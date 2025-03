Obligatoryjny dodatek specjalny i waloryzacja pensji dla niektórych samorządowców? Postulaty skarbników

Podczas VII Krajowego Kongresu Forów Skarbników, zostały omówione główne postulaty dotyczące m.in. wynagradzania skarbników. Chodzi m.in. o obligatoryjny dodatek specjalny i waloryzację pensji. Postulaty zostaną przekazane do odpowiednich resortów.

W zeszłym tygodniu, w Warszawie odbył się VII Krajowy Kongres Forów Skarbników. Tegoroczny Kongres odbył się pod hasłem "Budowanie przyszłości finansów JST: nowe regulacje, wyzwania i możliwości".

Podczas panelu dotyczącego wzmacniania pozycji skarbnika, doradca strategiczny w Związku Miast Polskich ds. finansów w JST dr Daniel Budzeń zaprezentował propozycje zmian legislacyjnych związanych z wynagradzaniem skarbników. W ocenie eksperta, płace skarbników nie nadążają za zwiększającym się zakresem obowiązków tej grupy urzędników. Wskazał także na dysproporcje pomiędzy wynagrodzeniem skarbników a realizowanymi przez nich zadaniami oraz ponoszoną odpowiedzialnością. Przypomniał, że w 2010 r. wynagrodzenie skarbników było ok. sześciokrotnie wyższe od wynagrodzenia minimalnego, a obecnie wynosi ok. trzykrotności płacy minimalnej. To pokazuje tak naprawdę na jakiej linii pochyłej jesteśmy, jak mocno ta wartość wynagrodzenia, czy wartość pracy spada. Podobnie jest, jeżeli chodzi o relację do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – podkreślił Budzeń. Zaproponował, by ustalić minimalny poziom wynagrodzenia skarbnika w sposób analogiczny jak w przypadku pozostałych grup samorządowych. Wskazał na potrzebę zapewnienia zasad ustalania i waloryzacji wynagrodzeń skarbników do osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe przy jednoczesnym uwzględnieniu maksymalnego limitu określonego w ustawie o pracownikach samorządowych.

W jego ocenie ważne jest także zahamowanie dalszego spadku wartości wskaźnika maksymalnego wynagrodzenia skarbnika w relacji do wynagrodzenia minimalnego. Kolejną zaproponowaną zmianą było przyznanie dodatku specjalnego jako obligatoryjnego dla osób zatrudnionych na podstawie powołania. Chodzi o wprowadzenie tego dodatku w sposób analogiczny do sposobu wynagradzania wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów i marszałków województwa. Niewątpliwie wydaje się, że bardzo ważnym jest też rozstrzygnięcie kwestii dodatku specjalnego. Skoro burmistrz może mieć ma dodatek specjalny jako obligatoryjny, a skarbnik jednak jest osobą zarządzającą, moim zdaniem w randze wiceburmistrza, to dlaczego te osoby, które ponoszą tak wielką odpowiedzialność nie powinny też mieć tego dodatku specjalnego – powiedział. Ponadto, ekspert wskazał także, że warto zastanowić się nad rozdzieleniem funkcji skarbnika oraz funkcji głównego księgowego urzędu jako jednostki budżetowej. Podczas podsumowania VII Krajowego Kongresu Skarbników poinformowano, że wszystkie postulaty zostaną spisane i przekazane do właściwych resortów.