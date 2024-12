Wielki sukces ekologów. Prezydent podpisał ustawę o tworzeniu stref czystego transportu

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą przełomowe zmiany w kierunku ekologicznego transportu. Od 2026 roku w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców będzie obowiązywał wymóg zakupu wyłącznie zeroemisyjnych autobusów miejskich. Nowe przepisy nakładają również obowiązek tworzenia stref czystego transportu.

Ekolodzy mają powody do zadowolenia. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która ma na celu wprowadzenie obowiązku zakupu przez operatorów oraz organizatorów publicznego transportu zbiorowego tylko zeroemisyjnych autobusów w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców począwszy od 1 stycznia 2026 r. oraz obowiązku tworzenia stref niskoemisyjnych dla wybranych, najbardziej zanieczyszczonych miast. Tak podała Kancelaria Prezydenta. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem regulacji, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Jakie rozwiązania proekologiczne przewiduje nowe prawo? Autobusy wyłącznie zeroemisyjne

Nowela zakłada istotne zmiany w sektorze samorządowym, które dotyczą m. in.: wprowadzenia od dnia 1 stycznia 2026 r., obowiązku nabywania przez gminę, w której liczba mieszkańców jest wyższa niż 100 tys. oraz podmioty, którym zlecono lub powierzono wykonywanie przewozów pasażerskich w transporcie drogowym w ramach komunikacji miejskiej na obszarze tej gminy, wyłącznie autobusów zeroemisyjnych w celu wykonywania przewozów pasażerskich w ramach komunikacji miejskiej. Proponowane regulacje mają na celu doprowadzenie do stopniowej wymiany floty autobusowej na autobusy zeroemisyjne, za pomocą której są wykonywane przewozy pasażerskie w ramach komunikacji miejskiej, podano także.

We wprowadzanych regulacjach dodano wyłączenie, zgodnie z którym powyższy obowiązek, nie będzie miał zastosowania do nabywania autobusów wykorzystywanych do realizacji przewozów pasażerskich w transporcie drogowym w ramach komunikacji miejskiej wykraczających poza granice administracyjne miasta, w którym liczba mieszkańców jest większa niż 100 tys.

Nie będzie on obowiązywał również w przypadku nabywania autobusów wykorzystywanych w celu realizacji przez gminę, w której liczba mieszkańców jest większa niż 100 tys., przewozów pasażerskich w transporcie drogowym w ramach komunikacji miejskiej, na terenie innej gminy, w której liczba mieszkańców jest niższa niż 100 tys., lub w sytuacji, gdy zadanie to jest wykonywane na terenie kilku gmin, z których każda posiada mniej niż 100 tys.

W miastach powstaną strefy ekologiczne, tj. strefy czystego transportu

Nowelizacja zakłada wprowadzenie obowiązku ustanowienia strefy czystego transportu w przypadku miast, w których liczba mieszkańców jest większa niż 100 tys. Dla których wykazano przekroczenie średniorocznego poziomu dopuszczanego dwutlenku azotu w powietrzu.

Ocena badania poziomów substancji w powietrzu będzie przeprowadzana przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. W wyniku przeprowadzonej oceny, na terenie miasta, w którym zostało odnotowane przekroczenie dopuszczalnych wartości, od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym prezydent tego miasta otrzymał wyniki oceny, rada gminy będzie miała obowiązek ustanowienia, w drodze uchwały, strefy czystego transportu. Podkreślono, że w przypadku, gdy ocena jakości powietrza obejmuje więcej niż jedno miasto powyżej 100 tys. mieszkańców w ramach strefy, dla której jest dokonywana ocena i klasyfikacja, obowiązek utworzenia strefy czystego transportu, dotyczyć będzie jedynie tego miasta, na terenie którego zostało odnotowane przekroczenie.

Ponadto wskazano na możliwość podjęcia uchwały dotyczącej zniesienia strefy czystego transportu w przypadku, gdy wyniki oceny jakości powietrza nie wykażą przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dwutlenku azotu w powietrzu, w kolejnych trzech latach, zniesienia ustawowego ograniczenia dopuszczalności wjazdu do sfery czystego transportu, w godzinach 9-17 warunkowanego uiszczeniem opłaty.

Ekologia musi kosztować, a zatem nowe opłaty

Wprowadzane zmiany umożliwiają gminie dopuszczenie wjazdu do strefy pod warunkiem uiszczenia opłaty, w godzinach, które sama będzie określać w uchwale ustanawiającej strefę. Poza tym wprowadzono przepisy, zgodnie z którymi dyrektor parku narodowego może ustalić, w drodze zarządzenia, że działalność edukacyjna parku narodowego oraz udostępnianie obszaru parku narodowego będą realizowane przy użyciu pojazdów elektrycznych, napędzane wodorem lub gazem ziemnym.

Uchwalone regulacje zakładają obniżenie wymogów (z 30% do 22% liczby użytkowanych pojazdów) w zakresie udziału pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów samochodowych w zakresie transportu osób w urzędach i jednostkach odsługujących naczelne i centralne organy administracji państwowej. Identyczne procentowe obniżenie wprowadzono w odniesieniu do urzędów obsługujących jednostki samorządu terytorialnego, w miastach i gminach, w których liczba mieszkańców przekracza 50 tys.