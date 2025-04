Kod pocztowy - czy wiesz co oznaczają te cyfry? Poczta Polska wyjaśnia

Kod pocztowy to integralny składnik wszystkich adresów; każda z jego cyfr odpowiada za konkretny fragment lokalizacji. Poinformowała Poczta Polska w komunikacie z 17 marca 2025 r., w którym przytoczono sytuację z Mikoszewa, gdzie nowopowstały cypel został przypisany do odpowiedniego kodu.

Nowy kawałek terytorium Polski - jaki ma kod pocztowy

Poczta Polska powołując się na doniesienia medialne zauważyła, że w ostatnim czasie w położonym między Gdańskiem a Krynicą Morską Mikoszewie powstał cypel. Uformował się on w wyniku naturalnych procesów przyrodniczych, głównie przez działania prądów morskich i sztormów. "Poczta Polska informuje, iż nowy kawałek Polski ma kod pocztowy 82-103, a właściwa do jego obsługi placówka mieści się w Stegnie przy ul. Gdańskiej 30" - podał operator w komunikacie. Wyjaśnił, że cypel został przypisany do kodu pocztowego, który funkcjonuje w najbliższej okolicy, a samo dodanie go do kodu ma charakter ciekawostkowy.

Poczta Polska: kod pocztowy to integralny składnik wszystkich adresów. Co oznaczają te cyfry?

W przesłanej informacji Poczta wyjaśniła, że kod pocztowy, jest integralnym składnikiem wszystkich adresów. Składa się on z pięciu cyfr, przedzielonych po dwóch pierwszych cyfrach myślnikiem (np. 00-940; 10-900).



Poczta Polska wyjaśnia, że struktura kodu, czyli Pocztowego Numeru Adresowego, wywodzi się z funkcjonującego w latach siedemdziesiątych podziału terenu Polski na okręgi pocztowe. Pierwsza cyfra kodu pocztowego oznaczała okręg pocztowy, druga była oznaczeniem strefy kodowej oraz części okręgu, w którym znajdował się adres, a trzecia cyfra pozwalała zidentyfikować konkretną część obszaru pocztowego.



Podział oznaczeń okręgów kodowych ustalono od Warszawy, w przybliżeniu zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Pocztę Polską, cyfra 0 oznacza okręg warszawski, 1 – olsztyński, 2 – lubelski, 3 - krakowski, 4 – katowicki,5 - wrocławski, 6- poznański, 7- szczeciński, 8 - gdański, 9 - łódzki.9 – okręg łódzki.



Spółka przypomniała, że system kodów pocztowych został wprowadzony w Polsce 1 stycznia 1973 roku na mocy zarządzenia Ministra Łączności. Celem regulacji było usprawnienie procesu sortowania i doręczania przesyłek. Wyjaśniono, że segregowane według numerów przyspieszyło pracę poczty i zredukowało liczbę błędów w doręczeniach, co wcześniej często się zdarzało np. w przypadkach, gdy istnieje kilka czy kilkanaście miejscowości o tej samej nazwie.

Zagraniczne kody pocztowe

Autorzy informacji zauważyli, że systemy kodów pocztowych funkcjonują w większości krajów na świecie, choć ich struktura i format mogą się znacznie różnić. Na przykład w Stanach Zjednoczonych stosuje się tzw. ZIP codes, które początkowo składały się z pięciu cyfr, a później rozszerzono je do formatu ZIP+4, dodając cztery dodatkowe cyfry dla bardziej precyzyjnej lokalizacji. W Wielkiej Brytanii kody pocztowe mają format alfanumeryczny, np. "SW1A 1AA", gdzie litery i cyfry wskazują konkretny obszar i ulicę. W Japonii system kodów pocztowych składa się z siedmiocyfrowych numerów w formacie "XXX-XXXX", a kod pocztowy poprzedza symbol poczty "?".

Wykaz kodów pocztowych

Zbiór kodów pocztowych publikowany jest w Oficjalnym Spisie Pocztowych Numerów Adresowych dostępnym w każdej placówce pocztowej oraz na stronie internetowej www.poczta-polska.pl (Znajdź kod pocztowy). Operator poinformował też, że baza kodów pocztowych tworzona jest na podstawie bazy TERYT (Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju) i uwzględnia wszystkie miejscowości w kraju.

Kody pocztowe przydają się nie tylko Poczcie

"Kody pocztowe odgrywają kluczową rolę nie tylko w logistyce pocztowej, ale także w wielu innych dziedzinach. Są wykorzystywane w planowaniu usług kurierskich, analizach demograficznych, planowaniu urbanistycznym, a nawet w marketingu, gdzie pomagają w precyzyjnym planowaniu kampanii reklamowych" - podkreśliła spółka.

