Zmiana wartości oraz limitu pomocy de minimis. Ustawa czeka na publikację w Dzienniku Ustaw

Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z udzielaniem pomocy de minimis dostosowuje niektóre polskie ustawy do przepisów Unii Europejskiej. W wyniku zmian zwiększy się wartość oraz limit pomocy de minimis.

Dostosowanie polskich przepisów do przepisów europejskich

Ustawa z dnia 18 października 2024 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z udzielaniem pomocy de minimis ma na celu dostosowanie przepisów niektórych ustaw do zmian wynikających z wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.:

REKLAMA

rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 2023/2831 z 15 grudnia 2023 r.);

rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2832 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 2023/2832 z 15 grudnia 2023 r.).

Do dnia 31 grudnia 2023 r. obowiązywało rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24 grudnia 2013 r., str. 1, ze zm.) oraz rozporządzenie Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 114 z 26 kwietnia 2012 r., str. 8, ze zm.).

Ustawy, w których wprowadzono zmiany

Zmiany wprowadzane ustawą sprowadzają się do zastąpienia odesłań do nieobowiązujących rozporządzeń unijnych odesłaniem wskazującym, że pomoc de minimis będzie udzielana w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis. Ponadto zmiany doprecyzowały przepisy w celu zapewnienia ich zgodności z regulacjami unijnymi.

Odpowiednie zmiany wprowadzone zostały w następujących ustawach:

ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym;

ustawie z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej;

ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;

ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa;

ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;

ustawie z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających;

ustawie z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym;

ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych;

ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy;

ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków;

ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach;

ustawie z dnia 12 sierpnia 2010 r. o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r.;

ustawie z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi;

ustawie z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy;

ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;

ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów;

ustawie z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników;

ustawie z dnia 17 stycznia 2019 r. o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości;

ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej;

ustawie z dnia 4 listopada 2022 r. o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych;

ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

Zmiana wartości oraz limitu pomocy de minimis

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2831 oraz rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2832 zmianie uległa wartość pomocy de minimis, z jakiej może skorzystać przedsiębiorca. Pomoc została zwiększona odpowiednio z 200 tys. euro do 300 tys. euro oraz z 500 tys. euro do 750 tys. euro.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zwiększono także limit pomocy de minimis w sektorze drogowego transportu towarów z 100 tys. euro do 300 tys. euro.

Pomoc de minimis w nowych sektorach

Unijne regulacje w sprawie udzielania pomocy de minimis przewidują również udzielanie pomocy de minimis w sektorach, które były dotychczas wykluczone z takiej możliwości.

Umożliwiono korzystanie z pomocy de minimis w celu nabycia pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów, a także przyznano możliwość ubiegania się o pomoc przedsiębiorcom działającym w sektorze węglowym, znajdującym się w trudnej sytuacji, prowadzącym działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów lub w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury.

Wejście w życie ustawy

Ustawa z dnia 18 października 2024 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z udzielaniem pomocy de minimis wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.