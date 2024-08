Mandat 5000 zł za potrącenie hulajnogą elektryczną pieszych. Hulajnoga na chodniku - co wynika z przepisów

Aż 5 tys. zł mandatu otrzymał 30-letni mieszkaniec Gdyni, który jadąc hulajnogą elektryczną po chodniku, nie ustąpił pierwszeństwa pieszym i w nich uderzył. Poszkodowani 8-letni chłopiec i 31-letnia kobieta nie odnieśli poważniejszych obrażeń.

Wypadek na chodniku. Pędził hulajnogą i wjechał w przechodniów

W środę 7 sierpnia 2024 r. około godz. 17.00 sopoccy policjanci otrzymali zgłoszenie, że na al. Niepodległości kierujący hulajnogą elektryczną potrącił chłopca i kobietę – poinformowała oficer prasowa komendanta miejskiego policji w Sopocie podkomisarz Lucyna Rekowska.

Z policyjnych ustaleń wynika, że 30-letni mieszkaniec Gdyni, jadąc ze znaczną prędkością hulajnogą elektryczną po chodniku, nie ustąpił pierwszeństwa pieszym i w nich uderzył.



8-letni chłopiec i 31-letnia kobieta upadli na chodnik. Na miejsce została wezwana karetka pogotowia. Piesi nie odnieśli poważnych obrażeń. Za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym policjant wręczył 30-letniemu sprawcy mandat w wysokości 5 tys. zł.

Policja: hulajnoga wyjątkowo na chodniku i z prędkością zbliżoną do pieszych

Policja przypomina, że kierujący hulajnogą elektryczną może wyjątkowo poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.



Ponadto należy pamiętać, że po chodniku można poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszych. Należy zachować szczególną ostrożność, a także ustępować pierwszeństwa i nie utrudniać ruchu pieszym. (PAP)

Prawo o ruchu drogowym - definicja hulajnogi elektrycznej

Na podstawie art. 2 pkt 47b) ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, hulajnoga elektryczna, to pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe. Hulajnogą elektryczną nie jest określone w art. 2 pkt 47c) tej ustawy urządzenie transportu osobistego.

Hulajnoga elektryczna, zasady poruszania się na drodze, chodniku i dopuszczalna prędkość

Zgodnie z art. 33a Prawa o ruchu drogowym:

1. Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku gdy brakuje drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

2. Korzystanie z drogi dla pieszych przez kierującego hulajnogą elektryczną jest dozwolone wyjątkowo, gdy droga dla pieszych jest usytuowana wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h, i brakuje drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

3. Kierującemu hulajnogą elektryczną zabrania się:

1) ciągnięcia lub holowania innego pojazdu;

2) przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku;

3) jazdy po jezdni, z wyjątkiem korzystania z:

a) pasa ruchu dla rowerów,

b) przejazdu dla rowerów,

c) jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku gdy brakuje drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.



Ponadto na podstawie art. 33c Prawa o ruchu drogowym:

Kierujący hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, korzystając z drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu.



A na podstawie art. 33d Prawa o ruchu drogowym:

1. Zabrania się dopuszczania dziecka w wieku do 10 lat do kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego na drodze.

2. W strefie zamieszkania dopuszcza się kierowanie hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego przez dziecko w wieku do 10 lat wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.



W myśl art. 20 ust. 6 pkt 4) Prawa o ruchu drogowym, prędkość dopuszczalna hulajnogi elektrycznej wynosi. 20 km/h.