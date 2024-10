Ministerstwo Cyfryzacji: Projekt ustawy o systemach sztucznej inteligencji trafił do konsultacji

Projekt ustawy o systemach sztucznej inteligencji trafił do konsultacji społecznych. Ustawa ma uregulować na polskim rynku wykorzystanie i rozwój sztucznej inteligencji.

Projekt ustawy o systemach sztucznej inteligencji

Do konsultacji społecznych trafił projekt ustawy o systemach sztucznej inteligencji, nad którym pracowało Ministerstwo Cyfryzacji. Teraz będą zbierane opinie i uwagi od obywateli, organizacji pozarządowych, firm oraz instytucji publicznych.

– Zasady wykorzystania sztucznej inteligencji będą elastyczne i przejrzyste. Zależy nam na tym, aby stworzyć stabilne i przewidywalne rozwiązania, które pozwolą przyspieszyć wdrożenia oraz upowszechnić AI w polskich firmach i instytucjach. Rolą państwa jest tworzenie warunków do budowania dobrych rozwiązań przez firmy, szczególnie start-upy. Nasze propozycje przekażemy również innym państwom Unii Europejskiej jako materiał do wykorzystania w ich pracach wdrożeniowych. Rozpoczynamy dzisiaj konsultacje, by wspólnie wypracować najbardziej optymalne rozwiązania, w szczególności w zakresie procedur i form wsparcia rozwoju AI – powiedział Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji.

Prace nad wprowadzeniem AI Act do polskiego prawa

12 lipca 2024 opublikowano rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1689 z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia zharmonizowanych przepisów dotyczących sztucznej inteligencji oraz zmiany rozporządzeń (WE) nr 300/2008, (UE) nr 167/2013, (UE) nr 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 i (UE) 2019/2144 oraz dyrektyw 2014/90/UE, (UE) 2016/797 i (UE) 2020/1828 (akt w sprawie sztucznej inteligencji).

Ten kluczowy dokument ustala zasady dotyczące rozwoju, wdrażania i używania sztucznej inteligencji na terenie Unii Europejskiej. AI Act ma zapewnić bezpieczne i etyczne wykorzystanie technologii sztucznej inteligencji, dbając o prawa obywateli oraz wspierać innowacje technologiczne. Nowe przepisy obejmują m.in. wymogi dotyczące transparentności algorytmów, oznaczania treści generowanych przez sztuczną inteligencję oraz zasad zarządzania cyklem życia systemów sztucznej inteligencji.

W Polsce opracowano projekt ustawy, która umożliwi stosowanie przepisów unijnego rozporządzenia w kraju. Nowa ustawa ma wspierać innowacje i zrównoważony rozwój sztucznej inteligencji. Jej celem jest stworzenie przepisów, które z jednej strony pozwolą na rozwój AI, a z drugiej zapewnią bezpieczeństwo oraz ochronę praw obywateli. Ostateczne terminy, do których należy wprowadzić wszystkie regulacje, upływają 2 sierpnia 2027 r.

Czego dotyczy projekt ustawy o systemach sztucznej inteligencji

W projekcie ustawy o systemach sztucznej inteligencji Ministerstwo Cyfryzacji zaproponowało model kompleksowego uregulowania kwestii rozwijania AI. Szczególny nacisk położony został na sześć rozwiązań, które mają pozwolić na optymalne i elastyczne wykorzystywanie tej technologii: