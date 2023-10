Mandat od 50 do 100 zł za przejazd rowerem lub hulajnogą przez przejście dla pieszych od 20 października 2023 r.

W dniu 20 października 2023 r. weszły w życie zmiany w rozporządzeniu szefa MSWiA dotyczące m.in. mandatów nakładanych na kierujących pojazdami inne niż mechaniczne. Strażnicy miejscy będą mogli karać mandatem za przejazd rowerem lub hulajnogą przez przejście dla pieszych – to jedno z nowych uprawnień, które zyskają od piątku ci funkcjonariusze. Za takie wykroczenie grozi mandat od 50 do 100 złotych.

Mandat od strażnika miejskiego za przejazd rowerem lub hulajnogą przez przejście dla pieszych

Rzecznik lubelskich strażników miejskich Robert Gogola w rozmowie z PAP wyjaśnił, że od piątku 20 paźziernika funkcjonariusze zyskali nowe uprawnienia.



„Osoba, która przejeżdża rowerem lub hulajnogą przez przejście dla pieszych albo jedzie po drodze przeznaczonej tylko dla pieszych, będzie mogła zostać ukarana przez straż miejską mandatem w wysokości od 50 do 100 zł” – poinformował Gogola. Zastrzegł, że nie dotyczy to przejść z wyznaczonym przejazdem dla rowerów i hulajnóg tzw. kontynuacji ścieżki rowerowej. „W takiej sytuacji można przejechać, nie schodząc z pojazdu” – wyjaśnił rzecznik.

REKLAMA

Ważne Przypomniał, że na zwykłych przejściach dla pieszych - bez wyznaczonego przejazdu dla rowerów - osoba poruszająca się rowerem bądź hulajnogą ma obowiązek zejść z tego urządzenia i je przeprowadzić.

„Z naszych obserwacji zdarzały się dotychczas sytuacje, gdy rowerzyści czy osoby jadące na hulajnodze przejeżdżały przez zwykłe przejścia dla pieszych bez zsiadania z urządzenia. Od piątku, jeśli strażnicy zauważą taką sytuację, będą mogli podejmować czynności w takich przypadkach. Jesteśmy na to przygotowani” – podkreślił rzecznik dodając, że w Lublinie służy ponad 100 strażników miejskich.

Mandat 200 zł za jazdę rowerem lub hulajnogą bez uprawnień

Dodał, że z mandatem w wysokości 200 zł od strażnika miejskiego będą musiały się liczyć również osoby, które bez uprawnień jeżdżą rowerem, rowerem zaopatrzonym w silnik pomocniczy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm lub hulajnogą elektryczną, czy urządzeniem transportu osobistego.

(PAP)

autorka: Gabriela Bogaczyk

gab/ apiech/

Ekspertka o nowych uprawnieniach straży gminnych dot. nakładania mandatów: są bardzo potrzebne

REKLAMA

Wydaje się, że nowe przepisy są bardzo potrzebne, bo policja rzadko kiedy ma czas, aby zająć się stałym nadzorem nad ruchem pojazdów takich jak rowery, hulajnogi elektryczne i UTO - powiedziała PAP kierownik Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS Maria Dąbrowska-Loranc.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W piątek 20 października 2023 r. weszły w życie zmiany w rozporządzeniu szefa MSWiA dotyczące m.in. mandatów nakładanych na kierujących pojazdami innymi niż mechaniczne. Zgodnie z nowym rozporządzeniem straż miejska lub gminna może ukarać mandatem osoby prowadzące pojazd inny niż mechaniczny - czyli np. rowerzystę - za naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po drodze dla pieszych lub przejściu dla pieszych.

Zdaniem kierownik Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytutu Transportu Samochodowego Marii Dąbrowskiej-Loranc "nowe przepisy są bardzo potrzebne". "Policja rzadko kiedy ma czas, aby zająć się stałym nadzorem nad ruchem pojazdów takich jak rowery, hulajnogi elektryczne i UTO (urządzenia transportu osobistego - PAP)" - powiedziała Dąbrowska-Loranc.

Zwróciła ona uwagę, że udział w ruchu tych pojazdów stale wzrasta i - jej zdaniem - łatwo zaobserwować, że kierujący tymi pojazdami nie zawsze zachowują się zgodnie z przepisami.

REKLAMA

"Na przykład rowerzyści powinni korzystać przede wszystkim z infrastruktury dla nich przeznaczonej, a na chodnikach mogą się znaleźć w określonych sytuacjach, na przykład, gdy nie ma drogi dla rowerów, a prędkość dozwolona na drodze jest wyższa od 50 km/h" - powiedziała Dąbrowska-Loranc.

"Tymczasem obserwujemy rowery na chodnikach w wielu miejscach, gdzie nie powinno ich być. Podobnie jeśli chodzi o hulajnogi - te po chodniku nie mogą poruszać się z prędkością wyższą niż prędkość pieszego, a badania ITS przeprowadzone w 2021 i 2022 roku pokazały, że średnia prędkość hulajnóg elektrycznych na chodnikach wyniosła 20 km/h" - dodała.

Zapytana o to, jak nowe przepisy wpłyną na poprawę bezpieczeństwa, powiedziała, że nadzór nad ruchem dyscyplinuje kierujących, przez co "zachowują się bardziej zgodnie z przepisami".

"Ma to szczególne znaczenie obecnie, kiedy wzrosła znacznie wysokość mandatów, a mandaty te obowiązują wszystkich użytkowników dróg. Sytuacja, kiedy praktycznie nie ma nadzoru nad ruchem wpływa na łamanie przepisów. Jedyna szansa na zmianę tej sytuacji to stały nadzór odczuwalny przez rowerzystów, czy użytkowników hulajnóg" - podkreśliła.

Dodała, że jazda po chodniku, szczególnie z dużymi prędkościami, przy braku respektowania pierwszeństwa pieszych, stanowi duże zagrożenie bezpieczeństwa oraz jakości podróżowania pieszych. "Niezależnie od powyższego wszyscy uczestnicy ruchu powinni poczuć, że ich złe zachowanie może zostać zauważone i ukarane wszędzie na drodze" - oceniła.

Jej zdaniem, rozszerzenie nadzoru o uprawnienia straży miejskiej, mogą mieć znaczenie dla kształtowania postaw i zachowań wszystkich kierowców na wszystkich drogach i we wszystkich rolach pełnionych na drodze - czy jako kierowca samochodu, roweru, czy hulajnogi. "Nadzór może mieć tutaj kluczowe znaczenie, gdyż jak podkreślają eksperci na całym świecie, najważniejsza jest nieuchronność kary" - przypomniała.

Dąbrowska-Loranc przytoczyła statystki, z których wynika, że 88 proc. wypadków z udziałem rowerzystów, użytkowników hulajnóg i UTO wydarza się w obszarze zabudowanym, w tym 70 proc. w dużych miastach.

"Liczba wypadków z udziałem rowerzystów w miastach wzrosła w 2022 roku w stosunku do 2021 roku. Rowerzyści brali udział w 411 wypadkach w miejscach niedozwolonych do jazdy przez rowerzystów - chodnikach i przejściach dla pieszych - w których zginęło 13 osób (w 2021 roku tylko 6), a 98 osób zostało ciężko rannych. Jeśli chodzi o użytkowników hulajnóg elektrycznych i UTO to w 2022 roku wydarzyło się 545 wypadków z ich udziałem w miastach, w których zginęły 4 osoby a 201 zostało ciężko rannych" - powiedziała.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem straży gminnej zabrano prawo do karania osób, które nie miały uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych na drogach publicznych, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu. Jednocześnie od 20 października strażnicy mogą karać tych, którzy nie mając do tego uprawnienia, prowadzą na drogach publicznych pojazd inny niż mechaniczny - np. poruszające się po drogach m.in. rowery, riksze czy zaprzęgi konne.(PAP)

autor: Marcin Chomiuk

mchom/ jann/

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego - Dz.U. 2023 poz. 2140.