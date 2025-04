Renta wdowia 2025. ZUS wyliczy na wniosek lepszy wariant dla wdowy lub wdowca z rentą rodzinną i innym świadczeniem

Tak zwana renta wdowia to możliwość pobierania dwóch świadczeń jednocześnie, w proporcjach 100 i 15 procent ich wysokości. O tym czy ZUS ma wypłacać w całości świadczenie główne (np. emeryturę), a w części rentę rodzinną bądź odwrotnie decyduje klient. Taki dylemat wnioskujący może przerzucić na ZUS, który wyliczy korzystniejszy wariant - wyjaśnia Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego. Wdowy i wdowcy z województwa opolskiego od stycznia tego roku składają wnioski o rentę wdowią. W regionie o dodatkowe pieniądze ubiega się już ponad 16,3 tysięcy osób, a placówki ZUS-u w całej Polsce przyjęły już 577 tys. formularzy o rentę wdowią. Chociaż decyzje przyznające świadczenie ZUS może wysyłać do klientów dopiero od lipca, to zachęca do składania wniosków już teraz.

Możesz złożyć dwa wnioski jednocześnie

Tak zwana renta wdowia to możliwość pobierania dwóch świadczeń jednocześnie, w proporcjach 100 i 15 procent ich wysokości. O tym czy ZUS ma wypłacać w całości świadczenie główne (np. emeryturę),a w części rentę rodzinną bądź odwrotnie decyduje klient. Taki dylemat wnioskujący może przerzucić na ZUS, który wyliczy korzystniejszy wariant.



ZUS z urzędu nie zajmuje się analizą czy wdowcy mogą skorzystać z pobierania dwóch świadczeń. Każdy zainteresowany sam lub przez wyznaczonego pełnomocnika powinien złożyć w ZUS-ie formularz o symbolu ERWD czyli „Wniosek o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną”.



- Jeśli ktoś już teraz otrzymuje świadczenie z ZUS-u - przykładowo emeryturę albo rentę - a dodatkowo ZUS przyznał w przeszłości prawo do renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku, to niech wniosek o rentę wdowią składa już teraz. Co w sytuacji, gdy wdowa lub wdowiec nie składali dotychczas wniosku o rentę rodzinną i nie mają takiej decyzji z ZUS-u? Wtedy najlepiej złożyć w ZUS-ie dwa wnioski jednocześnie czyli o przyznanie renty rodzinnej po współmałżonku i o rentę wdowią – wyjaśnia Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego, i dodaje: - ZUS najpierw przyzna decyzją rentę rodzinną, a od lipca będzie mógł przyznać i wypłacać pieniądze za dwa świadczenia w ramach renty wdowiej – tłumaczy Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.



Opcję składania wniosków o rentę wdowią ZUS udostępnił od początku stycznia tego roku, a dotychczas mieszkańcy województwa opolskiego przekazali do ZUS-u ponad 16,3 tys. wniosków. W styczniu opolskie jednostki Zakładu przyjęły blisko 8,4 tys. wniosków, w lutym nieco ponad 5,6 tys. a do połowy marca ponad 2,3 tys.



Renta wdowia to szansa na łączenie dwóch świadczeń, które nie muszą pochodzić z ZUS-u. Rentę rodzinną przyznaną przez ZUS można połączyć ze z innymi świadczeniami emerytalno-rentowymi przysługującymi z Krajowego Rejestru Ubezpieczenia Społecznego, Wojskowego Biura Emerytalnego, Zakładu Emerytalnego MSWIA oraz Biura Emerytalnego Służby Więziennej. Celem jest wsparcie finansowe osób pobierających emeryturę bądź rentę z tytułu niezdolności do pracy, które straciły współmałżonka.

Ankieta i kalkulator ZUS

Już na początku grudnia 2024 r. ZUS udostępnił na swojej stronie internetowej ankietę czyli bardzo pomocne narzędzie do określenia czy spełniasz warunki do renty wdowiej. Zaznaczenie konkretnych odpowiedzi jasno wskaże czy możesz liczyć na rentę wdowią. Ankieta jest na: https://www.zus.pl/swiadczenia/renty/ankieta-renta-wdowia.



Ankieta zawiera siedem pytań, w tym dwa pytania dotyczą jednego warunku – wieku emerytalnego, który jest różny dla kobiet i mężczyzn. Odpowiedź na ostatnie pytanie decyduje o tym, czy ZUS będzie mógł wypłacić świadczenie wraz z rentą rodzinną.



Jeśli spełniasz warunki do zbiegu dwóch świadczeń, to możesz samodzielnie sprawdzić jaki wariant wypłaty świadczeń (w proporcjach 100 i 15 proc.) będzie w twoim przypadku najkorzystniejszy.



Możesz to zrobić, sięgając do kalkulatora łączenia świadczeń z rentą rodzinną. Kalkulator jest dostępny TUTAJ



O czym trzeba pamiętać przy odczytywaniu wyliczeń z kalkulatora? Jeżeli masz prawo do emerytury lub renty przyznanej przez Prezesa Rady Ministrów niezależnie od wypłaty innych świadczeń, to ta emerytura lub renta będzie wypłacana w pełnej wysokości, niezależnie od ustalonego zbiegu świadczeń z rentą rodzinną. Świadczenie to jest wliczane do sumy świadczeń wypłacanych łącznie z rentą rodzinną.

Renta wdowia 2025: Podstawowe kryteria do spełnienia

Jeśli jesteś wdową lub wdowcem, a przy tym jeśli już masz prawo do dwóch świadczeń, nie wystarczy, by korzystać z przywileju renty wdowiej. Trzeba jeszcze spełnić łącznie następujące warunki:

• mieć co najmniej 60 lat (w przypadku kobiet) lub 65 lat (w przypadku mężczyzn),

• do dnia śmierci małżonka pozostawać z nim we wspólności małżeńskiej,

• nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż przed ukończeniem 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna),

• nie pozostawać obecnie w związku małżeńskim.

Wysokość renty wdowiej

Wysokość sumy świadczeń ustalonych w zbiegu nie może przekroczyć trzykrotności kwoty najniższej emerytury brutto, tj. obecnie 5636,73 zł (3 x 1878,91 zł). Do tego limitu wliczane są także świadczenia wypłacane przez instytucje zagraniczne oraz inne niż jednorazowe świadczenia i dodatki wypłacane na podstawie ustawy lub odrębnych przepisów. Jeśli suma świadczeń w zbiegu przekroczy trzykrotność najniższej emerytury, świadczenie zostanie pomniejszone o kwotę przekroczenia.



Sebastian Szczurek, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa opolskiego