Wybory prezydenckie 2025: bukmacher, superbet [ZAKŁADY]

Rewolucja w orzekaniu o niepełnosprawności od 11 czerwca 2025 r.: nowe rozporządzenie MRPiPS korzystne dla 192 tys. niepełnosprawnych dzieci, ale mniej dla 1,24 mln niepełnosprawnych dorosłych [częściowy zwrot w stosunku do przełomowych wytycznych]

W dniu 26 maja 2025 r. zostało wydane rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które „ugruntowało” w przepisach dotyczących orzekania o niepełnosprawności wcześniejsze wytyczne Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, które miały na celu zakończenie procederu „upokarzania” osób z trwałą niepełnosprawnością, zmuszając je do wielokrotnego stawania przed zespołami orzeczniczymi celem udowadniania braku szans na poprawę stanu zdrowia. Okazuje się jednak, że dla osób niepełnosprawnych, które ukończyły 16 rok życia – nie są one aż tak korzystne, jak zakładały ww. przełomowe wytyczne Łukasz Krasonia z marca br.