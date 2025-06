Znamy oficjalne wyniki wyborów prezydenckich w 2025 r.: Karol Nawrocki nowym Prezydentem RP. Czy wybory mogą jeszcze zostać unieważnione, kiedy objęcie urzędu i kim będzie nowa Pierwsza Dama?

rozwiń >

AKTUALIZACJA [2 czerwca 2025 r., godz. 9:20]: Oficjalne obwieszczenie PKW o wynikach ponownego głosowania i wyniku wyborów Prezydenta RP. Na nowego Prezydenta RP wybrany Karol Nawrocki

W dniu 2 czerwca 2025 r. PKW opublikowała obwieszczenie o wynikach ponownego głosowania przeprowadzonego w dniu 1 czerwca 2025 r. i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r.

REKLAMA

Znajduje się w nim potwierdzenie wcześniejszych informacji, że kandydaci, którzy wzięli udział w ponownym głosowaniu, które odbyło się w dniu 1 czerwca br., otrzymali następujące liczby ważnych głosów:

Karol Nawrocki: 10 606 877 głosów, tj. 50,89 proc. liczby głosów ważnych oraz Rafał Trzaskowski: 10 237 286 głosów, tj. 49,11 proc. liczby głosów ważnych,

REKLAMA

a tym samym – iż w ponownym głosowaniu w dniu 1 czerwca 2025 r., spośród dwóch kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej więcej głosów otrzymał i – stosownie do art. 127 ust. 6 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 292 § 4 kodeksu wyborczego – na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej został wybrany Karol Nawrocki.

Powyższe – na podstawie art. 317 par. 1 kodeksu wyborczego – zostało również potwierdzone uchwałą nr 192/2025 PKW z dnia 2 czerwca 2025 r. w sprawie stwierdzenia wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Z pełną treścią obwieszczenia i uchwały PKW z dnia 2 czerwca 2025 r., można zapoznać się poniżej:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Obwieszczenie PKW z dnia 2 czerwca 2025 r. o wynikach ponownego głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Załącznik nr 1 do obwieszczenia PKW z dnia 2 czerwca 2025 r.

Załącznik nr 2 do obwieszczenia PKW z dnia 2 czerwca 2025 r.

Uchwała nr 192-2025 PKW z dnia 2 czerwca 2025 r. w sprawie stwierdzenia wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

AKTUALIZACJA [2 czerwca 2025 r., godz. 8:35]: Obwieszczenie wyników wyborów prezydenckich w 2025 r. przez PKW

Podczas konferencji prasowej PKW dotyczącej obwieszczenia wyników wyborów prezydenckich w 2025 r., która rozpoczęła się w poniedziałek 2 czerwca 2025 r. o godz. 8:20, PKW ogłosiła oficjalnie, że wybory prezydenckie wygrał Karol Nawrocki, uzyskując 50,89 proc. głosów. Rafał Trzaskowski uzyskał 49,11 proc. głosów.

AKTUALIZACJA [2 czerwca 2025 r., godz. 6]: Znamy oficjalne wyniki wyborów prezydenckich w 2025 r. podane przez PKW. Nowym Prezydentem RP zostaje Karol Nawrocki

REKLAMA

Zgodnie z oficjalnymi danymi PKW (ze 100% obwodów głosowania w kraju, za granicą i zlokalizowanych na statkach) – nowym Prezydentem RP zostaje Karol Nawrocki, który uzyskał poparcie 50,89 proc. wyborców (oddano na niego 10 606 877 głosów). Jego kontrkandydat natomiast – Rafał Trzaskowski – uzyskał poparcie w wysokości 49,11 proc. (co odpowiada liczbie – 10 237 286 głosów). Przewaga Karola Nawrockiego (którego w wyborach popierał PiS) nad Rafałem Trzaskowskim (który był kandydatem KO) wyniosła zatem 1,78 punktu procentowego (stanowiąc równowartość 369 591 głosów).

Frekwencja w II turze wyborów prezydenckich w 2025 r., według danych PKW, wyniosła 71,63 proc. Jest to rekordowy wynik, gdyż do tej pory, najwyższa frekwencja w II turze wyborów na prezydenta miała miejsce w 1995 r. i wyniosła wówczas 68,23 proc. Najwyższa frekwencja miała miejsce w województwie mazowieckim, w którym wyniosła aż 77,51 proc., najniższa natomiast w województwie opolskim – 62,61%. Za granicą, ważny głos oddało natomiast aż 84,26% uprawnionych.

Warto również zwrócić uwagę, w jaki sposób wyniki Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego, przedstawiają się w zależności od siedziby obwodowej komisji wyborczej:

Siedziba Karol Nawrocki Rafał Trzaskowski Miasto 43,17% 56,83% Wieś 64,08% 35,92% Zagranica 36,51% 63,49% Statek 38,95% 61,05%

Z powyższego porównania wynika, że o wynikach wyborów prezydenckich w 2025 r., zdecydowały przede wszystkim głosy oddane przez wyborców na wsiach, gdyż wyłącznie tam Karol Nawrocki uzyskał przewagę nad Rafałem Trzaskowskim.

Ze względu na liczbę mieszkańców w gminie lub mieście na prawach powiatu – Karol Nawrocki i Rafał Trzaskowski, uzyskali natomiast następujące wyniki:

Liczba mieszkańców Karol Nawrocki Rafał Trzaskowski do 5 000 67,67% 32,33% od 5 001 do 10 000 65,25% 34,75% od 10 001 do 20 000 58,55% 41,45% od 20 001 do 50 000 49,30% 50,70% od 50 001 do 100 000 46,29% 53,71% od 100 001 do 200 000 43,21% 56,79% od 200 001 do 500 000 35,41% 64,59% od 500 001 33,63% 66,37%

Z powyższych danych wynika, że im mniejsza liczba mieszkańców w gminie lub mieście na prawach powiatu – tym poparcie dla zwycięzcy wyborów prezydenckich, Karola Nawrockiego było większe. W przypadku Rafała Trzaskowskiego natomiast – tendencja była odwrotna, czyli – im większa liczba mieszkańców w gminie lub mieście na prawach powiatu – tym większa była łączna liczba głosów oddanych przez elektorat na tego kandydata.

W poszczególnych województwach, rozkład głosów był natomiast następujący:

Lp. Województwo Karol Nawrocki Rafał Trzaskowski 1 dolnośląskie 44,19% 55,81% 2 kujawsko-pomorskie 46,58% 53,42% 3 lubelskie 66,54% 33,46% 4 lubuskie 41,78% 58,22% 5 łódzkie 53,20% 46,80% 6 małopolskie 58,87% 41,13% 7 mazowieckie 49,72% 50,28% 8 opolskie 47,02% 52,98% 9 podkarpackie 71,02% 28,98% 10 podlaskie 61,39% 38,61% 11 pomorskie 40,87% 59,13% 12 śląskie 48,66% 51,34% 13 świętokrzyskie 63,61% 36,39% 14 warmińsko-mazurskie 48,29% 51,71% 15 wielkopolskie 44,83% 55,17% 16 zachodniopomorskie 41,97% 58,03%

AKTUALIZACJA [2 czerwca 2025 r., godz. 1:10]: Znamy drugie wyniki late poll Ipsos z 90% komisji wyborczych, w których przeprowadzany był exit poll. Jeszcze większa przewaga Karola Nawrockiego nad Rafałem Trzaskowskim

Według drugich wyników late poll Ipsos z godz. 1:10 w nocy 2 czerwca 2025 r., czyli ostatniego badania late poll, które obejmuje dane z głosowania z 90% komisji wyborczych, w których przeprowadzane było badanie exit poll: Karol Nawrocki zdobył 51,0 proc. poparcia, a Rafał Trzaskowski 49,0 proc. głosów. Różnica pomiędzy kandydatami wynosi więc 2 punkty procentowe, a zatem – jeszcze bardziej zwiększyła się ona na korzyść Karola Nawrockiego.

AKTUALIZACJA [1 czerwca 2025 r., godz. 23]: Znamy wyniki late poll Ipsos z godz. 23, 1 czerwca 2025 r. Według sondażu – w wyborach prezydenckich zwycięża Karol Nawrocki

Według wyników late poll Ipsos z godz. 23 (1 czerwca 2025 r.) – zmienił się sondażowy zwycięzca wyborów prezydenckich w 2025 r. Według najnowszych danych Ipsos – jest nim Karol Nawrocki (z poparciem na poziomie 50,7 proc.). Rafał Trzaskowski natomiast – według wyników badania late poll, uzyskał poparcie 49,3 proc. wyborców. Przewaga Karola Nawrockiego nad Rafałem Trzaskowskim, wynosi zatem 1,4 punktu procentowego.

Około godz. 1 w nocy, powinny pojawić się kolejne wyniki sondażowe – tzw. late late poll, uwzględniające dane z 90% lokali wyborczych, w których przeprowadzane było badanie exit poll (polegające na ankietowaniu wyborców). Najnowszy sondaż (late poll) obejmuje bowiem dane wyłącznie z połowy lokali wyborczych, w których przeprowadzane było badanie exit poll.

W ramach wyników badania late poll została również podana frekwencja w wyborach, która szacowana jest na 71,7 proc.

Exit poll IPSOS: Jak głosowali wyborcy, ze względu na wykształcenie?

Według sondażu exit poll Ipsos, ze względu na wykształcenie wyborców, poparcie kandydatów na Prezydenta RP w II turze wyborów, rozłożyło się w następujący sposób:

Karol Nawrocki Rafał Trzaskowski wykształcenie podstawowe 73,4% 26,6% wykształcenie zasadnicze zawodowe 68,3% 31,7% wykształcenie średnie i pomaturalne 51,6% 48,4% wykształcenie wyższe 37,4% 62,6%

Pierwsze sondażowe wyniki II tury wyborów prezydenckich w 2025 r. [exit poll Ipsos]

W dniu 1 czerwca 2025 r., o godz. 21:00, zakończyło się głosowanie w ramach II tury wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w 2025 r. Według sondażowych wyników exit poll Ipsos, w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w 2025 r., zwyciężył Rafał Trzaskowski (zdobywając poparcie 50,3 proc. wyborców). Drugi z kandydatów – Karol Nawrocki, uzyskał natomiast poparcie 49,7 proc. wyborców. W ramach wyników sondażowego badania exit poll – różnica pomiędzy kandydatami, wynosi więc 0,6 punktu procentowego (jest to różnica ok. 100 000 głosów).

Z uwagi na to, że badanie exit poll Ipsos jest wyłącznie badaniem sondażowym, opartym na próbach, które obarczone jest tzw. błędem statystycznym na poziomie 2 punktów procentowych w zakresie wyniku każdego z kandydatów – w przypadku różnicy pomiędzy wynikami obu kandydatów na poziomie do 4 punktów procentowych – jak podkreślił socjolog Paweł Predko z instytutu badawczego Ipsos – właściwie „wszystko może się wydarzyć” i bardziej wiarygodne wyniki może wówczas dać badanie late poll, na wyniki którego musimy jednak jeszcze kilka godzin zaczekać.

Na czym zatem polega i jak przebiega badanie exit poll Ipsos?

Jest ono badaniem przeprowadzanym w dniu wyborów, bezpośrednio po wyjściu wyborców z lokali wyborczych. Jego głównym celem jest oszacowanie procentowego poparcia dla poszczególnych kandydatów startujących w wyborach. Dają one wgląd w preferencje wyborcze i pozwalają przewidzieć wyniki głosowania na wiele godzin przed oficjalnym podaniem rezultatów głosowania przez PKW. Badanie exit poll w dniu 1 czerwca 2025 r., w ramach II tury wyborów prezydenckich w 2025 r., zostało zlecone Ipsos przez trzy stacje telewizyjne: TVP, TVN i Polsat. Jak w rozmowie z Wojciechem Szackim w dniu 15 maja 2025 r., w podcaście Polityka Insight, poinformował Paweł Predko, socjolog z firmy Ipsos – metodologia badania exit poll w przypadku wyborów prezydenckich, zakłada zrealizowanie przez ok. 1 tys. ankieterów około 100-120 ankiet w 500 wylosowanych lokalach wyborczych na terenie kraju, co oznacza, że w różnych lokalach wyborczych, o oddany głos, pytany jest co któryś wyborca (czasami jest to co dziesiąta osoba, a innym razem – co druga). „To pozwala, z dobrą jakością, określić szacunek głosowania, w każdym z lokali wyborczych” – podkreślił Paweł Predko. Nie oznacza to jednak, że badanie nie jest obarczone błędem pomiaru – cechuje się ono bowiem (wspomnianym powyżej) tzw. błędem statystycznym na poziomie ok. 2 punktów procentowych (z tego powodu, że opiera się ono na próbie, a nie na całej populacji głosujących).

Według sondażu exit poll – frekwencja w II turze wyborów prezydenckich w 2025 r. wyniosła 72,8 proc. W poszczególnych grupach wiekowych, przedstawiła się ona następująco:

76 proc. – w grupie wyborców w wieku 18-29 lat,

72,5 proc. – 30-39 lat,

75,5 proc – 40-49 lat,

79,7 proc. – 50-59 lat i

66,6 proc – 60 i więcej lat.

Zapraszamy do obejrzenia transmisji wieczoru wyborczego redakcji infor.pl, forsal.pl, dziennik.pl oraz gazetaprawna.pl:

Wśród gości byli m.in.:

Jerzy Stępień (prezes TK w latach 2006-2008),

dr Anna Materska-Sosnowska (politolożka, UW),

Marcin Duma (prezes IBRiS),

prof. Marek Chmaj (konstytucjonalista),

prof. Jarosław Flis (politolog, UJ),

Marek Tejchman (Dziennik Gazeta Prawna),

Zbigniew Parafianowicz (Dziennik Gazeta Prawna),

Wojciech Hermeliński (przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej w latach 2014-2019).

Karol Nawrocki: „Zwyciężymy i ocalimy Polskę, nie pozwolimy na to, aby domknęła się władza Donalda Tuska”

„Jeśli upokorzy się lud mój, nad którym zostało wezwane imię moje, i będą błagać i będą szukać mego imienia i odwrócą się od złych dróg swoich, ja im wybaczę, a kraj ich ocalę” – tak rozpoczął swoje przemówienie, po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów prezydenckich exit poll, Karol Nawrocki i dodał: „Tak, my zwyciężymy. Dzisiaj w nocy zwyciężymy. Zwyciężymy i ocalimy Polskę (...) Nie pozwolimy na to, aby domknęła się władza Donalda Tuska i aby monopol władzy złej, władzy, która nie dba o finanse publiczne, władzy, która zabiera nam wielkie marzenia i zabiera nam aspiracji, aby ten monopol się nie domknął”.

„Udało nam się zjednoczyć cały obóz patriotyczny w Polsce, cały obóz ludzi, którzy chcą Polski normalnej, chcą Polski bez nielegalnych migrantów, chcą Polski bezpiecznej” – kontynuował Karol Nawrocki. Podziękował on wszystkim, którzy wspierali go od początku kampanii oraz tym, którzy jak podkreślił – „stanęli za Polską w II turze wyborów (…) To jest nas wspólny sukces. Zjednoczyliśmy wszystkich patriotów w całej Polsce”.

Rafał Trzaskowski: „Chciałem wszystkim Polkom i Polakom powiedzieć, że ja będę łączył, ja będę budował. Będę Waszym Prezydentem (…) Uroczyście Wam ślubuję, że Was nie zawiodę”

Zaraz po ogłoszeniu pierwszych sondażowych wyników exit poll, głos zabrał Rafał Trzaskowski: „Zwyciężyliśmy, chociaż myślę, że do języka polskiej polityki wejdzie to sformułowanie już na zawsze – „na żyletki”. Bo dokładnie tak jak mówiłem od samego początku – będzie bardzo blisko, każdy głos będzie się liczył. Chciałbym przede wszystkim podziękować wszystkim Polkom i Polakom za oddany na mnie głos – dziękuję Wam bardzo. Chciałem podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w tych wyborach – wielkie, wielkie podziękowania. Wielkie podziękowania dla moje żony. Pozwólcie, że podziękuję moim dzieciom – Oli i Stasiowi. Wiem kochani, ile Was to kosztowało. Chciałem podziękować swojemu bratu, teściowi, całej swojej rodzinie, bo bez nich nie dałbym rady. Chciałem bardzo podziękować wszystkim swoim przyjaciołom, bo bez Was nie byłbym tym, kim jestem. Chciałem bardzo serdecznie podziękować całemu mojemu sztabowi z Wiolettą Paprocką na czele. Wszyscy mamy takie poczucie, że zrobiliśmy wszystko, co było do zrobienia. Chciałem podziękować wszystkim, którzy stoją tu ze mną na scenie. Wszystkim swoim politycznym przyjaciołom, którzy stoją tutaj ze mną na scenie. Dziękuję Wam bardzo. Chciałem podziękować wszystkim którzy wspierali mnie w II turze – wicepremierowi Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi, marszałkowi Szymonowi Hołowni (…).

Chciałem wszystkim Polkom i Polakom powiedzieć, że ja będę łączył, ja będę budował. Będę Waszym Prezydentem. Do zachowania ciągłości chciałem powiedzieć, że ja się zawsze uczę i nigdy się tyle nie nauczyłem, co w tej kampanii wyborczej. Chciałem podziękować za dziesiątki spotkań, uściśniętych dłoni, za to, że pozwoliliście mi być Waszym powiernikiem. To Wy daliście mi siłę. Nie sądziłem, że powiem to (jeszcze kilka dni temu), ale żałuję, że ta kampania się skończyła, bo te rozmowy w całej Polsce, które prowadzę już od wielu, wielu lat, to było coś niesamowitego, niesamowity zaszczyt spotkać wszystkich Was na swojej drodze i uroczyście Wam ślubuję, że Was nie zawiodę.”

Małgorzata Trzaskowska – nowa Pierwsza Dama według sondażowych wyników exit poll dodała: „Kochani, ja już dzisiaj jestem bliska zawału serca. Myślę, że część z Was również. Ja chciałam podziękować wszystkim bardzo – przede wszystkim kobietom.”

Karol Nawrocki – podstawowe informacje o kandydacie i jego programie wyborczym

Zawód: wyższy urzędnik państwowy

Miejsce (zakład) pracy: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu

Miejscowość zamieszkania: Gdańsk

Wiek: 42

Wykształcenie: wyższe

Przynależność do partii politycznej: -

Najważniejsze założenia programu wyborczego1:

Dobrobyt – więcej pieniędzy w kieszeniach Polaków :

: Obniżenie VAT do 22%: Pierwszego dnia urzędowania 6 sierpnia 2025 r., złożę projekt ustawy obniżającej podstawową stawkę VAT z 23% do 22%. Niższe i prorodzinne podatki: 0% PIT dla rodzin z dwójką i więcej dzieci, II próg podatkowy 140 tysięcy złotych, likwidacja podatku Belki Proste podatki dla firm: Ulgi prorodzinne dla przedsiębiorców, proinwestycyjny podatek od nieruchomości, jeden przelew – jedno proste rozliczenie PIT, ZUS i składki zdrowotnej. Stop podwyżce podatków: Konstytucyjna ochrona przed podatkiem katastralnym i od spadków. Nie podpiszę żadnej podwyżki podatków dla zwykłych Polaków. Tani prąd – Zielone certyfikaty na pokrycie rachunków zamiast na dopłaty do samochodów elektrycznych, tania energia z węgla – fedrować, wydobywać, rozwijać. Centrum Obsługi Pacjenta: Koniec z chaosem w służbie zdrowia: zarejestruje, zmieni termin wizyty, pomoże w znalezieniu lekarza, skróci kolejki. Godna waloryzacja emerytury: Waloryzacja emerytur minimum o 150 zł lub więcej i zawsze powyżej wskaźnika inflacji.

Normalne państwo – sprawy Polaków zawsze na pierwszym miejscu :

: Po pierwsze Polska: Polskie państwo musi dbać przede wszystkim o swoich obywateli. Musi obowiązywać zasada pierwszeństwa dla Polaków w korzystaniu z usług społecznych, służby zdrowia i edukacji. Stop Zielony Ład: Polska musi wypowiedzieć i zwrócić jego koszty zwykłym Polakom. Bezpieczne dzieciństwo bez ideologii: Zatrzymanie pomysłów zmierzających do łatwej zmiany płci przez dzieci, nie dla adopcji dzieci przez pary homoseksualne, nie dla ideologii w szkołach. Dobra polska szkoła: Dobra edukacja zamiast likwidacji prac domowych, budujmy realne relacje - szkoła bez smartfonów, chrońmy dzieci, wspierajmy rodziców, nauczyciel - zawód zaufania i szacunku. Wszyscy równi wobec prawa, sądy godne zaufania: Koniec z chaosem w sądownictwie. Każdy musi móc liczyć na sprawiedliwy, obiektywny i apolityczny sąd. Stabilizacja, informatyzacja, przyspieszenie spraw. Jeśli nie będzie ponadpartyjnego konsensusu w sprawie naprawy sadownictwa – muszą wypowiedzieć się Polacy w referendum.

Bezpieczna Polska w sprawdzonych sojuszach :

: Stop Pakt Migracyjny: Wypowiedzenie Paktu Migracyjnego, wprowadzenie zabezpieczeń przed napływem nielegalnych imigrantów. Bezpieczeństwo ponad podziałami: Konstytucja Bezpieczeństwa RP. Polska fortecą wschodniej flanki – 5% PKB na armię, 300 tysięcy wyszkolonych żołnierzy, przyspieszenie zbrojeń i szkolenie wojskowe dla ochotników, silni w NATO, polscy żołnierze nie pojadą na Ukrainę. Skuteczna obrona cywilna: Nowy system zarządzania kryzysowego w każdej gminie oparty na Państwowej Straży Pożarnej wraz z 100% dotacjami dla każdej gminy na budowę schronów i systemu bezpieczeństwa.

Rozwój dla przyszłości Polski :

: Wielka Czwórka Rozwoju – CPK, atom, porty, strefy inwestycyjne: Ambitny program rozwoju infrastruktury dla obywateli i biznesu będzie gwarancją dostatniej przyszłości Polaków. Inwestycje! Na co dzień: Program inwestycji w każdej gminie – nowe drogi, infrastruktura wodna i kanalizacyjna, dostęp do internetu i rozwój sieci, remonty szkół, ścieżki rowerowe. Inwestycje lokalne to zlecenia dla polskich firm i praca dla Polaków z każdej gminy w Polsce. Wspierać rolnika, dbać o polską wieś: Nie dla umowy Mercosur, nie dla likwidacji budżetu UE na rolnictwo, Nie dla zielonego ładu w rolnictwie, nie dla ustawy łańcuchowej, nie dla niekontrolowanego napływu żywności z Ukrainy. Polska ziemia w polskich rękach. Polski złoty! Nie dla euro: Bezrefleksyjne wprowadzenie waluty Euro to będzie kolejna fala drożyzny i ścisłe uzależnienie od decyzji europejskich elit. Tak dla wolności gospodarczej - utrzymania gotówki. W końcu własne M: Tereny pod budowę mieszkań dla spółdzielni i samorządów, dostęp do państwowego wsparcia zakupu pierwszego mieszkania, ograniczenie niesprawiedliwych zysków banków na odsetkach od kredytów mieszkaniowych – zyskają Polacy, nie deweloperzy i bankierzy, którzy trzymają z władzą. Fundusz rozwoju technologii przełomowych: Finansowanie na poziomie co najmniej 5 miliardów złotych rocznie przeznaczone na rozwój bezpiecznych technologii przełomowych: AI – sztuczna inteligencja, komputery kwantowe czy biotechnologia i produkcja leków.

Podatkowy kontrakt :

: Tama przed podwyżką podatków: Nie podpiszę ustaw podnoszących podatki dla Polaków. Obniżka VAT do 22%: Pierwszego dnia urzędowania 6 sierpnia 2025 r., złożę projekt ustawy obniżającej podstawową stawkę VAT z 23% do 22%. Pakiet „Niższe i prorodzinne podatki”: Również 6 sierpnia 2025 r. złożę do Sejmu projekty ustaw zawierające następujące rozwiązania: PIT 0% dla rodzin, które mają dwoje lub więcej dzieci – zwolnienie z podatku dochodowego do 140 tysięcy zł dochodu rocznie dla każdego rodzica wychowującego co najmniej 2 dzieci (małoletnich, niepełnosprawnych lub uczących się do 25 roku życia), Korzyści z ulg prorodzinnych dla przedsiębiorców – ulgi podatkowe obejmą także przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym (19%) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, Podwyższenie II progu podatkowego – podwyższenie drugiego progu do 140 000 zł, Likwidacja podatku Belki – zniesienie podatku od zysków kapitałowych do 140 000 zł dochodu rocznie, Sprawiedliwa waloryzacja emerytur – waloryzacja emerytur minimum o 150 zł i zawsze powyżej wskaźnika inflacji. Konstytucyjna ochrona przed podatkiem katastralnym: Zaproponuję wpisanie do Konstytucji RP zasady zakazującej wprowadzenia podatku katastralnego od mieszkań i domów polskich rodzin. Konstytucyjna gwarancja dziedziczenia bez podatku: Zaproponuję wpisanie do Konstytucji RP zasady dziedziczenia majątku z pokolenia na pokolenie bez podatku. „Budżetowy pancerz” – ochrona finansów publicznych: Złożę projekt ustawy „Budżetowy pancerz” zapewniający skuteczną ochronę budżetu państwa przed nadużyciami. „Ukróci to działalność mafii VAT-owskich oraz innych grup wyłudzających publiczne pieniądze. Z ostatnich danych KAS wynika, że znowu po 8 latach dramatycznie spadają wpływy podatkowe. Pracownicy KAS alarmują, że Polsce grozi przez to zapaść finansów publicznych. Trzeba to powstrzymać!”



Kiedy sondażowe wyniki II tury wyborów prezydenckich w 2025 r. opierające się na danych z obwodowych komisji wyborczych? [late poll oraz late late poll Ipsos]

Badanie sondażowe late poll Ipsos polega na tym, że po zamknięciu lokali wyborczych i podliczeniu głosów przez komisje wyborcze w 500 wylosowanych lokalach, w których ankieterzy Ipsos „odpytywali” wyborców w ramach badania exit poll – sondażowe wyniki w poszczególnych lokalach, oszacowane w ramach badania exit poll, zastępowane są oficjalnymi wynikami, wynikającymi z podliczenia liczby głosów przez komisje wyborcze. Wyniki w ramach badania late poll podawane są do wiadomości przez firmę Ipsos dwukrotnie – wówczas, gdy:

zostaną uzyskane dane o wynikach głosowania z połowy lokali wyborczych, w których przeprowadzane było badanie exit poll (jest to badanie late poll Ipsos) i następnie

(jest to badanie late poll Ipsos) i następnie z 90% lokali wyborczych, w których przeprowadzane było badanie exit poll (jest to badanie late late poll Ipsos).

Na podstawie danych historycznych (czyli wyborów prezydenckich z 2020 r.), jak również doświadczeń związanych z I turą wyborów prezydenckich w 2025 r. – pierwsza aktualizacja wyników sondażowych w ramach badania late poll (uwzględniająca dane wynikające z podliczenia kart do głosowania 50% lokali wyborczych, w których przeprowadzane było badanie exit poll) powinna nastąpić ok. godziny 23:00 w dniu 1 czerwca 2025 r., a kolejna (uwzględniająca dane wynikające z podliczenia kart do głosowania w 90% lokali wyborczych, w których przeprowadzane było badanie exit poll) – pomiędzy godziną 00:00, a 1:00 w nocy. Należy jednak podkreślić, że wyniki badania late poll, jak i late late poll, to nadal tylko wyniki sondażowe, gdyż uwzględniają one dane – najpierw z połowy, a następnie z 90% z wyłącznie 500 wylosowanych lokali wyborczych, w których Ipsos przeprowadzał badanie exit poll. Nadal nie dają one zatem 100 proc. gwarancji kto tak naprawdę zwyciężył wybory prezydenckie – zwłaszcza jeżeli różnica w punktach procentowych uzyskanego poparcia, pomiędzy kandydatami, jest niewielka.

Czy głosy oddane za granicą, które nie są uwzględniane w badaniach exit poll, late poll oraz late late poll Ipsos – mogą znacznie wpłynąć na wyniki wyborów?

W badaniach exit poll jak i następczo late poll oraz late late poll Ipsos – nie są uwzględniane głosy oddane przez wyborców za granicą. Zarówno exit poll, jak i late poll oraz late late poll stanowią badania sondażowe ograniczające się wyłącznie do danych zebranych z wylosowanych przez Ipsos 500 lokali wyborczych w Polsce (pochodzących najpierw – od ankietowanych tam wyborców, a następnie – z oficjalnych wyników, wynikających z podliczenia głosów przez komisje wyborcze poszczególnych lokali). Powstaje zatem pytanie – czy po zliczeniu głosów oddanych przez wyborców za granicą, w II turze wyborów prezydenckich w 2025 r. – należy spodziewać się znacznej zmiany wyników w stosunku do wyników sondażowych Ipsos?

Na pytanie to, w rozmowie z Wojciechem Szackim w dniu 15 maja 2025 r., w podcaście Polityka Insight, udzielił odpowiedzi Paweł Predko, socjolog z firmy Ipsos, w którego ocenie (biorąc pod uwagę fakt, że za granicą głosuje ok. pół miliona wyborców, a w kraju, swoje głosy oddaje ok. 20 milionów wyborców, a więc udział procentowy głosów oddanych za granicą w sumarycznej licznie wszystkich głosów jest stosunkowo niewielki) – udział głosów z zagranicy decyduje (przy uwzględnieniu ww. założeń) co najwyżej o ok. 2 punktach procentowych.

– „W Polsce, wpływ zagranicy rośnie – to się zmienia: ok. 300 tys. głosowało 5 lat temu w I turze wyborów prezydenckich. Podczas wyborów parlamentarnych w 2023 r. – było to już trochę ponad 500 tys., natomiast cały czas trzeba sobie zdawać sprawę, że chociaż ten udział rośnie – jest to jednak tylko ok. pół miliona głosów, biorąc pod uwagę 20 mln głosujących w kraju. Więc ten udział, jest cały czas taki, który decyduje o ok. 2 punktach procentowych.” – wyjaśnił Paweł Predko.

Powyższe potwierdzają również doświadczenia I tury wyborów prezydenckich w 2025 r., a konkretnie – stosunek liczby oddanych głosów ważnych za granicą (467 633) do liczby wszystkich oddanych głosów ważnych w I turze (19 689 597). Głosy oddane za granicą w I turze wyborów prezydenckich w 2025 r. stanowiły dokładnie 2,38% wszystkich głosów.

Kiedy oficjalne wyniki II tury wyborów prezydenckich w 2025 r. podawane przez PKW?

Zarówno wyniki exit poll, jak i late poll oraz late late poll, stanowią wyłącznie wyniki sondażowe instytutu badawczego Ipsos. Na oficjalne wyniki I tury wyborów prezydenckich w 2025 r. podawane przez PKW – trzeba będzie natomiast jeszcze chwilę poczekać.

Zgodnie z kodeksem wyborczym – każda obwodowa komisja wyborcza, po ustaleniu wyników wyborów, sporządza protokół głosowania w obwodzie i przekazuje go okręgowej komisji wyborczej. Każda okręgowa komisja wyborcza natomiast – po otrzymaniu protokołów ze wszystkich obwodów głosowania, ustala niezwłocznie zbiorcze wyniki głosowania i również sporządza protokół, który w zapieczętowanej kopercie, niezwłocznie przesyła do PKW. Po otrzymaniu protokołów od okręgowych komisji wyborczych – PKW dokonuje sprawdzenia prawidłowości ustalenia przez każdą z okręgowych komisji wyborczych zbiorczych wyników głosowania. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w powyższym zakresie – PKW zarządza ponowne ustalenie tych wyników. Niezwłocznie po otrzymaniu i sprawdzeniu protokołów od wszystkich okręgowych komisji wyborczych – PKW ustala wyniki głosowania na kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej i sporządza protokół głosowania. Na podstawie wyników ustalonych w protokole głosowania – PKW stwierdza, w drodze uchwały, wynik wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej. Ww. uchwałę – PKW przekazuje niezwłocznie Marszałkowi Sejmu i urzędującemu Prezydentowi Rzeczypospolitej oraz wręcza nowo wybranemu Prezydentowi Rzeczypospolitej. Wyniki głosowania i wynik wyborów PKW podaje do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia, które podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. PKW publikuje ponadto opracowanie statystyczne zawierające szczegółowe informacje o wynikach głosowania i wyborów oraz udostępnia wyniki głosowania i wyborów w postaci elektronicznej.

Z uwagi na fakt, iż 1 czerwca 2025 r. odbyła się II tura wyborów prezydenckich – tym razem (w odróżnieniu od I tury, która miała miejsce 18 maja br.), będziemy mieli do czynienia z ostatecznym wynikiem wyborów i wyłonieniem nowego Prezydenta RP. Co do tego, kiedy należy spodziewać się ogłoszenia oficjalnych wyników wyborów na Prezydenta Rzeczpospolitej przez PKW – nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi w przepisach kodeksu wyborczego, ponieważ nie narzucają one PKW sztywnych ram czasowych w powyższym zakresie. W praktyce jednak – PKW ogłasza wyniki najczęściej w ciągu 24 do 48 godzin od zakończenia głosowania, czyli oficjalne wyniki wyborów prezydenckich w 2025 r. (II tury) powinniśmy poznać najpóźniej we wtorek 3 czerwca br. Doświadczenia I tury wyborów wskazują na to, że może to jednak nastąpić dużo szybciej, ponieważ oficjalne wyniki I tury poznaliśmy już w poniedziałek 19 maja 2025 r. przed godz. 10, czyli po upływie zaledwie niespełna 13 godzin od zamknięcia lokali wyborczych.

Czy wybory Prezydenta RP mogą zostać unieważnione?

Zgodnie z art. 321 kodeksu wyborczego – każdy wyborca, pełnomocnik wyborczy oraz przewodniczący właściwej komisji wyborczej ma prawo do wniesienia protestu przeciwko ważności wyboru Prezydenta RP. Protest ten wnosi się do Sądu Najwyższego, na piśmie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości oficjalnych wyników wyborów przez PKW. Nie ma możliwości skutecznego złożenia protestu przed ogłoszeniem wyników wyborów.

Na podstawie art. 34 pkt 21 ustawy z dnia 25.06.2015 r. – Prawo konsularne oraz art. 321 par. 2 kodeksu wyborczego – wyborcy przebywający za granicą, mają natomiast prawo składać protesty przeciwko ważności wyboru Prezydenta RP za pośrednictwem konsulów RP. Zobowiązani są oni jednak wówczas do dołączenia do złożonego w tej sposób protestu – zawiadomienia o ustanowieniu swojego pełnomocnika lub pełnomocnika do doręczeń zamieszkałego w Polsce. Złożone w ten sposób protesty, są przekazywane przez konsulów do SN.

Wnoszący protest powinien sformułować w nim zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, na których swoje zarzuty opiera. Ponadto – protest musi spełniać ogólne warunki pisma procesowego, określone w art. 126 i na. kodeksu postępowania cywilnego, a więc musi zawierać w szczególności:

oznaczenie podmiotu wnoszącego protest, z podaniem jego adresu i numeru PESEL,

oznaczenie pełnomocnika zamieszkałego w Polsce lub pełnomocnika do doręczeń zamieszkałego w Polsce, wraz ze wskazaniem adresu (do protestu należy dołączyć dokument pełnomocnictwa),

wniosek o stwierdzenie nieważności wyboru Prezydenta RP,

zarzuty,

przedstawienie lub wskazanie dowodów, na których oparto zarzuty,

uzasadnienie zarzutów oraz

własnoręczny podpis skarżącego lub jego pełnomocnika.

SN pozostawia bez dalszego biegu protest wniesiony przez osobę do tego nieuprawnioną lub niespełniający innych ww. wymogów formalnych. Jeżeli natomiast w proteście zarzucono popełnienie przestępstwa przeciwko wyborom – SN niezwłocznie zawiadamia o tym prokuratora generalnego.

Każdy złożony protest – SN rozpatruje w postępowaniu nieprocesowym, w składzie 3 sędziów i wydaje w tym przedmiocie opinię. Opinia taka powinna zawierać ustalenia co do zasadności zarzutów protestu, a w razie potwierdzenia zasadności zarzutów – ocenę, czy przestępstwo przeciwko wyborom lub naruszenie przepisów kodeksu miało wpływ na wynik wyborów.

Następnie – tj. po rozpoznaniu protestów i na podstawie sprawozdania z wyborów przedstawionego przez PKW – SN (w składzie całej właściwej izby) rozstrzyga o ważności wyboru Prezydenta RP. Uchwałę w tym przedmiocie podejmuje nie później niż w ciągu 30 dni od dnia podania wyników wyborów do publicznej wiadomości przez PKW, na posiedzeniu z udziałem prokuratora generalnego i przewodniczącego PKW. Uchwała SN w przedmiocie ważności wyboru Prezydenta RP przedstawiana jest niezwłocznie Marszałkowi Sejmu, a także przesyłana do PKW oraz ogłaszana w Dzienniku Ustaw. W przypadku podjęcia przez SN uchwały stwierdzającej nieważności wyboru Prezydenta RP natomiast – przeprowadzane są nowe wybory, na zasadach i w trybie przewidzianym w kodeksie wyborczym.

Kiedy zaprzysiężenie nowego Prezydenta RP? [od kiedy nowy Prezydent obejmie urząd]

Zgodnie z art. 291 kodeksu wyborczego – nowo wybrany Prezydent Rzeczypospolitej składa przysięgę wobec Zgromadzenia Narodowego w ostatnim dniu urzędowania ustępującego Prezydenta Rzeczypospolitej. Z chwilą złożenia przysięgi przez nowo wybranego Prezydenta – kończy urzędowanie ustępujący Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, a urząd obejmuje nowy Prezydent.

Ostatni dzień urzędowania Prezydenta Andrzeja Dudy przypada na 6 sierpnia 2025 r. W tym dniu zatem – odbędzie się zaprzysiężenie nowo wybranego Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i nastąpi objęcie przez niego urzędu.

Warto również wspomnieć, że Prezydent Rzeczypospolitej wybierany jest na 5-letnią kadencję (która zakończy się więc 6 sierpnia 2030 r.) i ponownie może zostać wybrany tylko raz.

Kiedy uroczystość przejęcia przez nowego Prezydenta RP zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi RP?

Uroczystości inauguracyjne nowo wybranego Prezydenta składają się z dwóch ceremonii. Pierwszą z nich jest wspomniane już powyżej zaprzysiężenie nowego Prezydenta. Druga ceremonia – którą jest uroczyste przejęcie przez Prezydenta RP zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi – ma charakter wojskowy. Uroczystość ta, odbywa się przed Grobem Nieznanego Żołnierza lub w innym miejscu określonym decyzją Ministra Obrony Narodowej, z udziałem władz państwowych, przedstawicieli parlamentu, instytucji centralnych, władz wojskowych, administracyjnych i samorządowych, duchowieństwa, korpusu dyplomatycznego, organizacji pozarządowych, środowisk kombatanckich oraz Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari i Kapituły Orderu Krzyża Wojskowego. Ma ona miejsce w tym samym dniu, w którym odbywa się zaprzysiężenie Prezydenta, a zatem – obędzie się 6 sierpnia 2025 r.

Jak przebiega uroczystość? Po przybyciu Prezydenta kompania honorowa oddaje honory. Prezydent przyjmuje meldunek od Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dokonuje przeglądu kompanii honorowej (oddaje honor sztandarowi przez skłon głowy) i wita się z żołnierzami. Następnie oddaje honory Grobowi Nieznanego Żołnierza, wita się z Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, Komendantem Głównym Żandarmerii Wojskowej, Dowódcą Garnizonu Warszawa, których przedstawia Minister Obrony Narodowej, po czym zajmuje miejsce do rozpoczęcia uroczystości.

Po podniesieniu flagi państwowej na maszt i odegraniu hymnu Rzeczpospolitej Polskiej, Minister Obrony Narodowej wygłasza okolicznościowe przemówienie, po którym następuje ceremonia przyjęcia zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi RP przez Prezydenta i podniesienie na maszt proporca Prezydenta.

Jakie są najważniejsze kompetencje nowego Prezydenta RP?

Co należy do obowiązków Prezydenta? W jakich sprawach to jego głos jest decydujący? Jakie uprawnienia nadaje mu Konstytucja? Przeczytaj, jakie są najważniejsze kompetencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

Akty urzędowe: W świetle regulacji art. 144 Konstytucji, Prezydent – korzystając ze swoich konstytucyjnych i ustawowych kompetencji – wydaje akty urzędowe. Dla swojej ważności wymagają one, co do zasady, podpisu Prezesa Rady Ministrów. Dokonując kontrasygnaty, Prezes Rady Ministrów przyjmuje za ten akt polityczną odpowiedzialność przed Sejmem. Legislacja: Działalność prawotwórcza: Zgodnie z art. 235 ust. 1 Konstytucji, Prezydent jest jednym z podmiotów legitymowanych (obok co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów oraz Senatu) do przedłożenia projektu ustawy o zmianie Konstytucji. Art. 234 Konstytucji umocowuje Prezydenta do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy, które mają charakter źródeł powszechnie obowiązującego prawa. Art. 118 Konstytucji przyznaje Prezydentowi prawo inicjatywy ustawodawczej. Prezydent, przedkładając Sejmowi projekt ustawy, przedstawia skutki finansowe jej wykonania. Art. 142 ust. 1 Konstytucji upoważnił Prezydenta do wydawania rozporządzeń na zasadach określonych w art. 92 Konstytucji. Zgodnie z art. 142 ust. 1 Konstytucji, Prezydent może wydawać zarządzenia na zasadach określonych w art. 93 Konstytucji. W świetle art. 144 ust. 3 pkt 29 jest to prerogatywa prezydencka, zwolniona z wymogu kontrasygnaty. Aktem prawa wewnętrznego, który przewiduje wprost Konstytucja, jest statut Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na mocy art. 142 ust. 2 Konstytucji, w zakresie realizacji pozostałych swoich kompetencji Prezydent wydaje postanowienia. Prezydent wobec uchwalonych ustaw: W świetle regulacji art. 88 ust. 1 w zw. art. 122 ust. 2 Konstytucji, warunkiem wejścia w życie każdej ustawy jest podpisanie jej przez Prezydenta, a następnie ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Przed podpisaniem ustawy Prezydent, na podstawie art. 122 ust. 3 Konstytucji, może wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją, w trybie kontroli prewencyjnej. Jeżeli Prezydent nie wystąpił z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego w trybie ust. 3, może z umotywowanym wnioskiem przekazać ustawę Sejmowi do ponownego rozpatrzenia (tzw. weto ustawodawcze, weto prezydenckie). Weto prezydenckie nie ma charakteru selektywnego, co oznacza, że Prezydent nie może zakwestionować tylko niektórych przepisów, lecz całą ustawę. Konstytucja przewiduje również możliwość wystąpienia przez Prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności już podpisanej i ogłoszonej w Dzienniku Ustaw ustawy z Konstytucją, w trybie kontroli następczej. Ratyfikowanie umów międzynarodowych: Zgodnie z art. 133 ust. 1 pkt. 1 Konstytucji, umowy międzynarodowe ratyfikuje Prezydent. Dokonuje on także wypowiedzenia umów podlegających ratyfikacji. Ratyfikowana umowa międzynarodowa, po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana, chyba że jej stosowanie jest uzależnione od wydania ustawy. Zwierzchnik Sił Zbrojnych: Uprawnienia Prezydenta RP w zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa wynikają wprost z postanowień Konstytucji. Przepis art. 126 ust. 2 Konstytucji RP stanowi, że „Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium”. Zatwierdzane i wydawane przez Prezydenta dokumenty (m.in. rekomendacje do strategii bezpieczeństwa narodowego oraz do przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej) stanowią podstawę do realizacji przedsięwzięć oraz planowania zamierzeń w sferze polityki bezpieczeństwa narodowego, jak również w sferze podejmowania czynności mających na celu doskonalenie systemu obronnego państwa. Ponadto – zgodnie z art. 134 ust. 1 Konstytucji – „Prezydent Rzeczypospolitej jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”. W czasie pokoju sprawuje on zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi za pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej. Reprezentant państwa w stosunkach międzynarodowych: Prezydent, jako reprezentant Rzeczypospolitej, uosabia państwo na arenie międzynarodowej, szczególnie w kontaktach z innymi państwami oraz organizacjami międzynarodowymi jak Unia Europejska, Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) czy Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ). Na podstawie przepisu art. 133 Konstytucji, Prezydent jest reprezentantem państwa „w stosunkach zewnętrznych”, a ponadto do jego uprawnień należy: ratyfikacja i wypowiadanie umów międzynarodowych, o czym zawiadamia Sejm i Senat, mianowanie i odwoływanie pełnomocnych przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej w innych państwach i przy organizacjach międzynarodowych oraz przyjmowanie listów uwierzytelniających i odwołujących akredytowanych przy nim przedstawicieli dyplomatycznych innych państw i organizacji międzynarodowych. Ordery i odznaczenia: Zgodnie z art. 138 Konstytucji, Prezydent nadaje ordery i odznaczenia. Ordery i odznaczenia stanowią najwyższe wyróżnienie zasług cywilnych i wojskowych położonych w czasie pokoju lub wojny dla chwały i rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej. Referendum ogólnokrajowe: Przepis art. 125 Konstytucji przyznaje Prezydentowi prawo zarządzenia – za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów – referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa. Uprawnienia kreacyjne i nominacyjne: Prezydent dysponuje szeregiem kompetencji kreacyjnych i nominacyjnych, które pozwalają – w określonym Konstytucją zakresie – na kształtowanie m.in. sposobu wykonywania uprawnień przez organy władzy sądowniczej: powoływanie sędziów, powoływanie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, powoływanie Prezesa i Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego, powoływanie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, powoływanie prezesów Sądu Najwyższego oraz wiceprezesów Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Poza kompetencjami w zakresie powoływania sędziów i organów kierowniczych sądów – Prezydent powołuje również m.in.: trzech członków Rady Polityki Pieniężnej, członków Rady Bezpieczeństwa Narodowego, dwóch członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, mianuje pełnomocnych przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej w innych państwach i przy organizacjach międzynarodowych, ambasadorów, Szefa Sztabu Generalnego czy dowódców rodzajów Sił Zbrojnych. To jednak tylko niektóre z kompetencji kreacyjnych i nominacyjnych Prezydenta.

Desygnowanie i powoływanie Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów: W myśl art. 154 Konstytucji, Prezydent desygnuje Prezesa Rady Ministrów. Jest to zazwyczaj osoba wskazana przez większość parlamentarną. Desygnowany Prezes Rady Ministrów proponuje Prezydentowi skład Rady Ministrów. Następnie Prezydent powołuje Prezesa Rady Ministrów i pozostałych członków rządu w ciągu 14 dni od dnia pierwszego posiedzenia Sejmu lub przyjęcia dymisji poprzedniej Rady Ministrów i odbiera przysięgę od członków nowo powołanej Rady Ministrów. Rada Gabinetowa: Na mocy art. 141 Konstytucji, w sprawach szczególnej wagi Prezydent może zwołać Radę Gabinetową. Radę tę tworzy Rada Ministrów obradująca pod przewodnictwem Prezydenta. Stanowi ona forum współpracy władzy wykonawczej, umożliwiające uzgodnienie wspólnego stanowiska. Nadawanie obywatelstwa polskiego: W myśl art. 137 Konstytucji, Prezydent nadaje obywatelstwo polskie i wyraża zgodę na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego. Prawo łaski: Zgodnie z art. 139 Konstytucji Prezydent RP stosuje prawo łaski. Prawa łaski nie stosuje się do osób skazanych przez Trybunał Stanu. Prezydent RP stosuje prawo łaski w szczególności wobec osób skazanych wyrokiem przez sąd powszechny za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, w zakresie wymierzonej tym wyrokiem kary lub środków karnych.

Jakie będzie wynagrodzenie nowego Prezydenta RP?

Wynagrodzenie Prezydenta RP uregulowane jest ustawowo i zgodnie z art. 2a ustawy z dnia 31.07.1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – składa się z:

wynagrodzenia zasadniczego odpowiadającego 9,8-krotności kwoty bazowej ,

odpowiadającego , dodatku funkcyjnego odpowiadającego 4,2-krotności kwoty bazowej, której wysokość ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa. Ponadto – ww. kwota bazowa jest corocznie waloryzowana o wzrost wynagrodzeń na dany rok budżetowy w stosunku do roku poprzedniego (średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń).

Zgodnie z ustawą budżetową na rok 2025 – kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – od 1 stycznia 2025 r. wynosi 1 878,89 zł brutto. Oznacza to, że wynagrodzenie nowo wybranego Prezydenta opiewać będzie łącznie na 26 304,46 zł brutto, na które składa się:

wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 18 413,12 zł brutto oraz

w wysokości oraz dodatek funkcyjny w wysokości 7 891,34 zł brutto.

Ponadto – Prezydentowi przysługuje dodatek za wieloletnią pracę w urzędach państwowych, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 16.09.1982 r. o pracownikach urzędów państwowych w wysokości wynoszącej po pięciu latach pracy – 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Warto również wspomnieć, że każdemu byłemu prezydentowi – zgodnie z ustawą z dnia 30.05.1996 r. o uposażeniu byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – przysługuje także tzw. dożywotnia emerytura prezydencka w wysokości 75% kwot wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego (z uwzględnieniem ww. dodatku za wieloletnią pracę w urzędach państwowych). Biorąc pod uwagę łączną wysokość wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, które przysługiwać będzie nowo wybranemu Prezydentowi – na dzień dzisiejszy, byłaby to kwota 19 728,35 zł brutto.

Kim jest nowa Pierwsza Dama – Marta Nawrocka?

„Szczęśliwa żona, mama i funkcjonariuszka KAS. Wspieram mojego męża Karola Nawrockiego w drodze, którą wybrał.” – napisała o sobie, na swoim profilu w mediach społecznościowych, Marta Nawrocka, żona nowo wybranego Prezydenta RP Karola Nawrockiego.

Marta Nawrocka urodziła się w 1986 r. w Gdańsku. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Od 18 lat pracuje w Krajowej Administracji Skarbowej, gdzie specjalizuje się w kontroli przemysłu naftowego i spirytusowego oraz zwalczaniu nielegalnego hazardu. Wcześniej Marta Nawrocka zawodowo związana była ze Służbą Celną. W ostatniej pracy, z której zrezygnowała na czas kampanii męża, zajmowała się m.in. prowadzeniem czynności procesowych, zabezpieczaniem automatów i gotówki oraz walką z przestępczością gospodarczą.

Karola Nawrockiego, Marta poznała jeszcze w czasie, gdy uczęszczała do liceum. W ten sposób wspomina początki ich znajomości: „Spotkaliśmy się dość przypadkowo. Miałam przyjaciółkę w miejscu, w którym mieszkał Karol, gdy chodziłam do liceum.” Marta i Karol Nawroccy mają trójkę dzieci: Daniela, Antoniego oraz Katarzynę. Najstarszy syn Daniel nie jest biologicznym synem Karola Nawrockiego, ale został on przez niego adoptowany. – „Jak się poznaliśmy, to miałam dwuletniego synka. W Karolu zaimponowało mi to, że nie było to dla niego przeszkodą. (...) Zaopiekował się mną, jak i moim synem. Z jego inicjatywy również w pełni przeszliśmy proces adopcyjny” – wspomina Marta Nawrocka.

Jako nowa Pierwsza Dama (jeżeli Karol Nawrocki zostanie prezydentem) – Marta Nawrocka zamierza angażować się w działalność charytatywną i społeczną, skupiając się na wspieraniu osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, jak również – chce być ambasadorką polskiej kultury, wspierając inicjatywy związane z edukacją patriotyczną i przekazywaniem tradycji młodszym pokoleniom.2

Jakie są obowiązki nowej Pierwszej Damy?

Obowiązki Pierwszej Damy – żony Prezydenta RP nie są uregulowane ustawowo. Co więcej – w przepisach nie zostało uregulowane stanowisko „Pani Prezydentowej”. W praktyce jednak – obecność Pierwszej Damy u boku Prezydenta ma ogromne znaczenie, a ona sama bardzo często pozostaje zaangażowana w:

działalność społeczną i charytatywną – podejmując rozmaite aktywności społeczno-charytatywne, uczestnicząc lub organizując akcje charytatywne,

– podejmując rozmaite aktywności społeczno-charytatywne, uczestnicząc lub organizując akcje charytatywne, działalność edukacyjną i kulturalną – uczestnicząc w spotkaniach z dziećmi w szkołach i przedszkolach czy organizując wydarzenia i spotkania dotyczące popularyzacji kultury,

– uczestnicząc w spotkaniach z dziećmi w szkołach i przedszkolach czy organizując wydarzenia i spotkania dotyczące popularyzacji kultury, oraz towarzyszy Prezydentowi RP w oficjalnych wizytach w kraju i za granicą – budując dobre relacje z małżonkami zagranicznych głów państw oraz reprezentując i promując Polskę za granicą.

Jakie będzie wynagrodzenie nowej Pierwszej Damy?

Pierwsza Dama nie pobiera wynagrodzenia za cały okres kadencji swojego małżonka. Co więcej – do 1 listopada 2021 r., tj. do wejścia w życie ustawy z dnia 17.09.2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw – Pani Prezydentowa nie podlegała również ubezpieczeniem społecznym. Stan ten – z 1 listopada 2021 – uległ jednak zmianie i od tego momentu – zgodnie z art. 13 pkt 18 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – małżonek Prezydenta RP – od dnia objęcia urzędu przez Prezydenta do dnia upływu kadencji, na którą Prezydent został wybrany – podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu. Składki na ubezpieczenia społeczne Pierwszej Damy finansowane są w całości przez Kancelarię Prezydenta, z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest Szef Kancelarii Prezydenta.

Na koniec – warto przytoczyć, że według najnowszego badania Instytutu Badań Pollster, przeprowadzonego na zlecenie „Super Expressu” w sprawie tego czy Pierwsza Dama powinna otrzymywać pensję za pełnienie swojej funkcji:

zdecydowanie „tak" odpowiedziało 11 proc. badanych,

„raczej tak" – 26 proc,

„raczej nie” – 24 proc. a

„zdecydowanie nie” – 25 proc. 3

1 https://karolnawrocki2025.pl/

2 TVP Wilno, Żony kandydatów na prezydenta. Kim jest Małgorzata Trzaskowska i Marta Nawrocka?, 30.05.2025 r.

3 P. Florczak (w: Super Express), Wynagrodzenie dla Pierwszej Damy? Nowy sondaż, 10.05.2025 r.

Podstawa prawna: