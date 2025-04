Zdrowie kosztuje coraz więcej, a planu wciąż brak

Senat rozpatruje projekt ustawy obniżającej składki zdrowotne dla przedsiębiorców, co uszczupli wpływy do NFZ o 4,6 mld zł. Tymczasem plan finansowy Funduszu na 2025 r. wciąż nie został zatwierdzony przez ministra finansów. Między resortami zdrowia i finansów trwają przeciągające się rozmowy, a konkretów brak.

Brak zatwierdzonego planu finansowego NFZ na 2025 rok budzi niepokój w kontekście rosnących kosztów ochrony zdrowia i planowanych zmian legislacyjnych. Choć rząd deklaruje, że ubytek w składkach zostanie pokryty z budżetu państwa, opozycja i eksperci alarmują: bez spójnego planu trudno mówić o stabilnym finansowaniu systemu.

Mniejsze składki, większe koszty

Na posiedzeniu plenarnym Senat rozpatruje w środę nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Zakłada ona obniżenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców od 2026 r. Wiąże się to z ubytkiem wpływów ze składki do NFZ w kwocie około 4,6 mld zł, co rząd deklaruje pokryć z budżetu państwa.

Co z planem NFZ na 2025? Cisza i rozmowy

Senatorka Lewicy Magdalena Biejat zapytała podczas dyskusji wiceministra finansów Jarosława Nenemana, czy zatwierdzony jest plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2025 r. Przygotowany przez NFZ dokument zatwierdza minister finansów.

"Plan finansowy nie jest zatwierdzony" - poinformował wiceminister finansów Jarosław Neneman. "Nie potrafię odpowiedzieć, dlaczego, wiem, że rozmowy trwają" - dodał dopytywany przez Biejat o powody wstrzymania się z akceptacją planu.

Zapowiedzi zamiast decyzji

Ministra zdrowia Izabela Leszczyna wyjaśniła pod koniec ub. roku, że szef resortu finansów Andrzej Domański podpisze plan NFZ, kiedy zostaną do niego wprowadzone zmiany związane z dofinansowaniem Funduszu z budżetu. "Umówiłam się z ministrem finansów, że każde pieniądze, które pojawią się w budżecie, będą kierowane do NFZ. I wtedy będzie trzeba zmienić plan finansowy NFZ i wtedy minister finansów go podpisze" - powiedziała TVP Info.

Zapewniła jednocześnie, że mimo braku podpisu, pacjentom udzielane są świadczenia. "Ten podpis nie jest mi potrzebny" - stwierdziła. Wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia Jakub Szulc wyjaśnił w marcu br. w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że NFZ nie ma wpływu na sposób procedowania planu po wysłaniu go do zatwierdzenia. "Wiemy, że trwają rozmowy między resortami zdrowia i finansów. Minister finansów nie zgłaszał oczekiwań pod adresem NFZ" - powiedział. Dodał, że "reguły dotyczące tworzenia planu finansowego NFZ wymagają co najmniej odświeżenia, jeżeli nie bardziej gruntownej modernizacji".