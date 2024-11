Recepty na bezpłatne leki dla seniorów i dzieci będzie mógł wystawić także lekarz prowadzący prywatną praktykę. W sezonie 2024/2025 seniorzy będą mogli bezpłatnie zaszczepić się przeciw grypie w aptece [PROJEKT PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ MINISTRÓW]

Dzień z eKRUS od 18 do 22 listopada. Dlaczego warto założyć konto na eKRUS?

eKRUS umożliwia ubezpieczonym w KRUS dostęp m. in. do danych o przebiegu ubezpieczenia, wykazu składek, zgłoszenie do ubezpieczenia czy opłacenie składek. W celu popularyzacji eKRUS w dniach 18-22 listopada odbędzie się „Dzień z eKRUS”.