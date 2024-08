Od kiedy NFZ będzie zwracał pieniądze za prywatne wizyty u lekarzy? Czy pacjenci skorzystają już w 2025 roku? Resort odpowiada

Kiedy NFZ zacznie zwracać pieniądze za prywatne wizyty u lekarzy? Czy pacjenci skorzystają już w 2025 roku? Zwrot pieniędzy za wizytę prywatną to jedna z najważniejszych obietnic przedwyborczych. Resort odpowiada.

Zwrot pieniędzy za wizytę prywatną u lekarza to obietnica przedwyborcza

Zwrot przez NFZ pieniędzy za wizytę prywatną, jeżeli konsultacja u lekarza specjalisty nie odbędzie się w ciągu 60 dni, to jedna z najważniejszych obietnic przedwyborczych przedstawianych w ramach planu 100 konkretów na 100 dni. I choć w przestrzeni publicznej wciąż pojawiają się informacje o tym, które obietnice nowy rząd już wprowadził w życie, to jednak w tym zakresie słychać jedynie ciszę. Jak podaje Rynek Zdrowia, Ministerstwo pytane o realizację tej obietnicy, mówi głównie o dostrzeganych problemach i zagrożeniach. Resort obawia się ryzyka, z którym wiąże się wdrożenie tego pomysłu. Padają słowa o możliwych nadużyciach ze strony pacjentów i placówek, utracie płynności finansowej NFZ, a nawet wzroście cen za prywatne wizyty u lekarzy. Jak wskazano, propozycja ta ma charakter zmiany systemowej, a co za tym idzie, wymaga przeprowadzenia kompleksowej analizy zarówno w zakresie korzyści, jak i ryzyk, które wiążą się z wprowadzeniem nowego rozwiązania.

Zagrożenie dla równowagi finansowej i sztuczne wydłużanie czasu oczekiwania na wizytę u lekarza

Jakie ryzyka resort ma na myśli? Nie są one chyba dla nikogo zaskoczeniem. Wskazano bowiem, że:

średni rzeczywisty czas oczekiwania na wiele świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej wynosi często więcej niż 60 dni, a płacenie za te wszystkie świadczenia w sektorze prywatnym może stanowić istotne zagrożenie dla równowagi finansowej NFZ, czego konsekwencją może okazać się ograniczenie dostępności w innych zakresach ochrony zdrowia np. w leczeniu szpitalnym, ze względu na konieczność ograniczenia środków finansowych w tej części opieki zdrowotnej;

istnieje ryzyko sztucznego wydłużania czasu oczekiwania na świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych, co doprowadzi do zwiększenia popytu na świadczenia udzielane komercyjnie;

pacjenci ze względu na możliwość uzyskania finansowania ze środków publicznych porad w prywatnym sektorze, mogą zgłaszać większe zapotrzebowanie na świadczenia w przypadkach niezasadnych;

wysokość opłat za prywatne porady może wzrosnąć ze względu na większy popyt na te świadczenia.

Jednocześnie wskazano, że Ministerstwo Zdrowia prowadzi prace nad innymi rozwiązaniami, mającymi ograniczyć nadmierne korzystanie z porad AOS przez pacjentów chorych na choroby przewlekłe, których stan zdrowia jest stabilny. Mówi się m.in. o wprowadzeniu stawek degresywnych w wybranych przewlekłych jednostkach chorobowych w odniesieniu do kolejnych porad udzielanych temu samemu pacjentowi. Trwają również prace w ramach uruchomionego z dniem 1 stycznia 2024 r. projektu Odwrócona Piramida Świadczeń, w ramach którego zostaną m.in. wskazane świadczenia, które mogą być realizowane w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i wypracowane mechanizmy umożliwiające płacenie za wynik (pay for performance) oraz dostosowanie płatności do stopnia złożoności przypadku i wartości środków niezbędnych do jego realizacji.