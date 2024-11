Wigilia 2024 r. wolna od pracy, ale praca w Trzech Króli albo Święto Pracy (1 Maja). I bez szans na wolne w Wielki Piątek

W nowym systemie oceny stopnia niepełnosprawności przyznaje się punkty określające poziom niesamodzielności (od 70 do 100 punktów). Ustawowa nazwa "poziom potrzeby wsparcia". Decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia wydaje się na okres, na który osoba została zaliczona do osób niepełnosprawnych na podstawie m.in. ostatecznego orzeczenia, ustalającego stopień niepełnosprawności. Dlatego osoby niepełnosprawne nie rozumieją dlaczego muszą co 7 lat zgłaszać się do WZON na weryfikację punktów. Dlaczego WZON musi odnawiać decyzję osobie z ciężkim kalectwem (np. osoba trwale sparaliżowana)? Takie pytanie zadały osoby niepełnosprawne. I skierowały w tej sprawie do Sejmu wniosek o zmianę przepisów.