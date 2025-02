Co czeka pracodawców i pracowników w 2025 r.? Jakie zmiany w prawie pracy?

Rok 2025 przynosi istotne zmiany w przepisach dotyczących rynku pracy, które wpłyną zarówno na przedsiębiorców, jak i pracowników. Wśród najważniejszych regulacji, które już obowiązują lub w bieżącym roku wejdą w życie, znajdują się m.in. rewolucja w składce zdrowotnej, zmiany w dofinansowaniach PFRON, dodatkowy urlop macierzyński dla rodziców wcześniaków, wzrost wynagrodzenia minimalnego oraz nowy dzień wolny – Wigilia.

- Wprowadzone w 2025 r. zmiany w prawie pracy, choć często postrzegane w większości jako "miękkie" regulacje, niosą ze sobą znaczące korzyści zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Działania takie jak podniesienie płacy minimalnej, wprowadzenie dodatkowych urlopów dla rodziców wcześniaków czy ustanowienie Wigilii dniem wolnym od pracy mają na celu poprawę dobrostanu pracowników. Nie są to jedynie gesty etyczne czy próby budowania przyjaznego środowiska pracy - stanowią również fundament zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Zadowoleni pracownicy są bardziej zaangażowani, co przekłada się na ich efektywność i lojalność wobec pracodawcy. Tym samym inwestycje w dobrostan kadry prowadzą do wzrostu produktywności oraz stabilności ekonomicznej przedsiębiorstw, tworząc trwałe podstawy dla rozwoju całej gospodarki – Łukasz Koszczoł, prezes Job Impulse.

Co już się zmieniło w prawie pracy?

Wzrost wynagrodzenia minimalnego: Od 1 stycznia 2025 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4666 zł brutto miesięcznie. Jest to o 366 zł więcej w porównaniu z drugim półroczem 2024 r.

Eksperci Job Impulse podkreślają, że minimalne wynagrodzenie obejmuje nie tylko podstawową pensję, ale także premie i nagrody. Nie wliczają się do niego m.in. dodatki stażowe, wynagrodzenie za pracę w porze nocnej czy odprawy emerytalne.

Niższa składka zdrowotna: Od 1 stycznia 2025 r. minimalna miesięczna składka zdrowotna dla przedsiębiorców to 314,96 zł. Jest to efekt obniżenia minimalnej podstawy wymiaru składki do 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na początku roku składkowego. W tym roku wynosi ono obecnie 4 666 zł, więc 75 proc. tej kwoty to 3 499,50 zł, a 9 proc. z tej wartości daje właśnie 314,96 zł.

Również od 1 stycznia 2025 r. przychody ze sprzedaży środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nie są uwzględniane w podstawie naliczania składki zdrowotnej. Oznacza to, że przedsiębiorcy nie muszą już opłacać składki zdrowotnej od dochodów uzyskanych z takiej sprzedaży. Job Impulse dodaje, że osoby rozliczające się podatkiem liniowym mogą również odliczyć do 12900 zł z tytułu opłaconych składek zdrowotnych w rozliczeniu za 2025 rok, co stanowi wzrost o 1300 zł w porównaniu z poprzednim rokiem.

Wyższe dofinansowanie do wynagrodzeń: PFRON wprowadził korzystne zmiany w wysokości dofinansowań do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami. Od 2 stycznia 2025 r. pracodawcy mogą składać wnioski z nowymi, wyższymi kwotami w systemie SODiR.

Nowe stawki dofinansowania dla pracowników zatrudnionych na pełen etat wynoszą:

2760 zł – w przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności,

1550 zł – dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

575 zł – dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Eksperci Job Impulse podkreślają, że przewidziano także dodatkowe zwiększenie dotacji dla pracowników z określonymi schorzeniami, takimi jak epilepsja czy zaburzenia rozwojowe, co oznacza możliwość uzyskania nawet 4 140 zł miesięcznego dofinansowania, w zależności od orzeczenia.

Co się jeszcze zmieni w prawie pracy?

Uzupełniający urlop macierzyński: Nowy urlop macierzyński to istotna zmiana dla rodziców wcześniaków i noworodków wymagających dłuższego pobytu w szpitalu po narodzinach. Od 19 marca 2025 r. będzie im przysługiwał dodatkowy urlop w wymiarze:

do 15 tygodni – dla rodziców dzieci urodzonych przed 28. tygodniem ciąży lub ważących poniżej 1000 g,

do 8 tygodni – dla dzieci urodzonych między 28. a 37. tygodniem ciąży z masą urodzeniową powyżej 1000 g.

Zasiłek za ten okres wynosi 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Wigilia dniem wolnym od pracy: Od 2025 r. Wigilia została ustanowiona oficjalnym dniem wolnym od pracy. Zmiana ta została uchwalona przez parlament i podpisana przez Prezydenta w grudniu 2024 r. Jednocześnie trzy niedziele poprzedzające Wigilię będą niedzielami handlowymi.

Źródło: Job Impulse