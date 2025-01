Wpłata na rzecz WOŚP to darowizna. Oznacza to, że może zostać odliczona od postawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Aby to było możliwe, trzeba jednak spełnić określone warunki, więc przekazując pieniądze trzeba mieś świadomość, że nie zawsze wyniknie z tego korzyść podatkowa.

Wpłata do e-skarbonki WOŚP to darowizna

Udział w licytacji nie przyniesie korzyści podatkowej Wpłata do e-skarbonki WOŚP to darowizna Przed nami 33 Finał WOŚP. Wiele osób od lat niezmiennie wspiera działalność tej fundacji i przekazuje na początku roku środki finansowe na jej rzecz. Tuż po zakończeniu Bożego Narodzenia rozpoczęły się działania związane z tą inicjatywą – licytacje, zbiórki w szkołach i zakładach pracy, uruchomiono wiele e-skarbonek. Zanim podejmie się decyzję w zakresie tego, czy i jak wspomóc prowadzoną zbiórkę, warto przemyśleć aspekty podatkowe takiego działania.

Od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych można odliczyć m.in. darowizny przekazane organizacjom pożytku publicznego na cele określone w art. 4 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest organizacją, o której mowa w tej regulacji, a co za tym idzie, decydując się na przekazanie na jej rzecz darowizny, możemy liczyć na korzyść podatkową. Jednak aby dokonać odliczenia, trzeba spełnić określone warunki. Odliczenia można dokonać w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu, a wysokość wydatków na ten cel ustala się na podstawie:

1) dowodu wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy – w przypadku darowizny pieniężnej;

2) dowodu, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu – w przypadku darowizny innej niż pieniężna. REKLAMA Udział w licytacji nie przyniesie korzyści podatkowej Jak wynika z przytoczonych regulacji, niezmiernie istotnym aspektem jest to, w jakiej formie podatnik wesprze prowadzoną zbiórkę. Aby uzyskać korzyść podatkową, niezbędne będzie bowiem posiadanie dowodu wpłaty na rachunek płatniczy. To zaś oznacza, że na odliczenie podatkowe będzie można liczyć w przypadku dokonania wpłaty na e-skarbonkę, ale już w przypadku wpłaty do papierowej skarbonki wolontariusza, nie.

Należy zwrócić uwagę również na to, że prawa do odliczenia nie da podatnikowi udział w licytacji charytatywnej. W takim przypadku z formalnego punktu widzenia nie mamy bowiem do czynienia z darowizną, a zakupem towaru/usługi. Darczyńcą jest w tej sytuacji osoba przekazująca na licytację towar/usługę, a nie osoba dokonująca jej zakupu. Podstawa prawna art. 26 ust. 1 pkt 9 i ust. 7 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 226) art. 4 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 1491) Zobacz również: Jak przyspieszyć zwrot podatku? Możesz zrobić te trzy rzeczy, aby w 2025 r. pieniądze szybciej wpłynęły na konto. Sprawdź jakie

Dodatkowy obowiązek pracodawców w 2025 roku. To trzeba przeliczyć jeszcze raz. Takie zmiany zdarzają się rzadko i łatwo o błąd

Podatek od komórki. Kolejna niespodzianka po nowelizacji. Podatnicy nie wiedzą jak postępować. Sprawdź ile zapłacisz w 2025 roku