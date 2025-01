Wielu podatników niecierpliwie czeka na zwrot na konto nadpłaty podatku wynikającej z rozliczenia rocznego. Jednak usługa Twój e-PIT zostanie uruchomiona dopiero od połowy lutego. Co można zrobić by przyspieszyć ustawowe terminy?

Podatnicy niecierpliwie czekają na zwrot na konto podatku z rozliczeń podatkowych

Rozpoczął się czas rocznych rozliczeń podatkowych i jak co rok, niektórzy podatnicy chcieliby jak najszybciej złożyć swoje rozliczenie, aby zwrot podatku wpłynął na ich konto w możliwie najszybszym terminie. Z doświadczenia wynika bowiem, że im szybciej rozliczenie zostanie złożone, tym krócej trzeba czekać na przelew nadpłaty na konto. Jednak czy rozliczenie można złożyć już w styczniu i na ile może to przyspieszyć zwrot środków na konto podatnika? Czy można zrobić coś więcej niż złożyć rozliczenie jak najszybciej?

Co do zasady rozliczenie roczne może zostać złożone już w styczniu. Jednak aby było to możliwe, podatnik musi posiadać niezbędne dokumenty z informacją o uzyskanych przychodach i dochodach. W większości przypadków jest to formularz PIT-11 przekazany przez pracodawcę czy zleceniodawcę. Termin na jego przekazanie to koniec lutego, więc z całą pewnością w styczniu wielu podatników nie dysponuje jeszcze niezbędna dokumentacją umożliwiającą dokonanie rozliczenia. Obecnie, gdy dokumenty te przekazywane są najczęściej drogą elektroniczną, w większości przypadków nie trzeba na nie czekać aż tak długo, a płatnicy przekazują je już pod koniec stycznia, gdy mija termin, w którym mają obowiązek przekazać je do urzędu skarbowego. Jeśli jednak płatnik przekazuje dokumenty w tradycyjnej, papierowej formie, trzeba raczej liczyć się z tym, że będzie potrzebował więcej czasu na ich przygotowanie i przekazanie, a złożenie rocznego rozliczenia trzeba będzie zaplanować na późniejszy termin.

Twój e-PIT dostępny dla podatników dopiero od połowy lutego

Kwestią kluczową jest również to, w jakiej formie podatnik chce dokonać rozliczenia. Jeśli bowiem chciałby skorzystać z usługi Twój e-PIT, to ta jest uruchamiana dopiero w połowie lutego. Na dodatek 15 lutego w 2025 roku wypada w sobotę, a więc w praktyce z usługi będzie można skorzystać dopiero od 17 lutego (poniedziałek). Jeśli podatnik chce złożyć rozliczenie w innej formie, może oczywiście zrobić to wcześniej. Jednak czy to przyspieszy zwrot nadpłaty podatku? Niekoniecznie. Należy pamiętać o tym, że nawet jeśli podatnik dokona rozliczenia wcześniej, to termin na zwrot nadpłaty będzie liczony dopiero od 15 lutego. Jak bowiem wynika z art. 45 ustaw z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym.

Możliwe jest skrócenie ustawowych terminów i szybszy zwrot pieniędzy

W konsekwencji, to właśnie od 15 lutego (w 2025 roku od 17 lutego), uznawanego za termin złożenia zeznania, rozpoczyna się bieg terminu na zwrot nadpłaty, który wynosi:

- 3 miesiące od dnia złożenia zeznania,

- 45 dni od dnia złożenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zeznania.



Czy jest możliwe skrócenie tych ustawowych terminów? Na szybszy zwrot mogą liczyć osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny, które składają zeznanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W ich przypadku termin zwrotu może zostać skrócony do 30 dni.

Zwroty są dokonywane na:

- rachunek bankowy podatnika,

- przekazem pocztowym.

Aby zwrot podatku mógł być dokonany na rachunek bankowy konieczne jest jego wskazanie. Jeżeli numer rachunku był zgłoszony urzędowi skarbowego w latach wcześniejszych i jest aktualny, to nie trzeba podawać jego danych. Jeśli jednak podatnik nie podawał go wcześniej lub numer uległ zmianie, należy wpisać odpowiednie informacje w formularzu PIT-36 lub PIT-37. Jeżeli podatnik nie posiada rachunku bankowego albo nie poda jego danych, zwrot nadpłaty zostanie dokonany przekazem pocztowym, a jego wysokość zostanie pomniejszona o koszt zwrotu.