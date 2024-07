Ponad 760 tys. osób bez pracy. Jak wygląda stopa bezrobocia w Polsce w porównaniu do innych krajów UE?

GUS podał, że w końcu czerwca 2024 r. stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce wyniosła 4,9 proc. Bez pracy pozostawało 762,2 tys. osób.

Rekordowo niskie bezrobocie w Polsce

Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu czerwca 2024 r. wyniosła 4,9 proc., co oznacza spadek o 0,1 punktu procentowego w odniesieniu do poprzedniego miesiąca. W porównaniu do czerwca 2023 r. bezrobocie spadło o 0,2 pkt proc.

Liczba bezrobotnych w końcu czerwca br. wyniosła 762,2 tys. osób. To o 21,4 tys. (tj. 2,7 proc.) mniej niż w końcu czerwca 2023 r. W odniesieniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych spadła o 14,5 tys. (1,9 proc.).

Stopa bezrobocia w końcu czerwca br. kształtowała się w przedziale od 2,9 proc. w województwie wielkopolskim do 8,2 proc. w podkarpackim.

Polska w Unii Europejskiej

Eurostat wskazuje, że Polska pozostaje krajem o jednym z najniższych wskaźników bezrobocia w Unii Europejskiej.

Stopa bezrobocia w maju 2024 r. liczona zgodnie z definicją przyjętą przez Eurostat wyniosła 3 proc. wobec 6 proc. w UE i 6,4 proc. w strefie euro. Tym samym Polska zajęła drugie miejsce pod względem najniższej stopy bezrobocia w UE za Czechami (2,7 proc.).

