szóstej edycji programu, spodziewam się wyczerpania środków przed jego planowanym końcem – wskazuje Bartłomiej Jaworski, Senior Product Manager w firmie Eaton.

Celem magazynów energii jest akumulowanie nadwyżek energii elektrycznej (np. z fotowoltaiki) w celu jej wykorzystania w późniejszym czasie. Przydają się zwłaszcza w słoneczne dni, w których produkcja energii może wykraczać poza możliwości jej wykorzystania. Warunek instalowania magazynów energii dla starających się o dofinansowanie prosumentów to istotny krok nie tylko w kierunku stabilizacji sieci, ale także zwiększania autokonsumpcji energii z OZE i zapobiegania jej marnowaniu. Ma to szczególne znaczenie dla prosumentów rozliczających się według systemu net-billing, w którym produkcja energii przewyższającej popyt nie jest opłacalna.

Na jakie urządzenia przysługuje dofinansowanie?

Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone różne urządzenia, które można zakwalifikować do mikroinstalacji fotowoltaicznej. Są to:

- mikroinstalacje PV, które składają się z paneli fotowoltaicznych na dachach budynków lub na konstrukcjach gruntowych wraz z inwerterem umożliwiającym ładowanie magazynu energii albo ładowanie magazynu energii i pracę w trybie wyspowym;

- mikroinstalacje PV, które składają się z paneli fotowoltaicznych z mikroinwerterami;

- wiaty czy zadaszenia na samochód dodatkowo pokryte panelami fotowoltaicznymi i tym podobne konstrukcje zawierające ogniwa PV;

- markizy składające się z ogniw PV, tj. zadaszenia balkonów czy wejść, które produkują energię elektryczną, pokrycia dachowe z funkcją fotowoltaiczną – np. dachówki fotowoltaiczne;

- fotowoltaiczne zestawy balkonowe;

- inne urządzenia dopuszczone do użytku na terenie Polski.



Wszystkie te instalacje fotowoltaiczne muszą być podłączone do sieci elektroenergetycznej.

Limit mocy mikroinstalacji

Łączna moc wszystkich instalacji OZE posiadanych przez prosumenta, wraz z mikroinstalacją fotowoltaiczną i magazynem energii, nie może przekroczyć 50 kW.

Kiedy magazyn energii nie jest warunkiem koniecznym dofinansowania

Dla mikroinstalacji PV zgłoszonych do przyłączenia do 31 lipca 2024 r., magazyn energii czy ciepła jako urządzenie dodatkowe nie jest warunkiem koniecznym uzyskania dofinansowania. Dla mikroinstalacji o mocy od 2 do 10 kW dofinansowanie wyniesie 6 tys. zł. Jeżeli będzie jej towarzyszył magazyn jako element dodatkowy, dofinansowanie wyniesie 7 tys. zł do PV oraz 16 tys. zł dla magazynu energii elektrycznej i 5 tys. zł dla magazynu ciepła.

Nabór wniosków od 2 września 2024 r.

Jak zaznaczyło Ministerstwo Klimatu i Środowiska, początek naboru wniosków w programie Mój Prąd 6.0 planowany jest na 2 września 2024 r. i potrwa do 20 grudnia albo do wyczerpania budżetu, który wynosi 400 mln zł z programu FEnIKS na lata 2021-2027.