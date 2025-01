Zakaz palenia w miejscu pracy, na dworcu, lotnisku i na plaży. Polska poparła unijną rekomendację. Od kiedy zaczną obowiązywać zakazy?

Palenie w miejscach publicznych nieustająco rozgrzewa opinię publiczną. I choć o wprowadzenie w tym zakresie zmian nie jest łatwo, to jednak Polska poparła unijną rekomendację dotyczącą zakazu palenia w miejscach publicznych i wychowania pokolenia całkowicie wolnego od tytoniu.

Zakaz palenia wciąż jest przedmiotem sporów

Problem zakazu palenia wciąż powraca. Z jednej strony dużo się mówi o zgubnych skutkach palenia, czy to papierosów tradycyjnych, czy elektronicznych, organizowane są kampanie społeczne mające na celu edukację prozdrowotną, z drugiej zaś rządzący nie podejmują zdecydowanych działań zmierzających do wprowadzenia regulacji prawnych mających na celu rzeczywiste ograniczenie dostępu do papierosów np. dla młodzieży. Nieustająco toczy się również spór dotyczący palenia na balkonach, klatkach schodowych, czy w oknach – innymi słowy w miejscach, w których jest to szczególnie uciążliwe dla otoczenia palacza. Petycje w tej sprawie systematycznie są kierowane do rządzących i jak dotąd nie dało to pożądanego efektu. W odpowiedzi na nie wciąż pojawiają się te same argumenty dotyczące niedopuszczalnej nadmiernej ingerencji w prywatne życie obywateli. Nie udziela się natomiast odpowiedzi na pytanie, co z prawami niepalących osób mieszkających w otoczeniu palaczy?

Rezolucja to nie zmiany prawa, ale wytyczne działań w najbliższej przyszłości

Choć taki przebieg zdarzeń mógłby sugerować, że rządzący nie mają zamiaru zaostrzać regulacji prawnych dotyczących dostępu do papierosów, to jednak Polska poparła unijne rekomendacje dotyczące zakazu palenia w niektórych miejscach publicznych. Chodzi o place zabaw, parki rozrywki, baseny, plaże, czy ogrody zoologiczne. Celem miałoby być w tym wypadku wychowanie do 2040 r. pokolenia całkowicie wolnego od tytoniu. Co to oznacza? Mowa o takim pokoleniu, w którym palić będzie tylko 5 proc. populacji. I choć samo przyjęcie przez Parlament Europejski rezolucji dotyczącej ustanowienia stref wolnych od dymu tytoniowego i aerozoli i poparcie tej rekomendacji przez Polskę nie przekłada się obecnie bezpośrednio na naszą codziennością, to jednak w dalszej perspektywie będzie wiązało się z koniecznością wprowadzenia odpowiednich zmian. Bo choć rezolucje nie mają mocy dokumentu prawnie wiążącego, to jednak wyrażają stanowisko Unii Europejskiej w istotnych dla Wspólnoty sprawach i stanowią swego rodzaju wytyczne działań w najbliższej przyszłości.

W rezolucji Parlament Europejski apeluje do państw członkowskich m.in. o objęcie publicznym zakazem palenia nowych i zyskujących na popularności podgrzewanych wyrobów tytoniowych, e-papierosów i innych wyrobów emitujących aerozole, w stosownych przypadkach i biorąc pod uwagę dostępne dane o ryzyku powodowanym przez kontakt z dymem. Wzywa także państwa członkowskie do rozszerzenia zakazu palenia i używania wyrobów emitujących aerozole na kluczowe obszary na wolnym powietrzu; do obszarów tych mogą należeć znajdujące się na wolnym powietrzu restauracje i kawiarnie, miejsca pracy, tereny położone w pobliżu placówek opieki zdrowotnej, placówek oświatowych, placówek opieki zdrowotnej i innych placówek opiekuńczych, transport publiczny, w tym przystanki autobusowe i tramwajowe, dworce i perony, lotniska i tereny rekreacyjne oraz inne miejsca często uczęszczane lub o dużym zagęszczeniu ruchu, biorąc pod uwagę ryzyko narażenia. Zakazy powinny być pomyślane w taki sposób, aby zapewniały najwyższą ochronę, zwłaszcza dzieciom, młodzieży, kobietom w ciąży i innym wrażliwym grupom społecznym.