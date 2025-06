Rośnie presja. Renciści chcą nowe dodatku. Petycje i interpelacje nic nie dają. Rząd wciąż konsultuje

Osoby niesamodzielne (renciści) są zniecierpliwione postawą rządu co do obiecanego drugiego dodatku dla rencistów. Obecnie taki dodatek jest przypisany do renty socjalnej. Rząd obiecał go także dodać do renty z tytułu niezdolności do pracy. Niestety od miesięcy rząd jednolicie komunikuje - "trwają konsultacje".

W efekcie osoby niepełnosprawne i niesamodzielne starają się kierować do Sejmu interpelacje i petycje (podobnie jest z ministerstwami) w sprawie drugiego dodatku do renty. Poniżej przykład najnowszej interpelacji, którą przysłała nam czytelniczka Infor.pl.

REKLAMA

Zniecierpliwienie o nowy dodatek do renty. Petycje i interpelacje nic nie dają. Rząd wciąż konsultuje

Adresat: dr Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

INTERPELACJA

REKLAMA

Działając na podstawie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora art. 14 ust. 1 pkt 7 z dnia 9 maja 1996 r. (Dz. U. 1996 Nr 73 poz. 350 z późn. zm.) oraz art. 191-193 Regulaminu Sejmu (MP 2009 Nr 5 poz. 47) zwracam się do Pani Ministry z interpelacją poselską w sprawie: postępów prac nad rozwiązaniami legislacyjnymi dla osób z orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy oraz do samodzielnej egzystencji pobierających inne świadczenia niż renta socjalna.

W październiku 2024 roku wystąpiłem z interpelacją poselską w sprawie sytuacji osób korzystających ze świadczenia rentowego oraz mających orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Po uchwalaniu przez Sejm ważnej nowelizacji ustawy o rencie socjalnej dla osób całkowicie niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji jak i ich najbliższym, a w zasadzie już w trakcie jej procedowania, środowisko osób korzystających ze świadczenia rentowego oraz mających orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, zwracało uwagę, iż pominięcie ich w tej ustawie rodzi sytuację nierówności wsparcia państwa, przy tożsamych potrzebach. Z wielką nadzieją przyjęta została odpowiedź z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w której czytamy m.in.” W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zostały przygotowywane rozwiązania legislacyjne dla osób z orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy oraz do samodzielnej egzystencji pobierających inne świadczenia niż renta socjalna. W dniu 13 listopada 2024 r. skierowany został do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wniosek o wpis do Wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów Projekt ustawy o dodatku dopełniającym dla osób pobierających rentę z tytułu niezdolności do pracy lub służby.” Upływający czas i przedłużające się pracę nad projektem budzą jednak coraz większe zniecierpliwienie i obawy środowiska.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W związku z powyższym proszę o udzielenie mi odpowiedzi na następujące pytania:

Ważne 1. Na jakim etapie prac legislacyjnych jest ww. projekt? 2. Czy prowadzone były konsultacje społeczne projektu? Jeśli tak, to czy zostały już zakończone i jakie są ich efekty? 3. Czy prawdą jest, że projekt czeka na opinie z Ministerstwa Finansów? Jeśli tak, to kiedy został on skierowany do Ministerstwa Finansów? 4. Jakie konkretne konsultacje, uzgodnienia przewidziane są przed skierowaniem projektu pod obrady Sejmu, jaki jest przewidziany ich harmonogram? 5. W jakim terminie planowane jest zakończenie prac nad projektem i skierowanie go pod obrady Sejmu?

Z poważaniem

Poseł na Sejm RP

Marek Rząsa

Dodatek do renty chorobowej - kolejne interpelacje i kolejne odpowiedzi rządu mówiące o trwających konsultacjach i analizach

W związku z wątpliwościami dotyczącymi nierówności w uprawnieniu do dodatku dopełniającego występującej pomiędzy osobami z orzeczoną niezdolnością do samodzielnej egzystencji, które pobierają rentę socjalną (zgodnie z ustawą o rencie socjalnej), a pobierającymi rentę z tytułu niezdolności do pracy (zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, oraz ustawami regulującymi sytuację prawną rencistów mundurowych) w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowano założenia projektu ustawy o dodatku dopełniającym dla osób z orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy oraz z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, pobierających inne świadczenia niż renta socjalna. Wniosek o wpis projektu do Wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów złożono do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zgodnie z ustaleniami Zespołu do Spraw Programowania Prac Rządu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zagadnienie to wymaga jednak pogłębionej analizy. Obecnie trwają w tym zakresie uzgodnienia z Ministrem Finansów. Podjęcie dalszych prac legislacyjnych uzależnione jest od ich wyniku. Na dzień dzisiejszy, w związku z trwającą analizą, nie można jednoznacznie określić terminu przyjęcia projektu przez Radę Ministrów oraz dnia uchwalenia jej przez Sejm.