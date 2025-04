Pociąg do Chorwacji 2025. Minister Klimczak: obiad w Warszawie śniadanie w Rijece; bilety od 200 zł. PKP Intercity pracuje nad bezpośrednim połączeniem

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak poinformował 10 kwietnia 2025 r., że wystąpił do swoich odpowiedników w Austrii, by połączenie kolejowe z Polski do Rijeki w Chorwacji było realizowane od 1 lipca tego roku. "PKP Intercity jeszcze o tym nie mówi, ale ja mogę zdradzić - zaznaczając, że to jest dopiero początek naszych obliczeń, uzależnionych od zgód innych państw - być może udałoby się pojechać za 200 zł z Warszawy do Chorwacji" - przekazał minister Klimczak. Dodał, że to byłby najtańszy bilet.

Klimczak: dojazd koleją do Rijeki w Chorwacji możliwy już w tegoroczne wakacje

Bilety od 200 zł?

PKP Intercity: pracujemy nad bezpośrednim połączeniem kolejowym z Chorwacją

Zabraknie wagonów sypialnych? Klimczak: dojazd koleją do Rijeki w Chorwacji możliwy już w tegoroczne wakacje "Wystąpiłem do moich odpowiedników w Austrii, by połączenie było realizowane od 1 lipca br." - powiedział Klimczak w czwartek na antenie Radia ZET. "Czyli jest możliwe, że w tym roku pojedziemy do Chorwacji według następującego harmonogramu: obiad w Warszawie śniadanie w Rijece" - doprecyzował.



Minister infrastruktury zaznaczył, że nie chodzi tylko o wyjazdy Polaków do ulubionej destynacji, ale też o zaproszenie Chorwatów do Polski. REKLAMA Bilety od 200 zł? "Jeżeli uda mi się uzyskać zgodę moich odpowiedników w krajach, przez które przejeżdżamy, to będzie bardzo atrakcyjna cena biletu" - podkreślił Klimczak. "PKP Intercity jeszcze o tym nie mówi, ale ja mogę zdradzić - zaznaczając, że to jest dopiero początek naszych obliczeń, uzależnionych od zgód innych państw - być może udałoby się pojechać za 200 zł z Warszawy do Chorwacji" - przekazał Klimczak. Dodał, że to byłby najtańszy bilet. Potwierdzam, pracujemy nad utworzeniem bezpośredniego połączenia kolejowego do Chorwacji. Wstępny harmonogram podróży jest następujący: obiad w Warszawie, śniadanie w Rijece! https://t.co/gvwL6vxixV — Dariusz Klimczak (@DariuszKlimczak) April 7, 2025 PKP Intercity: pracujemy nad bezpośrednim połączeniem kolejowym z Chorwacją Wcześniej - 8 kwietnia 2025 r. - rzecznik prasowy PKP Intercity Maciej Dutkiewicz poinformował PAP, że spółka planuje uruchomić bezpośrednie połączenia między Polską a Chorwacją, możliwe jest też wydłużenie trasy obecnie kursującego do Wiednia pociągu IC Sobieski. "PKP Intercity planuje uruchomienie bezpośredniego połączenia między Polską a Chorwacją. Mamy możliwość wydłużenia trasy obecnie kursującego do Wiednia pociągu IC Sobieski" - przekazał PAP rzecznik prasowy PKP Intercity.



Podkreślił, że uruchomienie takiego połączenia wymaga uzgodnień międzynarodowych, dlatego spółka prowadzi ustalenia z partnerami czeskimi, austriackimi, słoweńskimi i chorwackimi. "Więcej szczegółów będziemy mogli podać po zakończeniu tych rozmów" - dodał. (PAP)ab/ pad/ ktl/ Zabraknie wagonów sypialnych? Branżowy portal rynek-kolejowy.pl nieco powątpiewa w realność tych planów. Wskazuje na ograniczoną liczbę dostępnych wagonów sypialnych, zwłaszcza dostosowanych do obsługi ruchu międzynarodowego. Przypomina też kazus czeskiego przewoźnika RegioJet, który "po 4 sezonach letnich zakończył oferowanie połączeń nocnych łączących Chorwację z Pragą, tłumacząc to niedoborem taboru i koncentracją na obsłudze mocno uczęszczanych przez cały rok pociągów nocnych na kierunku ukraińskim."



Tym niemniej rynek-kolejowy.pl wskazuje, że potencjalne połączenie Polska - Chorwacja pociągiem PKP Intercity mogłoby wyglądać następująco:

14:05 wyjazd z Warszawy

17:00 Katowice

21:50 Wiedeń (Austria)

6:00 Ljubljana (Słowenia)

8:45 Rijeka (Chorwacja).



Z pewnością byłoby to atrakcyjne połączenie dla polskich turystów, bo Chorwacja jest jedną z bardziej lubianych wakacyjnych destynacji Polaków. A nie każdemu uśmiecha się tak długa podróż własnym autem. Zobacz również: Po wakacjach na południu Europy Polacy nabierają chęci kupna nieruchomości w Hiszpanii, Włoszech, Chorwacji. Czy warto?